A pesar del reclamo de los pilotos nucleados en APLA y otras organizaciones gremiales, ANAC avanzó con las directrices para hacer funcionar el nuevo régimen de descanso y tiempo de vuelo dispuesto en el Decreto N° 378/2025. La medida establece el criterio oficial como un “mínimo” para la gestión de fatiga y deja librado a cada operador la instalación de un esquema propio que no perfore los básicos contemplados.
DECRETO N° 378/2025
Arden los pilotos: ANAC confirma cambios en tiempos de vuelo y descanso
ANAC avanzó en las directrices para modificar el régimen de descanso y vuelo de los pilotos. Queda firme la implementación del Decreto N° 378/2025.
Según el organismo, las directrices técnicas actúan “como guía para la interpretación y aplicación del régimen” referido a tiempos de servicio, períodos de descanso y programación de tripulaciones. La medida apunta a homogeneizar el funcionamiento de las operaciones en toda la industria aerocomercial local.
Entre lo contemplado en el decreto se dispuso un recorte del periodo vacacional inicial, una ampliación de las horas posibles de vuelo y una reducción del periodo de descanso necesario entre operaciones. Además, se dejó de contemplar traslados y tiempos de aeropuerto como “tiempo de trabajo”.
Fuertes cambios de ANAC
Por otra parte, la medida de ANAC establece que cada piloto y tripulante sea quien evalúe su aptitud operativa antes de cada vuelo. De esa manera, será el propio personal quien deberá sopesar el nivel de desgaste que acarrea a la hora de encarar una operación.
Además, ANAC indicó que el concepto de “tiempo de servicio” está directamente relacionado a las horas de vuelo. De esa manera, quedarán al margen horas de traslado o aeropuerto, que hasta ahora eran consideradas parte de ese concepto inicial.
El enojo de los pilotos
Las directrices de ANAC llegarían para tensar fuertemente los ánimos de los pilotos y las tripulaciones, que recibieron el Decreto N° 378/2025 como un “ajuste” sobre sus regímenes laborales. Al respecto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) destacó que la reforma del régimen mencionado se realizó “sin bases científicas o estudios técnicos de impacto”.
Por su parte, el Gobierno nacional empujó los cambios para estandarizar los requisitos locales a las exigencias internacionales y poder facilitar el atractivo para la llegada de nuevas aerolíneas al país. Algo que todavía no se concretó a vistas de que el mercado local sigue siendo explotado por las tres operadoras nacionales: Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART.
