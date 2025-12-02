La lista de Quentin Tarantino: Eligió la mejor película del siglo XXI y nadie se la esperaba

Embed - Toy Story Trilogy was PERFECT w/ Quentin Tarantino

En segundo lugar ubicó a "Toy Story 3" de Lee Unkrich, describiéndola como "una película casi perfecta" que le arrancó lágrimas. El tercer puesto fue para "Lost in Translation" de Sofia Coppola, seguida por "Dunkirk" de Christopher Nolan en cuarto lugar.

Curiosamente, Tarantino reveló que "Dunkirk" tampoco lo convenció de entrada. "No sabía qué había visto, era demasiado. Recién en la tercera o cuarta vez me dejó alucinado", explicó.

El top 10 completo genera controversia

El ranking incluye además "There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson (#5), "Zodiac" de David Fincher (#6), "Unstoppable" de Tony Scott (#7), "Mad Max: Fury Road" de George Miller (#8), "Shaun of the Dead" de Edgar Wright (#9) y "Midnight in Paris" de Woody Allen (#10).

image

Podés escuchar el pódcast completo acá.

La lista desató polémica en redes, especialmente por la ausencia de films considerados fundamentales de las últimas décadas y por la inclusión de títulos como "Unstoppable", un thriller ferroviario protagonizado por Denzel Washington que muchos consideran menor en la filmografía de Tony Scott.

-------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

La miniserie con calificación altísima que tenés que ver antes de que la saquen

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

La estafa que se activa sola por una función que nadie revisa