Arden los pilotos: ANAC confirma cambios en tiempos de vuelo y descanso

Por otra parte, la medida de ANAC establece que cada piloto y tripulante sea quien evalúe su aptitud operativa antes de cada vuelo. De esa manera, será el propio personal quien deberá sopesar el nivel de desgaste que acarrea a la hora de encarar una operación.

Se precisa que cada miembro de la tripulación debe evaluar su aptitud para operar antes de cada vuelo, mientras que los explotadores mantienen la responsabilidad de verificar que las dotaciones estén aptas y que la programación cumpla con los límites de actividad y descanso previstos.

Además, ANAC indicó que el concepto de “tiempo de servicio” está directamente relacionado a las horas de vuelo. De esa manera, quedarán al margen horas de traslado o aeropuerto, que hasta ahora eran consideradas parte de ese concepto inicial.

ANAC.jpg

El enojo de los pilotos

Las directrices de ANAC llegarían para tensar fuertemente los ánimos de los pilotos y las tripulaciones, que recibieron el Decreto N° 378/2025 como un “ajuste” sobre sus regímenes laborales. Al respecto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) destacó que la reforma del régimen mencionado se realizó “sin bases científicas o estudios técnicos de impacto”.

Por su parte, el Gobierno nacional empujó los cambios para estandarizar los requisitos locales a las exigencias internacionales y poder facilitar el atractivo para la llegada de nuevas aerolíneas al país. Algo que todavía no se concretó a vistas de que el mercado local sigue siendo explotado por las tres operadoras nacionales: Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART.

