Increíble: la Ciudad de Buenos Aires lidera un particular ranking que genera locura

La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida en un ranking de turismo con una catalogación bastante especial que dejó a todos los argentinos como locos. Cada vez que se nombra a CABA en una lista prestigiosa como esta todos celebramos. Pero, ¿de qué se trata?
La Ciudad de Buenos Aires, una de las más lindas de Sudamérica, está liderando un particular ranking de turismo que dejó a todos como locos.
Los Wanderlust Reader Travel Awards galardonaron a la Ciudad de Buenos Aires con un ranking que no deja indiferente a nadie. Los viajeros ya eligieron y dieron su voz para que CABA esté en lo más alto de un listado sumamente especial.
La Ciudad de Buenos Aires lidera un ranking de turismo
Buenos Aires quedó primera en el ranking de "La ciudad más deseable del mundo". La misma había obtenido el séptimo puesto en 2024, pero ahora las cosas cambiaron y los viajeros quieren viajar cada vez más a la capital de nuestro país.
Estos premios destacan destinos turísticos, operadores y también marcas deseadas. Estos galardones fueron elegidos por el público en una votación bastante masiva y sin duda Buenos Aires se coronó como la ciudad más deseable para viajar o conocer.
"Este premio celebra la autenticidad de Buenos Aires: una ciudad vibrante, con una identidad cultural única, un patrimonio arquitectónico distintivo, gastronomía de primer nivel reconocida internacionalmente y la calidez característica de los porteños", dijo Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires.
