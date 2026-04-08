AUBASA va por las rutas nacionales pero la Provincia denunció "irregularidades" en las licitaciones

El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025, el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el 1° acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.

AUBASAVAPORLASRUTASNACIONALESPEROLAPROVINCIADENUNCIOIRREGULARIDADESENLASLICITACIONESFOTO3 AUBASA anunció que se presentó en la licitación por las rutas nacionales pero el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció “irregularidades”.

Entre ellas, en la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 publicada el 06/02/2026 (7 días antes de la fecha para recibir consultas), se introdujeron cambios sustanciales en los requisitos de admisibilidad como ser nuevas exigencias técnicas y económico-financieras, de documentación contable, de certificaciones y de perfiles profesionales. Entre la publicación de esta Circular y la fecha de presentación de ofertas (27/2/2026) transcurrieron sólo 12 días hábiles administrativos en el que las empresas interesadas debieron adecuarse a requisitos que hasta ese momento no existían en la licitación. Además, no se estableció una prórroga razonable para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.

AUBASA aseguró que cumplió con todos los requisitos

AUBASA cumplió con todos los requisitos de los pliegos desde el inicio, sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora le requirió a la empresa algunas aclaraciones respecto de aspectos que no eran exigidos en el pliego. Una de ellas, tuvo que ver con la validación de su experiencia en la gestión de obras, ya que se alega que los trabajos presentados fueron realizados por terceros.

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“AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”, agregó Katopodis.

“Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso”, concluyó.

Las denuncias de AUBASA contra el gobierno nacional

AUBASA acredita más de 15 años de gestión directa de rutas y autopistas con peajes en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, entregó voluntariamente un estado contable intermedio que no era de presentación obligatoria para la empresa, dado que su cierre de ejercicio no superaba los seis meses anteriores a la apertura de ofertas de la licitación.

En este contexto, una eventual desestimación de la propuesta de AUBASA sería arbitraria y sin fundamento, teniendo en cuenta que es una de las empresas públicas que presenta mejores criterios de admisibilidad (en cuanto a estados contables, perfiles profesionales, metodologías de trabajo, en comparación con al menos 6 de los otros 9 oferentes privados, a la vez que ofrece un servicio superador: tiene las tarifas más accesibles y lo que recauda lo invierte en obras.

La Provincia sostiene que, si continúan las irregularidades en la elección final, dejando afuera a AUBASA, impactaría en la transparencia y previsibilidad del proceso institucional y afectaría por sobre todo a las personas usuarias, los sectores productivos y de los municipios que necesitan corredores transitables, seguros y con mantenimiento eficiente.

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