La OMM Organización Meteorológica Mundial deja en ridículo a Milei y a negacionistas inconfesos

La explotación descontrolada de recursos naturales podría, paradójicamente, generar más pobreza y demandar mayores fondos estatales para paliar crisis climáticas. Además, la inserción de Argentina en el "mundo libre" que busca Milei depende de estándares internacionales cada vez más estrictos, según Dialogue Earth.

"Ignorar la huella ambiental no solo afecta la calidad de vida, sino que obstruye el acceso a mercados como la Unión Europea y financiamiento multilateral, donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino un requisito de entrada para cualquier nación moderna", reafirmó la fuente luego del último discurso presentado por Milei en Davos Forum.

Combustibles fósiles: La tensión entre mercado y supervivencia

La discusión de fondo, reforzada por la OMM y el análisis de The Conversation, es la imposibilidad de una desconexión rápida de los hidrocarburos. La infraestructura global está diseñada para el petróleo y el gas; aunque la inversión solar crezca, el consumo energético total aumenta y absorbe esa oferta sin reducir las emisiones. Para la administración argentina, esto justifica profundizar la frontera extractiva, viendo en la crisis energética una oportunidad de exportación más que una señal de alarma climática.

Este escenario pone en duda la viabilidad de los tratados vigentes. Si la descarbonización es una meta secundaria frente a la urgencia financiera, el informe de 2026 será el punto de no retorno.

La tensión entre crecimiento y supervivencia ya no es un debate teórico: es una crisis de gestión política. Mientras la ONU advierte sobre la desestabilización de la seguridad global, gobiernos como el de Milei apuestan a que el mercado ignore los límites físicos del planeta en favor del superávit comercial.

Abusos y consecuencias

En 2025, vivimos el cuarto año más cálido registrado. Las temperaturas superficiales anuales de los mares que nos rodean alcanzaron máximos históricos, superando el récord establecido en 2024. Y el pasado marzo fue el marzo más caluroso que hemos visto en todo el continente.

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