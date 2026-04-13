SANTA FE. El fin de semana dejó una tragedia que conmocionó, movilizó y volvió a poner a Vialidad Nacional, junto a Javier Milei, en el centro de la cornisa. Este domingo (12/04) la falta de obras en la Ruta 34 se cobró la vida de una familia.
RUTAS EN EMERGENCIA
Un silencio ensordecedor: El abandono de Vialidad Nacional sigue provocando tragedias
Un siniestro en la Ruta 34 expuso la cara más cruel de la falta de mantenimiento de Vialidad Nacional: la ausencia de obras se cobró la vida de una familia.
El fatal accidente que ocurrió a la altura de Cañada Rosquín derivó un fuerte reclamo vecinal por el estado del corredor vial.
El reciente siniestro en el kilómetro 135 dejó de ser un simple reporte de accidente para convertirse en un nuevo grito de auxilio del centro-oeste santafesino. La pérdida de casi una familia entera oriunda de Carlos Pellegrini ha paralizado la actividad social y deportiva del departamento San Martín.
Tragedia en la Ruta 34
Un violento choque frontal ocurrido este domingo por la mañana en la Ruta Nacional 34 dejó como saldo cuatro personas fallecidas y un menor internado. Las víctimas fatales son dos adultos y dos menores. Según informaron fuentes policiales, el siniestro se registró cerca de las 10, cuando una camioneta en la que viajaba una familia oriunda de Carlos Pellegrini impactó de frente contra un camión por causas que aún se investigan.
La familia se dirigía hacia San Martín de las Escobas para participar del torneo de fútbol infantil "Cachorritos", un evento que convoca a equipos de distintas localidades.
El único sobreviviente del vehículo, Pedro Victorio Santos, de 7 años, fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece internado. Su estado es el único rayo de esperanza tras una jornada que marcó un punto de inflexión en la demanda de seguridad vial para la región.
El siniestro vial generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en el ámbito del fútbol formativo. Al respecto, la Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender la totalidad de la fecha prevista para este domingo, en señal de duelo y acompañamiento a la familia afectada.
Por su parte, en el plano judicial, el conductor del camión, identificado como Brian Ezequiel Y., quedó detenido, mientras que su acompañante, Julián Román Y., fue entrevistado y luego recuperó la libertad por disposición de la fiscalía.
Falta de obras de Vialidad Nacional: Reclamo ensordecedor
Horas más tarde de confirmarse la muerte de cuatro integrantes de la familia, vecinos de la zona lanzaron una petición formar para exigir la reparación urgente de la ruta, calificándola como "terrible e intransitable".
"Lo pagamos con la vida", fue lo que remarcó Leonardo Pettinari, uno de los impulsores a través de sus redes sociales, donde vinculó la falta de inversión estatal con la reiteración de tragedias viales en la región.
La iniciativa busca recolectar firmas mediante un documento digital para elevar el pedido a Vialidad Nacional y también al Gobierno nacional, con el objetivo de que se ejecuten tareas mínimas de bacheo, señalización y mantenimiento que garanticen la seguridad de quienes circulan diariamente por la traza.
Santa Fe advirtió
Hace menos de una semana, la administración de Maximiliano Pullaro, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, finalizó el arreglo provisorio de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Lehmann, lo que permitió recuperar la circulación luego de el corte producido por la rotura de alcantarillas bajo la traza.
La rotura ocurrió el pasado 31 de marzo, y desde Provincia se informó inmediatamente a Vialidad Nacional, a la vez que se dispuso un operativo especial de tránsito, con cortes y desvíos, que obligaba en algunos casos a desviar más de 90 kilómetros.
Ante el paso de los días, y la pasividad de los organismos nacionales, el Gobierno de Santa Fe encaró el arreglo provisorio para recuperar la circulación de todo tipo de vehículos.
Al respecto, desde el Gobierno Provincial precisaron que "nos hicimos cargo de resolver este problema vial, mediante la colocación provisoria y urgente de tubos de alcantarillas, en una ruta nacional que no está bajo nuestra jurisdicción y responsabilidades. Ya se pudo lograr la circulación transitoria, y los próximos días se avanzará, junto a los ingenieros hídricos y viales, en los trabajos definitivos", finalizaron.
Mientras los expedientes de obra juntan polvo en los escritorios de Vialidad Nacional, el pavimento de la Ruta 34 sigue sumando cruces. La fatalidad de este domingo en Cañada Rosquín es el recordatorio más cruel de que la falta de inversión no es solo un dato económico, sino una condena para quienes transitan el corazón productivo de Santa Fe.
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