Joe Biden hablaba y volaban bombarderos de Rusia y China

Un funcionario estadounidense dijo que el ejercicio mostraba que China continuaba con la cooperación militar con Rusia en el Indo-Pacífico “incluso cuando Rusia brutaliza a Ucrania”.

“También muestra que Rusia apoyará a China en los mares de China Oriental y Meridional, no con otros estados del Indo-Pacífico”, dijo el funcionario. No es ningún hallazgo más bien, por la obviedad, algún comentario de un funcionario de la Secretaría de Estado. ¿A quién le puede sorprender que China y Rusia mantengan su alianza militar, política, económica y financiera más allá de Ucrania? La salida conjunta de bombarderos ruso-chinos es parte de la cooperación militar vigente que ambos países insisten en que no es una alianza pero casi todos creen que sí lo es.

Rusia y China realizaron ejercicios conjuntos de bombarderos nucleares sobre el Mar de Japón en 2019, 2020 y 2021, pero el vuelo fue la primera vez que ocurrió una maniobra de este tipo con un Presidente de Estados Unidos en la región.

Los analistas chinos han citado que uno de los propósitos de las patrullas conjuntas de bombarderos con Rusia es advertir a EE. UU. contra toda posibilidad de "provocar problemas" con iniciativas como el Quad.

Los ejercicios ocurrieron mientras aumentan las tensiones sobre Taiwán, un país democrático sobre el cual China reclama soberanía. Durante 2021, China ha volado cada vez más grandes incursiones de aviones de combate y bombarderos cerca de Taiwán, en lo que el secretario de Defensa de USA., Lloyd Austin, describió como ensayos para una acción militar contra la isla.

Biden prometió usar la fuerza militar para intervenir si China ataca a Taiwán. Su comentario pareció anular la política estadounidense de “ambigüedad estratégica” en la que Washington DC no especifica si saldría en defensa de Taiwán.

Cuando se le preguntó si sus comentarios significaban que la "ambigüedad estratégica" había desaparecido, Biden dijo que "la política no ha cambiado en absoluto".

En tanto, el almirante Michael Studeman, el principal oficial de inteligencia del Comando Indo-Pacífico de EE. UU., está visitando Taipei, donde se reunió con altos funcionarios de seguridad, según una fuente de FT.

El almirante John Aquilino, jefe del Comando del Indo-Pacífico de EE. UU., dijo recientemente al Financial Times que la invasión de Ucrania debería ser un recordatorio para no ser complaciente con Taiwán.

En la guerra

En tanto, los combates siguen en Ucrania. Sievierodonetsk es la principal ciudad bajo control ucraniano en la provincia de Lugansk, cuyo gobernador, Serhii Haidai, dijo que los rusos habían ocupado varios pueblos y ciudades en Lugansk después de un bombardeo de 24 horas y estaban concentrando fuerzas y armamento, llevando tropas desde Kharkiv al noroeste, Mariupol al sur y desde el interior de Rusia.

El único hospital en funcionamiento en Sievierodonetck tiene solo 3 médicos y suministros para 10 días, agregó.

El ejército ucraniano dijo que las fuerzas rusas no tuvieron éxito en su ataque a Oleksandrivka, un pueblo en las afueras de la ciudad.

El parlamento de Ucrania votó el domingo 22/05 extender la ley marcial y movilizar a sus fuerzas armadas por 3ra. vez, hasta el 23/08.

Zelenskyy dijo que entre 50 y 100 combatientes ucranianos mueren cada día en el este (Donbas).

En un informe matutino del Estado Mayor, Rusia dijo que se estaba preparando para reanudar su ofensiva en Slovyansk, una ciudad en la provincia de Donetsk (Donbas), donde ocurrieron feroces combates en abril, después de que las tropas de Moscú se retiraron de Kiev.

Misiles de largo alcance lanzados desde el mar alcanzaron equipamientos ucranianos que estaban en la estación de tren de Malin, en transporte hacia el Donbas, dijo el Ministerio de Defensa.

Los bombardeos aumentaron en ferocidad a lo largo de una cuña de 551 kilómetros (342 millas) del corazón industrial del este de Ucrania, obligando a los residentes a huir.

ucrania.png Situación en Ucrania, según Al Jazeera.

Por teléfono

El conflicto no se limita al este de Ucrania. Fuertes explosiones se escucharon la madrugada del lunes 23/05 en Korosten, a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Kiev, dijo el teniente de alcalde de la ciudad. Fue el 3er. día consecutivo de aparentes ataques en el distrito de Zhytomyr, informaron las agencias de noticias ucranianas.

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que su oficina estaba procesando casos de crímenes de guerra contra 41 soldados rusos por delitos que incluían bombardear infraestructura civil, matar civiles, violar y saquear.

En otros acontecimientos, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, concedió una entrevista a la emisora nacional ICTV junto a su esposo, Volodymyr, y dijo que casi no lo ha visto desde que comenzó la guerra.

“Nuestra familia, como todas las familias ucranianas, ahora está separada”, dijo, y agregó que habla con él por teléfono. "Desafortunadamente, no podemos sentarnos juntos, cenar con toda la familia, hablar de todo".

