El director de Pulp Fiction, Quentin Tarantino, sorprendió al revelar su top 10 de films del nuevo milenio. Una joyita encabeza su ranking personal, por encima de clásicos modernos como "Dunkirk" y "Toy Story 3". La elección genera debate en redes. Cine y películas.
TENÉS QUE CONOCERLA
La lista de Quentin Tarantino: Eligió la mejor película del siglo XXI y nadie se la esperaba
Quentin Tarantino no se anduvo con vueltas y presentó su lista de las mejores películas del siglo XXI. No te la podés perder. Toma nota que hay de todo.
Toy Story 3 y Dunkirk completan el podio de Quentin Tarantino
Quentin Tarantino volvió a dar que hablar. El legendario cineasta estadounidense reveló cuál es, según su criterio, la mejor película del siglo XXI: "Black Hawk Down", el film bélico de Ridley Scott estrenado en 2001. La confesión llegó durante una entrevista en el podcast de Bret Easton Ellis, donde el director desplegó su característico estilo sin filtros.
"La hazaña de dirección es más que extraordinaria", aseguró Tarantino sobre la cinta protagonizada por Josh Hartnett y Ewan McGregor. El director de Kill Bill admitió que en su primer visionado no terminó de conectar con la intensidad del film, pero que con el paso del tiempo lo reconoció como "una obra maestra". "Mantiene la intensidad durante casi 3 horas. Mi corazón latió fuerte durante todo el tiempo", confesó.
Acá ya había bancado a Toy Story.
En segundo lugar ubicó a "Toy Story 3" de Lee Unkrich, describiéndola como "una película casi perfecta" que le arrancó lágrimas. El tercer puesto fue para "Lost in Translation" de Sofia Coppola, seguida por "Dunkirk" de Christopher Nolan en cuarto lugar.
Curiosamente, Tarantino reveló que "Dunkirk" tampoco lo convenció de entrada. "No sabía qué había visto, era demasiado. Recién en la tercera o cuarta vez me dejó alucinado", explicó.
El top 10 completo genera controversia
El ranking incluye además "There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson (#5), "Zodiac" de David Fincher (#6), "Unstoppable" de Tony Scott (#7), "Mad Max: Fury Road" de George Miller (#8), "Shaun of the Dead" de Edgar Wright (#9) y "Midnight in Paris" de Woody Allen (#10).
Podés escuchar el pódcast completo acá.
La lista desató polémica en redes, especialmente por la ausencia de films considerados fundamentales de las últimas décadas y por la inclusión de títulos como "Unstoppable", un thriller ferroviario protagonizado por Denzel Washington que muchos consideran menor en la filmografía de Tony Scott.
