Siguiendo a Trump, Javier Milei no irá al G20

La decisión del Presidente argentino se conoce horas después de que su par estadounidense anunciara que "ningún funcionario" de la Casa Blanca asistirá a la cumbre. “Es una vergüenza total que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikáners están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estos abusos contra los derechos humanos”, había dicho Donald Trump recientemente en un mensaje en su cuenta de Truth Social.