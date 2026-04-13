Javier Milei, Javier Lanari y los electrodomésticos: Dato mata relato

El gráfico publicado por Javier Lanari, y compartido por Javier Milei en su cuenta de X, muestra la baja de los precios, y no indica nada sobre las ventas. Si el Presidente o su funcionario tienen esos datos actualizados, deberían mostrarlos. Caso contrario, parece que estuvieran falseando la realidad al mezclar precios con ventas...

Mientras tanto, otra cadena de electrodomésticos baja sus persianas

Los casos de Frávega y Garbarino son de los más graves que atraviesa el sector, pero se suma ahora otro nombre que confirma el mal momento que atraviesa el segmento, con cierre de sucursales, planes de ajuste, concursos de acreedores y hasta quiebras.

Justamente, este lunes (13/04) Urgente24 informó que Pardo disparó la sorpresa en Córdoba con una baja de persianas por demás súbita en Río Cuarto y General Deheza, según dijeron desde fuentes comerciales hasta representantes de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (AGEC).

La empresa ya el año pasado había aplicado ajustes en algunos de sus locales en la provincia de Buenos Aires.

"El cierre es consecuencia de la caída del poder adquisitivo. Las cadenas de electrodomésticos plantean que bajaron mucho las ventas y que no les cierran los números. No es la única empresa que está en esa situación", declaró José Luis Oberto, titular de AGEC.

"Este tipo de situaciones nos genera preocupación porque no se trata de una complicación puntual que tiene una empresa. Hay una situación que se extiende a toda la cadena comercial. Nosotros estuvimos hablando con los directivos del CECIS (Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto) y son muy pocos los rubros que no están peor. Incluso los supermercados venden menos y también las casas de comidas. Es alarmante", manifestó, en dichos al medio 'Puntal'.

La misma fuente señaló que en la página oficial de Pardo las sucursales de Río Cuarto y General Deheza ya no están, aunque 12 sucursales en toda la provincia de Córdoba siguen apareciendo como operativas. Sin embargo, en AGEC afirman que la cadena ya desactivó o avanzó con la fusión de locales en determinadas plazas comerciales. Expusieron como ejemplo el caso de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, donde la firma concentró actividades en un único punto comercial desde septiembre del año pasado.

Electrodomésticos: Deterioro del crédito, otra complicación

Si el consumo es el primer factor de la crisis, el segundo, y tan determinante, es el deterioro del crédito. Históricamente, el negocio de los electrodomésticos en la Argentina se sostuvo sobre la financiación en cuotas. El acceso al crédito permitía ampliar la base de clientes y sostener niveles de venta incluso en contextos de debilidad económica.

Pero ese pilar comenzó a resquebrajarse con fuerza en el último año. La morosidad en el sector se disparó desde niveles del 14,8% hasta superar el 40%, una cifra sin precedentes recientes. En algunas cadenas, incluso, los niveles de incumplimiento duplican o triplican los registros históricos.

Un caso grave es el de Bazar Avenida, donde la morosidad trepó por encima del 60%. Es decir, seis de cada diez clientes que financiaron las compras no pueden hacer frente a las cuotas.

En Coppel, que en los últimos años registró una morosidad más elevada que el promedio y no se dedica exclusivamente al financiamiento en la compra de electrodomésticos, la irregularidad alcanza al 70%. De acuerdo a la página oficial de la compañía, el costo de los créditos también supera el promedio. Por un préstamo, la empresa dispone un costo financiero total (CFT) del 880% anual.

En Frávega, por caso, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA.

Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: se ubica en el orden del 48% (contra 17% del año anterior).

Megatone se encuentra un escalón más abajo, siempre según los últimos datos disponibles del BCRA: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.

Vale recordar que la cadena Megatone avanzó recientemente con el cierre de sucursales y la reconfiguración de su operación, en un intento por adaptarse a un escenario de ventas en caída y creciente presión financiera.

Garbarino, a la quiebra

El caso más extremo de esta crisis es el de Garbarino, una de las cadenas más emblemáticas del país, que terminó en quiebra tras un largo proceso de deterioro financiero y operativo.

La decisión judicial de poner fin a la compañía marcó un punto de inflexión para el sector. No se trató solo de la caída de una empresa, sino de la confirmación de que incluso los jugadores más grandes pueden quedar fuera del mercado en un contexto adverso.

Garbarino había sido durante años uno de los líderes del retail de electrodomésticos, con una red de sucursales a nivel nacional y un modelo basado en la financiación y el volumen, hasta su colapso...

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