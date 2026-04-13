En un mes terminó una era: Julio Ricardo, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo

Una escuela que se extingue: cómo Araujo, Cherquis y Ricardo marcaron el relato deportivo

Marcelo Araujo fue la voz que cambió la televisión futbolera. Con un estilo más descontracturado que el clásico relato radial, se consolidó en Fútbol de Primera y marcó una época junto a Fernando Niembro y Enrique Macaya Márquez. También introdujo una lógica de transmisión más televisiva, menos rígida y más emocional.

image Marcelo Araujo cambió el estilo del fútbol argentino con Fútbol de Primera y su voz inconfundible y popular.

Ernesto Cherquis Bialo representó el otro extremo del oficio: la pluma. Exdirector de El Gráfico, autor de más de 1.200 notas y biografías clave del deporte argentino, fue también vocero de la AFA en tiempos de Julio Grondona. Su trabajo cruzó boxeo, fútbol y política dirigencial con una mirada de largo aliento que hoy prácticamente no tiene reemplazo en la prensa deportiva.

image Ernesto Cherquis Bialo fue cronista de El Gráfico, director, autor y vocero de AFA, además de referente de la crónica deportiva y del boxeo internacional.

Julio Ricardo completaba el tríptico con un perfil distinto: comentarista sobrio, analítico, hijo del fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y figura clave en ciclos como Tribuna caliente, Todos los goles y Fútbol para Todos. Su estilo era el del equilibrio, algo cada vez menos frecuente en la televisión deportiva actual.

image Julio Ricardo fue un comentarista sobrio y versátil, figura de radio y TV, con trayectoria en programas históricos y fuerte legado profesional argentino.

Los tres coincidieron en programas como 3 en el fondo (Canal 7, 2005-2006), donde convivieron relato, análisis y crónica en un formato que hoy parece lejano. Esa experiencia compartida resume algo clave: eran parte de una misma cultura profesional.

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En términos de impacto, su partida en simultáneo deja una pregunta incómoda para los medios actuales: ¿quién reemplaza el oficio cuando desaparece la generación que lo enseñó?

El fútbol argentino pierde tres voces, pero también pierde una manera de narrarse a sí mismo.

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