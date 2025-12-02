La crudísima confesión de Darío Benedetto que impacta fuerte en Boca

"Yo estaba en una... Tuvimos una charla con Diego ni bien llegó. Los dos estábamos de acuerdo en algo: que nos llevábamos más por lo que sos como persona. Fue un enojo y no recuerdo haber dicho eso. Igual fue verdad, porque sí había festejado el cumpleaños, fue alegre, después a la mañana estaba muerto", concluyó.

Más en GOLAZO 24

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo

La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia

Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro