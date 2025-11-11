Luego de que Donald Trump anunciara que no asistirá a la cumbre del G20 que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica, Javier Milei decidió seguir los pasos del presidente de USA y tampoco irá. Según trascendidos, enviaría al canciller Pablo Quirno. La alineación de Milei con Trump ya es total...
"PATÉTICA MÍMESIS"
Siguiendo a Trump, Javier Milei no irá al G20
Mostrando alineación total con Donald Trump, Javier Milei decidió no asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica y enviará a Pablo Quirno. Hay repercusiones.
La decisión del Presidente argentino se conoce horas después de que su par estadounidense anunciara que "ningún funcionario" de la Casa Blanca asistirá a la cumbre. “Es una vergüenza total que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikáners están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estos abusos contra los derechos humanos”, había dicho Donald Trump recientemente en un mensaje en su cuenta de Truth Social.
Será la primera vez que un mandatario argentino decide no ir a la reunión que congrega en distintas ciudades a jefes de Estado de todo el mundo desde 2008. Por ahora, no han dado explicaciones en el Gobierno sobre esta decisión, pero se cae de maduro que tiene que ver con seguir los pasos de Trump.
Cabe recordar que hace menos de un mes, por primera vez en la historia la Argentina votó en contra del fin del bloqueo a Cuba en la Asamblea de la ONU, todo un gesto de Milei a Trump.
La reunión del G20 está planificada para el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Johannesburgo, el centro económico y financiero sudafricano.
La decisión de Javier Milei de no asistir al G20 está generando algunas críticas y chicanas en X:
