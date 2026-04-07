Milei presiona a provincias y municipios: Tasa de combustibles (pero empecemos por Rolo Figueroa)

Búsqueda de dinero

Esta situación lleva a otra, explicada en el comunicado de los expendedores de combustibles, CECHA:

“Antes de discutir el precio del petróleo en Medio Oriente, hablemos de las tasas viales que algunos intendentes le cobran a cada estación de servicio. Eso también impacta en el litro que paga el argentino”, señalaron desde la entidad.

Según relevamientos de CECHA, en muchos municipios del país, las tasas pueden representar entre un 0,6% y 4,5% adicional sobre el precio final del combustible. Ese porcentaje –que varía según cada distrito– termina siendo trasladado directamente al bolsillo del consumidor.

“Eso es plata que la mayoría de los consumidores paga. No está gravado en el impuesto a los combustibles, pero está agregado en el precio de cada litro”, explicaron.

La situación también genera fuertes asimetrías dentro de una misma región. “El precio que se abona en una estación de servicio de un municipio no tiene nada que ver con el precio que se paga por igual producto en otro municipio. Esta diferencia distorsiona la competencia y genera inequidad”, remarcaron desde la entidad.

Desde CECHA aclararon que el reclamo se viene realizando desde hace tiempo atrás, y si bien algunos municipios lo entendieron y suspendieron su cobro, la mayoría aún no lo hicieron. (…)".

El curioso caso de Neuquén

Pero 0,6% no es igual a 4,5%. CECHA lo sabe. Los consumidores también. Esto no quiere decdir que esté bien 0,6% sino que hay prioridades a ordenar en esto de la tasa de combustibles hay situaciones extrañas.

Por ejemplo el de la Provincia de Neuquén, que se supone rica en hidrocarburos, y que recibe regalías importantes por su subsuelo explotado en Vaca Muerta.

A Neuquén nunca le alcanza el dinero. No sólo requiere de dinero extraordinario a las empresas para cualquier obra sino que tiene las tasas de combustibles más elevadas del país: 4,5% vigente en municipios como Cutral Co, Junín de los Andes, ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Plottier, etc. etc.

Pero Rolando Figueroa es un supuesto aliado de Javier Milei, y entonces La Libertad Avanza se enfoca en otras provincias.

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