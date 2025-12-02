Darío Benedetto supo ser uno de los jugadores más queridos de Boca en la última década a base de una enorme cantidad de goles. Luego de su paso por Europa el Pipa regresó para tener un segundo ciclo y la realidad es que nunca pudo estar a la altura y de hecho se terminó marchando por la puerta de atrás.
"ME HARTARON"
La crudísima confesión de Darío Benedetto que impacta fuerte en Boca
Darío Benedetto rompió el silencio luego de su pésimo segundo ciclo en Boca y sus malas experiencias en Olimpia y Newell's.
En medio de una disputa con Diego Martínez, Darío Benedetto dejó Boca a mediados del año pasado para marcharse a Olimpia de Paraguay, donde no le fue nada bien, y posteriormente recaló en Newell’s donde le fue incluso peor. En las últimas horas Pipa rompió el silencio y soltó una confesión bastante cruda sobre lo que vivió a nivel personal en los últimos meses.
“Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios, no importa. Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol. Casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien”, reveló el delantero dialogando en F90, programa de ESPN.
Al mismo tiempo, Benedetto reveló qué fue lo que lo ayudó a tomar la decisión de seguir jugando de manera profesional. “Se lo recomiendo (la terapia) a cualquier jugador de fútbol. Se tienen que apoyar con alguien. Un año más seguro voy a jugar. No me muevo de acá (Argentina), voy a inclinarme más por el lado de los clubes que no tengan quilombo”, expresó.
El lamento de Darío Benedetto con Boca
Pipa se refirió a su salida de Boca y comentó cuál es su mayor lamento. “En Boca me hubiese querido retirar, pero no se dio”, indicó el delantero, quien también se reifiró a lo que terminó siendo su salida del Xeneize en medio de un conflicto con el entrenador Diego Martínez donde surgió la frase célebe "noches alegres, mañanas tristes".
"Yo estaba en una... Tuvimos una charla con Diego ni bien llegó. Los dos estábamos de acuerdo en algo: que nos llevábamos más por lo que sos como persona. Fue un enojo y no recuerdo haber dicho eso. Igual fue verdad, porque sí había festejado el cumpleaños, fue alegre, después a la mañana estaba muerto", concluyó.
Más en GOLAZO 24
La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River
La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo
La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia
Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro