Para entender lo que sucede entre provincias / municipios y Nación, comencemos con un trabajo del centro de estudios semi oficialista Idesa: "El sector público nacional lleva 2 años de una estricta disciplina fiscal. De crónicos y altos déficits fiscales se pasó a superávits financieros de 0,3% y 0,2% del PBI, respectivamente, en 2024 y 2025. La situación se mantiene en los 2 primeros meses del 2026. La base de esta recomposición de las finanzas públicas naciones fue la fuerte reducción del gasto público real en el 2024 y su mantenimiento en el 2025 y lo que va del 2026.
DISPUTA POR EL GASTO
Milei presiona a provincias y municipios: Tasa de combustibles (pero empecemos por Rolo Figueroa)
Javier Milei dice que su parte del ajuste fiscal fue realizado y 2026 es de provincias y municipios: enorme batalla pero Rolo Figueroa no sabe / no contesta.
(…) en el 2024 las provincias ajustaron sus cuentas públicas licuando el gasto en un contexto de muy alta inflación, especialmente, en los primeros meses de ese año. Pero a medida que la inflación baja, el proceso se revierte. La tendencia hace presagiar que muchas provincias cerraron el 2025 con déficit y que, de no mediar cambios ordenadores en las cuentas públicas provinciales, el 2026 será de déficits en la mayoría de las provincias. Se trata de un fenómeno con fuertes y riesgosas derivaciones para el desenvolvimiento del programa económico del gobierno nacional.
(…) Con una situación fiscal precaria lo más probable es que en lugar de avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos, impuesto sobre los Sellos y las tasas a las ventas municipales, la tendencia sea a que estas imposiciones aumenten, agravando los problemas de competitividad. Además, las provincias son responsable de parte importante de la infraestructura para el desenvolvimiento de la producción que, en las actuales condiciones fiscales, difícilmente mejoren.
(...) Un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias permitiría establecer una distribución más precisa y clara en la distribución de responsabilidades y potestades tributarias. (…)"
- Idesa no menciona la caída en la coparticipación por merma en la recaudación.
- Tampoco que la economía argentina llevá 10 meses consecutivos de aumento de la inflación.
- Y el costo de imprevisibilidad que provoca un Presidente involucrado en la estafa con la Cripto $LIBRA.
Pero continuemos.
Búsqueda de dinero
Esta situación lleva a otra, explicada en el comunicado de los expendedores de combustibles, CECHA:
“Antes de discutir el precio del petróleo en Medio Oriente, hablemos de las tasas viales que algunos intendentes le cobran a cada estación de servicio. Eso también impacta en el litro que paga el argentino”, señalaron desde la entidad.
Según relevamientos de CECHA, en muchos municipios del país, las tasas pueden representar entre un 0,6% y 4,5% adicional sobre el precio final del combustible. Ese porcentaje –que varía según cada distrito– termina siendo trasladado directamente al bolsillo del consumidor.
“Eso es plata que la mayoría de los consumidores paga. No está gravado en el impuesto a los combustibles, pero está agregado en el precio de cada litro”, explicaron.
La situación también genera fuertes asimetrías dentro de una misma región. “El precio que se abona en una estación de servicio de un municipio no tiene nada que ver con el precio que se paga por igual producto en otro municipio. Esta diferencia distorsiona la competencia y genera inequidad”, remarcaron desde la entidad.
Desde CECHA aclararon que el reclamo se viene realizando desde hace tiempo atrás, y si bien algunos municipios lo entendieron y suspendieron su cobro, la mayoría aún no lo hicieron. (…)".
El curioso caso de Neuquén
Pero 0,6% no es igual a 4,5%. CECHA lo sabe. Los consumidores también. Esto no quiere decdir que esté bien 0,6% sino que hay prioridades a ordenar en esto de la tasa de combustibles hay situaciones extrañas.
Por ejemplo el de la Provincia de Neuquén, que se supone rica en hidrocarburos, y que recibe regalías importantes por su subsuelo explotado en Vaca Muerta.
A Neuquén nunca le alcanza el dinero. No sólo requiere de dinero extraordinario a las empresas para cualquier obra sino que tiene las tasas de combustibles más elevadas del país: 4,5% vigente en municipios como Cutral Co, Junín de los Andes, ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Plottier, etc. etc.
Pero Rolando Figueroa es un supuesto aliado de Javier Milei, y entonces La Libertad Avanza se enfoca en otras provincias.
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