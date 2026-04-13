Un silencio ensordecedor: El abandono de Vialidad Nacional sigue provocando tragedias

El único sobreviviente del vehículo, Pedro Victorio Santos, de 7 años, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece internado. Su estado es el único rayo de esperanza tras una jornada que marcó un punto de inflexión en la demanda de seguridad vial para la región.

El siniestro vial generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en el ámbito del fútbol formativo. Al respecto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender la totalidad de la fecha prevista para este domingo, en señal de duelo y acompañamiento a la familia afectada.

Por su parte, en el plano judicial, el conductor del camión, identificado como Brian Ezequiel Y., quedó detenido, mientras que su acompañante, Julián Román Y., fue entrevistado y luego recuperó la libertad por disposición de la fiscalía.

Falta de obras de Vialidad Nacional: Reclamo ensordecedor

Horas más tarde de confirmarse la muerte de cuatro integrantes de la familia, vecinos de la zona lanzaron una petición formar para exigir la reparación urgente de la ruta, calificándola como "terrible e intransitable".

"Lo pagamos con la vida", fue lo que remarcó Leonardo Pettinari, uno de los impulsores a través de sus redes sociales, donde vinculó la falta de inversión estatal con la reiteración de tragedias viales en la región.

"Los ciudadanos pagamos, por el impuesto al combustible, la reparación de estas rutas y tristemente también lo estamos pagando con la vida". "Los ciudadanos pagamos, por el impuesto al combustible, la reparación de estas rutas y tristemente también lo estamos pagando con la vida".

Embed - Leonardo Pettinari on Instagram: " URGENTE – RUTAS DESTRUIDAS Estamos juntando firmas para exigir la reparación de las rutas nacionales. (Link en mi perfil) Es rápido y ayuda sumar fuerzas para reclamar. Hoy, domingo 12, una familia de Carlos Pellegrini sufrió un trágico y lamentable accidente. En este momento acompañamos a sus seres queridos y expresamos nuestro más profundo respeto y solidaridad. Estos hechos, que lamentablemente se repiten en esta ruta nacional, no pueden seguir ocurriendo. Por eso, solicitamos a todos los vecinos que acompañen este reclamo firmando el formulario, para trasladarlo a las autoridades responsables y exigir soluciones urgentes. Sumate acá https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTFug5LmJeT6x9lK3VnylrmV0CzOek3Wrz-mf1mnhKq26vxg/viewform Difundilo Link directo en historias " View this post on Instagram

La iniciativa busca recolectar firmas mediante un documento digital para elevar el pedido a Vialidad Nacional y también al Gobierno nacional, con el objetivo de que se ejecuten tareas mínimas de bacheo, señalización y mantenimiento que garanticen la seguridad de quienes circulan diariamente por la traza.

Santa Fe advirtió

Hace menos de una semana, la administración de Maximiliano Pullaro, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, finalizó el arreglo provisorio de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Lehmann, lo que permitió recuperar la circulación luego de el corte producido por la rotura de alcantarillas bajo la traza.

La rotura ocurrió el pasado 31 de marzo, y desde Provincia se informó inmediatamente a Vialidad Nacional, a la vez que se dispuso un operativo especial de tránsito, con cortes y desvíos, que obligaba en algunos casos a desviar más de 90 kilómetros.

Ante el paso de los días, y la pasividad de los organismos nacionales, el Gobierno de Santa Fe encaró el arreglo provisorio para recuperar la circulación de todo tipo de vehículos.

Al respecto, desde el Gobierno Provincial precisaron que "nos hicimos cargo de resolver este problema vial, mediante la colocación provisoria y urgente de tubos de alcantarillas, en una ruta nacional que no está bajo nuestra jurisdicción y responsabilidades. Ya se pudo lograr la circulación transitoria, y los próximos días se avanzará, junto a los ingenieros hídricos y viales, en los trabajos definitivos", finalizaron.

image Tras una semana sin respuestas efectivas del Gobierno, la Provincia decidió reparar con urgencia la traza nacional. Foto: Gobierno de Santa Fe

Mientras los expedientes de obra juntan polvo en los escritorios de Vialidad Nacional, el pavimento de la Ruta 34 sigue sumando cruces. La fatalidad de este domingo en Cañada Rosquín es el recordatorio más cruel de que la falta de inversión no es solo un dato económico, sino una condena para quienes transitan el corazón productivo de Santa Fe.

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