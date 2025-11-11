Boca prepara un derecho de admisión contra Uriel Hamra, el joven que gastó al plantel de River

Sin embargo, en medio de todo ello, Maximiliano Salas, delantero millonario que llegó en el último mercado de pases desde Racing en una operación estruendosa, le pegó una piña por detrás a una persona que se encontraba en el campo de juego.

Hasta horas del mediodía del lunes 10 de noviembre se desconocía la identidad de este supuesto "colaborador" (como lo habían catalogado varios medios de comunicación), pero lo que se notó en los videos que surfearon en la internet y a posteriori en los medios de prensa tradicionales es que el joven en cuestión estaba filmándose en modo selfie para cargar a los jugadores de la vereda de enfrente.

Fue así que Salas, ni bien se dio cuenta de la presencia de este 'colado', corrió hacia él y lo agredió físicamente. El hombre en cuestión se fue caminando y desentendiéndose de todo, mostrando cierta culpabilidad por lo que había hecho y/o por el lugar en el que estaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CholilaOnlive/status/1987911603283460130&partner=&hide_thread=false Un hincha de Boca es golpeado por jugador de River mientas grababa un vídeo después del partido.



Uriel Hamra, el hincha de Boca, después de la victoria de su equipo en el Superclásico estaba grabando un vídeo después del partido fue agredido por Maximiliano Salas en pleno… pic.twitter.com/Co8gfogRJ1 — Cholila Online (@CholilaOnlive) November 10, 2025

En consecuencia, la Justicia le labró a Uriel una acta de contravención por dos motivos principales: ingresar de forma indebida al campo de juego e incitar al desorden, lo que constituyen en infracciones al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión judicial se basa en la evidencia recolectada tras el partido y en el parte oficial elevado por las autoridades presentes en el estadio.

Según reveló el periodista Sebastián Vignolo de ESPN, el hincha se metió desde la tribuna y a partir de lo que ocurrió le aplicarán derecho de admisión. La tajante medida tiene que ver con que se encontraba en el campo de juego, más allá del hecho que protagonizó con el futbolista del Millonario.

Además, Boca sería sancionado económicamente por la Liga Profesional por los "particulares" -entre ellos Hamra- que ingresaron al campo de juego de La Bombonera luego del triunfo en el Superclásico obtenido por el equipo de Claudio Úbeda. Además, también podría ser multado por el recibimiento de los hinchas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vivir por Boca (@vivirporboca)

Quién es Uriel Hamra, el hincha de Boca que tuvo una polémica con Maxi Salas

Con el correr de las horas, fueron trascendiendo ciertos datos sobre el implicado. Se llama Uriel Hamra, tiene 20 años y se habría colado en La Bombonera, no solo en el campo de juego, sino al propio Alberto José Armando.

"Me estaba filmando en modo selfie y pasaron los jugadores atrás. No tuve intención de burlarme ni provocar a nadie", contó el joven en exclusiva con TN.

Sorprendido por la repercusión del video, habló para aclarar lo sucedido. "Intentó sacarme el celular [Maxi Salas], no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", explicó Hamra, quien indicó a su vez: "Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición".

image Lo que parecía una trompada fallida fue en realidad un intento por manotearle el celular de Maxi Salas a Uriel Hamra.

Te puede interesar también

Oscar Ruggeri destruyó a River: El "desorden" de Marcelo Gallardo y "camiseta grande" para los jugadores

Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida

Este podría ser el nuevo destino de Pipa Benedetto como futbolista

El fútbol argentino es una mugre y Fernando Espinoza un hipócrita

Chiquito Romero nuevamente en el centro de la polémica