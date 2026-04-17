Criptoestafas: cómo los estafadores manipulan a las víctimas

“Es fundamental entender que ninguna operación dentro de una billetera cripto se ejecuta sin la acción directa del usuario. Si alguien te contacta por fuera de la plataforma y te indica que realices una transferencia, esa indicación no proviene de Satoshi Tango ni de ninguna entidad legítima”, explica Matías Bari, CEO de la compañía.

MATIASBARTICRISTOESTAFASCOMOLOSESTAFADORESMANIPULANALASVICTIMASFOTO3 Las criptoestafas con wallets cripto crecieron en este último tiempo a través mensajes vía SMS llamadas que inducen transferencias falsas.

El punto más crítico de estas estafas

El punto crítico, según los especialistas, radica en la delgada línea entre la percepción del usuario y la realidad técnica. Las plataformas funcionan como intermediarios tecnológicos, pero no tienen capacidad de intervenir en decisiones individuales tomadas fuera de sus canales oficiales.

“Los estafadores juegan con la urgencia y el miedo. Te hacen creer que si no actuás en el momento vas a perder dinero o quedar expuesto a un problema mayor. Ahí es donde el usuario pierde control de la situación. Por eso insistimos: ninguna empresa seria te va a pedir que transfieras fondos como solución a un problema”, agregó Bari.

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Cómo operan las estafas: ingeniería social y manipulación

El patrón se repite con variaciones mínimas. El usuario recibe un contacto no solicitado que aparenta legitimidad. Puede tratarse de un número similar al de una entidad conocida, un mensaje con lenguaje técnico o incluso una llamada con un guión bien estructurado.

A partir de ahí, el atacante construye una narrativa de urgencia. Se menciona un supuesto bloqueo de cuenta, un intento de fraude o una validación pendiente. Luego, se indica al usuario que realice una operación específica: transferir fondos a una dirección determinada, convertir activos o ejecutar una transacción bajo ciertos parámetros.

Las indicaciones de la plataforma Satoshi Tango

Lo relevante es que todas estas acciones se realizan dentro de la plataforma real —como Satoshi Tango—, pero bajo instrucciones externas. Es decir, el sistema funciona correctamente; el problema es la manipulación previa.

Según el reporte Global State of Scams 2024 de Global Anti-Scam Alliance, el 67% de las víctimas de estafas digitales fueron contactadas inicialmente por canales externos a las plataformas involucradas. Esto refuerza la idea de que el punto de vulnerabilidad no está en la tecnología, sino en la interacción humana.

La responsabilidad del usuario y el rol de las plataformas

Uno de los desafíos más complejos en este tipo de fraudes es la atribución de responsabilidad. Al tratarse de operaciones válidas ejecutadas por el propio usuario, las plataformas no tienen margen para revertir las transacciones, especialmente en entornos descentralizados como el blockchain.

“En cripto, la irreversibilidad es una característica clave del sistema. Eso implica que la seguridad también depende en gran medida del criterio del usuario. Desde Satoshi Tango trabajamos constantemente en educación y prevención, pero es indispensable que las personas comprendan cómo funcionan estas dinámicas”, señaló Matías Bari.

En este sentido, las empresas del ecosistema están reforzando sus canales oficiales y comunicando activamente qué tipo de interacciones son legítimas y cuáles no. La regla general es clara: ninguna plataforma solicita claves, códigos ni transferencias a través de llamadas, SMS o mensajes informales.

Señales de alerta para evitar caer en la trampa

Los especialistas coinciden en que la prevención es la herramienta más efectiva. Identificar ciertos patrones puede marcar la diferencia entre una operación segura y una pérdida irreversible.

Entre las principales señales de alerta se destacan:

. Contactos no solicitados que generan urgencia.

. Solicitudes de transferencias para “resolver” problemas.

. Mensajes con errores, inconsistencias o direcciones sospechosas.

. Promesas de desbloqueos, reintegros o beneficios inmediatos.

. Presión para no cortar la comunicación o no consultar con terceros.

“Si alguien te está guiando paso a paso para que hagas una operación, frená. Verificá por canales oficiales. Consultá con la plataforma. La pausa es una herramienta de seguridad”, enfatizó Bari.

Educación financiera en la era cripto

El crecimiento del ecosistema cripto en la región plantea un desafío adicional: acompañar la adopción con educación financiera y digital. A medida que más usuarios ingresan al sistema, también aumenta la superficie de ataque para los estafadores.

Organismos internacionales y empresas del sector coinciden en que la alfabetización digital es clave para reducir estos riesgos. Entender cómo funcionan las billeteras, qué implica una transacción y cuáles son los canales oficiales de comunicación son conocimientos básicos que hoy resultan indispensables.

“El usuario tiene más poder que nunca sobre su dinero, pero eso también implica mayor responsabilidad. La mejor defensa contra una estafa es la información”, concluyó Matías Bari.

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