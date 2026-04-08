AUBASA, empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A, anunció este último martes 07/04 que se presentó en la licitación por las rutas nacionales pero el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció presuntas irregularidades en el proceso de la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones – Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense.
AUTOPISTAS BONAERENSES
AUBASA va por las rutas nacionales pero la Provincia denunció "irregularidades" en las licitaciones
AUBASA anunció que se presentó en la licitación por las rutas nacionales pero el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires denunció “irregularidades”.
Ante esta situación, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, informó en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, que elevó una presentación dirigida al titular de la cartera económica, Luis Caputo, en la que solicita que la intervención sea previa y no posterior, al considerar que una eventual exclusión arbitraria podría generar un daño “de difícil o imposible reparación”.
El planteo de la Provincia de Buenos Aires por las “irregularidades” detectadas en la Red Federal de Concesiones
El planteo también incluye el pedido de suspender cualquier decisión definitiva hasta que los organismos de control emitan sus observaciones, en un contexto que la Provincia definió como de “máxima sensibilidad institucional”.
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Katopodis denunció que el proceso licitatorio “está lejos de ser transparente e íntegro” y apuntó contra una serie de irregularidades detectadas en la Red Federal de Concesiones.
La propuesta de AUBASA
En ese marco, detalló que la empresa estatal AUBASA se presentó como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense -incluidas las rutas 3, 205 y 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri- y remarcó que “cumple con todos los requisitos exigidos y tiene la experiencia y la capacidad para llevar adelante estas obras”.
El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025, el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el 1° acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el Gobierno Nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.
Entre ellas, en la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 publicada el 06/02/2026 (7 días antes de la fecha para recibir consultas), se introdujeron cambios sustanciales en los requisitos de admisibilidad como ser nuevas exigencias técnicas y económico-financieras, de documentación contable, de certificaciones y de perfiles profesionales. Entre la publicación de esta Circular y la fecha de presentación de ofertas (27/2/2026) transcurrieron sólo 12 días hábiles administrativos en el que las empresas interesadas debieron adecuarse a requisitos que hasta ese momento no existían en la licitación. Además, no se estableció una prórroga razonable para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.
AUBASA aseguró que cumplió con todos los requisitos
AUBASA cumplió con todos los requisitos de los pliegos desde el inicio, sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados. A pesar de ello, la Comisión Evaluadora le requirió a la empresa algunas aclaraciones respecto de aspectos que no eran exigidos en el pliego. Una de ellas, tuvo que ver con la validación de su experiencia en la gestión de obras, ya que se alega que los trabajos presentados fueron realizados por terceros.
“AUBASA es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia”, agregó Katopodis.
“Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso”, concluyó.
Las denuncias de AUBASA contra el gobierno nacional
AUBASA acredita más de 15 años de gestión directa de rutas y autopistas con peajes en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, entregó voluntariamente un estado contable intermedio que no era de presentación obligatoria para la empresa, dado que su cierre de ejercicio no superaba los seis meses anteriores a la apertura de ofertas de la licitación.
En este contexto, una eventual desestimación de la propuesta de AUBASA sería arbitraria y sin fundamento, teniendo en cuenta que es una de las empresas públicas que presenta mejores criterios de admisibilidad (en cuanto a estados contables, perfiles profesionales, metodologías de trabajo, en comparación con al menos 6 de los otros 9 oferentes privados, a la vez que ofrece un servicio superador: tiene las tarifas más accesibles y lo que recauda lo invierte en obras.
La Provincia sostiene que, si continúan las irregularidades en la elección final, dejando afuera a AUBASA, impactaría en la transparencia y previsibilidad del proceso institucional y afectaría por sobre todo a las personas usuarias, los sectores productivos y de los municipios que necesitan corredores transitables, seguros y con mantenimiento eficiente.
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