Boca le ganó 2-0 a River en La Bombonera el pasado domingo 9 de noviembre y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el club de Núñez irá a la Sudamericana, o, como máximo, a Fase 2 del torneo continental. Polémica con Uriel Hamra y su irrupción en el campo de juego.
COLADO Y DESCANSERO
Boca prepara un derecho de admisión contra Uriel Hamra, el joven que gastó al plantel de River
El Club Atlético Boca Juniors le pondría derecho de admisión a Uriel Hamra, el joven que se coló en el Superclásico y se burló de los jugadores de River.
El Xeneize se impuso con goles de un excepcional Exequiel Changuito Zeballos y de Miguel Ángel Merentiel, que suele aparecer en los partidos contra el Millonario (alcanzó los cinco goles contra el rival de toda la vida contabilizando sus tantos con la camiseta del CABJ y la de Defensa y Justicia).
Los dirigidos por Marcelo Gallardo no tienen rumbo. Producto de la caída ante el cuadro de La Ribera y del triunfo de Argentinos Juniors sobre Belgrano de Córdoba, el CARP cayó al 4º lugar de la Tabla Anual, por lo que, a esta altura, disputará la Copa Sudamericana 2026.
Para que eso cambie, tiene tres vías alternativas:
- Recuperar el tercer puesto de la Tabla Anual, algo que podrá lograr si vence a Vélez en la última fecha en Liniers y el Bicho pierde ante Estudiantes de La Plata.
- Terminar 4º y esperar que Rosario Central, Boca o Argentinos Jrs (primero, segundo y tercero en la Clasificación General) ganen el Torneo Clausura para que se libere un cupo.
- O salir campeón del Clausura.
Boca le pondría DDA a Uriel Hamra, el joven que gastó al plantel de River luego del Superclásico
Terminado el Superclásico, los jugadores de Boca Juniors se fueron al arco de La 12, que da a Casa Amarilla, para festejar y dedicarle el triunfo a su gente. El Xeneize estiró a cinco la ventaja en el historial sobre River Plate.
Sin embargo, en medio de todo ello, Maximiliano Salas, delantero millonario que llegó en el último mercado de pases desde Racing en una operación estruendosa, le pegó una piña por detrás a una persona que se encontraba en el campo de juego.
Hasta horas del mediodía del lunes 10 de noviembre se desconocía la identidad de este supuesto "colaborador" (como lo habían catalogado varios medios de comunicación), pero lo que se notó en los videos que surfearon en la internet y a posteriori en los medios de prensa tradicionales es que el joven en cuestión estaba filmándose en modo selfie para cargar a los jugadores de la vereda de enfrente.
Fue así que Salas, ni bien se dio cuenta de la presencia de este 'colado', corrió hacia él y lo agredió físicamente. El hombre en cuestión se fue caminando y desentendiéndose de todo, mostrando cierta culpabilidad por lo que había hecho y/o por el lugar en el que estaba.
En consecuencia, la Justicia le labró a Uriel una acta de contravención por dos motivos principales: ingresar de forma indebida al campo de juego e incitar al desorden, lo que constituyen en infracciones al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión judicial se basa en la evidencia recolectada tras el partido y en el parte oficial elevado por las autoridades presentes en el estadio.
Según reveló el periodista Sebastián Vignolo de ESPN, el hincha se metió desde la tribuna y a partir de lo que ocurrió le aplicarán derecho de admisión. La tajante medida tiene que ver con que se encontraba en el campo de juego, más allá del hecho que protagonizó con el futbolista del Millonario.
Además, Boca sería sancionado económicamente por la Liga Profesional por los "particulares" -entre ellos Hamra- que ingresaron al campo de juego de La Bombonera luego del triunfo en el Superclásico obtenido por el equipo de Claudio Úbeda. Además, también podría ser multado por el recibimiento de los hinchas.
Quién es Uriel Hamra, el hincha de Boca que tuvo una polémica con Maxi Salas
Con el correr de las horas, fueron trascendiendo ciertos datos sobre el implicado. Se llama Uriel Hamra, tiene 20 años y se habría colado en La Bombonera, no solo en el campo de juego, sino al propio Alberto José Armando.
"Me estaba filmando en modo selfie y pasaron los jugadores atrás. No tuve intención de burlarme ni provocar a nadie", contó el joven en exclusiva con TN.
Sorprendido por la repercusión del video, habló para aclarar lo sucedido. "Intentó sacarme el celular [Maxi Salas], no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", explicó Hamra, quien indicó a su vez: "Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición".
Te puede interesar también
Oscar Ruggeri destruyó a River: El "desorden" de Marcelo Gallardo y "camiseta grande" para los jugadores
Gonzalo Montiel y una inesperada ayuda de su primo Santiago para dejar a River con vida
Este podría ser el nuevo destino de Pipa Benedetto como futbolista
El fútbol argentino es una mugre y Fernando Espinoza un hipócrita