El periodismo deportivo está viviendo un cierre de época que se siente muy fuerte en el ambiente. En tan solo 28 días murieron Marcelo Araujo, Ernesto "Cherquis" Bialo y Julio Ricardo, tres voces que marcaron generaciones y que hoy dejan un vacío difícil de explicar en la radio, la tele y la manera de contar el fútbol.
LUTO EN EL DEPORTE
En un mes terminó una era: Julio Ricardo, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo
Murieron Araujo, Cherquis Bialo y Julio Ricardo en 28 días y terminó una era del periodismo deportivo. Se fueron casi juntos y dejan un vacío en los medios.
Tres muertes en 28 días: el golpe final a una generación del periodismo deportivo
Entre el 16 de marzo y el 13 de abril, el periodismo deportivo argentino perdió a tres de sus figuras más representativas. Marcelo Araujo murió a los 78 años en Vicente López, Ernesto Cherquis Bialo a los 85 en la Ciudad de Buenos Aires y Julio Ricardo a los 87 tras complicaciones de salud en la Clínica Zabala.
Más allá de las causas médicas (neumonía y deterioro progresivo en el caso de Araujo; insuficiencia respiratoria derivada de leucemia en Cherquis; y problemas cardiovasculares en Ricardo) el dato fuerte es que los tres compartían una misma matriz profesional y generacional. Nacidos entre fines de los '30 y principios de los 40', fueron parte de la escuela clásica del relato deportivo argentino.
En Radio La Red, el periodista Fernando Pacini definió a Araujo como un hombre de "nobleza y generosidad", una frase que se repitió en distintos tonos en colegas como Fernando Niembro, Enrique Macaya Márquez y Alejandro Fabbri. Según la cobertura de algunos medios como Infobae y La Nación, los tres venían atravesando internaciones y problemas de salud desde hacía meses, lo que hacía previsible un desenlace, pero no por eso menos impactante.
Desde la mirada de este medio, lo que se observa no es solamente una seguidilla de obituarios: se observa el agotamiento biológico y simbólico de una generación que profesionalizó el relato deportivo en Argentina.
Una escuela que se extingue: cómo Araujo, Cherquis y Ricardo marcaron el relato deportivo
Marcelo Araujo fue la voz que cambió la televisión futbolera. Con un estilo más descontracturado que el clásico relato radial, se consolidó en Fútbol de Primera y marcó una época junto a Fernando Niembro y Enrique Macaya Márquez. También introdujo una lógica de transmisión más televisiva, menos rígida y más emocional.
Ernesto Cherquis Bialo representó el otro extremo del oficio: la pluma. Exdirector de El Gráfico, autor de más de 1.200 notas y biografías clave del deporte argentino, fue también vocero de la AFA en tiempos de Julio Grondona. Su trabajo cruzó boxeo, fútbol y política dirigencial con una mirada de largo aliento que hoy prácticamente no tiene reemplazo en la prensa deportiva.
Julio Ricardo completaba el tríptico con un perfil distinto: comentarista sobrio, analítico, hijo del fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y figura clave en ciclos como Tribuna caliente, Todos los goles y Fútbol para Todos. Su estilo era el del equilibrio, algo cada vez menos frecuente en la televisión deportiva actual.
Los tres coincidieron en programas como 3 en el fondo (Canal 7, 2005-2006), donde convivieron relato, análisis y crónica en un formato que hoy parece lejano. Esa experiencia compartida resume algo clave: eran parte de una misma cultura profesional.
En términos de impacto, su partida en simultáneo deja una pregunta incómoda para los medios actuales: ¿quién reemplaza el oficio cuando desaparece la generación que lo enseñó?
El fútbol argentino pierde tres voces, pero también pierde una manera de narrarse a sí mismo.
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