El informe anual sobre el estado del clima, presentado hoy 24/3 por la OMM Organización Meteorológica Mundial, no es solo una advertencia científica; es un acta de defunción para las promesas climáticas de la década. A pesar de las cumbres internacionales, los datos de este marzo de 2026 son implacables. Pero, en Argentina, Javier Milei hace caso omiso.
EL PLANETA TE EXPLOTA EN LA CARA
La OMM Organización Meteorológica Mundial deja en ridículo a Milei y a negacionistas inconfesos
Mientras que Javier Milei redobla la apuesta por la explotación de recursos, la OMM Organización Meteorológica Mundial alerta sobre la dependencia fósil
La dependencia global de los combustibles fósiles sigue siendo el motor principal de la economía. El planeta encadena récords de calor que alimentan incendios y eventos extremos, confirmando que la seguridad climática está en jaque, según The Conversation. Esta realidad aleja a las potencias de los objetivos de descarbonización para 2030. Mientras el mercado exige energía barata, las renovables no escalan a la velocidad necesaria para sustituir al carbón y al gas.
El documento de la OMM sugiere un fallo estructural del sistema global que prioriza la seguridad energética inmediata sobre la sostenibilidad. En este contexto, la "adicción a los fósiles" que denuncia la ONU choca de frente con las necesidades de competitividad industrial de las naciones en desarrollo y las potencias por igual.
El modelo Milei: ¿Riqueza o anacronismo ambiental?
En Argentina, el presidente Javier Milei desafía el consenso global al sostener que el desarrollo productivo debe avanzar sin controles ni regulaciones ambientales. Bajo la premisa de que la libertad económica genera riqueza por sí sola, el Ejecutivo degradó en su momento el rango del área ambiental y promovido normativas como el RIGI para blindar inversiones extractivas.
Sin embargo, esta postura genera fricciones: la visión de que la naturaleza debe servir exclusivamente al bienestar humano es una premisa que muchos consideran superada hace medio siglo debido a los costos sociales y económicos que provoca la destrucción de ecosistemas.
La explotación descontrolada de recursos naturales podría, paradójicamente, generar más pobreza y demandar mayores fondos estatales para paliar crisis climáticas. Además, la inserción de Argentina en el "mundo libre" que busca Milei depende de estándares internacionales cada vez más estrictos, según Dialogue Earth.
"Ignorar la huella ambiental no solo afecta la calidad de vida, sino que obstruye el acceso a mercados como la Unión Europea y financiamiento multilateral, donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino un requisito de entrada para cualquier nación moderna", reafirmó la fuente luego del último discurso presentado por Milei en Davos Forum.
Combustibles fósiles: La tensión entre mercado y supervivencia
La discusión de fondo, reforzada por la OMM y el análisis de The Conversation, es la imposibilidad de una desconexión rápida de los hidrocarburos. La infraestructura global está diseñada para el petróleo y el gas; aunque la inversión solar crezca, el consumo energético total aumenta y absorbe esa oferta sin reducir las emisiones. Para la administración argentina, esto justifica profundizar la frontera extractiva, viendo en la crisis energética una oportunidad de exportación más que una señal de alarma climática.
Este escenario pone en duda la viabilidad de los tratados vigentes. Si la descarbonización es una meta secundaria frente a la urgencia financiera, el informe de 2026 será el punto de no retorno.
La tensión entre crecimiento y supervivencia ya no es un debate teórico: es una crisis de gestión política. Mientras la ONU advierte sobre la desestabilización de la seguridad global, gobiernos como el de Milei apuestan a que el mercado ignore los límites físicos del planeta en favor del superávit comercial.
Abusos y consecuencias
En 2025, vivimos el cuarto año más cálido registrado. Las temperaturas superficiales anuales de los mares que nos rodean alcanzaron máximos históricos, superando el récord establecido en 2024. Y el pasado marzo fue el marzo más caluroso que hemos visto en todo el continente.
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