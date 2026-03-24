¿El grupo Apollo lo busca? En el Atlético de Madrid de Enrique Cerezo la frase de Jürgen Klopp cayó como una chispa. El ex entrenador del Liverpool salió a apagar rumores, pero en el camino dejó un guiño que encendió la ilusión en el mundo colchonero.
ROMPE EL SILENCIO
Jürgen Klopp le tira un guiño al Atlético de Madrid y explota el mundo colchonero
Tras los rumores que lo vinculaban al Real Madrid, Jürgen Klopp dejó una frase que agitó al Atlético de Madrid en medio de los cambios en la directiva del club.
En medio del recambio institucional del club, ahora con el fondo estadounidense Apollo ganando cada vez más peso en la estructura directiva junto a Cerezo y la actual conducción hasta 2027, el futuro de Diego Simeone vuelve a aparecer en el centro del debate. El técnico argentino es una figura histórica dentro del Atlético, pero la inversión sostenida en la plantilla en los últimos años ha reavivado las dudas sobre si su ciclo puede acercarse a un cambio de etapa.
La temporada pasada había comenzado de manera prometedora para el equipo rojiblanco, pero el cierre terminó dejando un sabor amargo al quedarse sin títulos. Este año, sin embargo, el panorama todavía ofrece oportunidades. El Atlético sigue con vida en Champions League, donde en abril se enfrentará al Barcelona de Hansi Flick en los cuartos de final, y además disputará la final de la Copa del Rey en Sevilla frente a la Real Sociedad.
Mientras tanto, LaLiga parece quedar en un segundo plano. El Atlético marcha cuarto con 57 puntos, muy lejos del liderazgo que hoy comparten los gigantes del campeonato: Barcelona con 73 y Real Madrid con 69. En ese contexto, Champions y Copa aparecen como los dos escenarios donde el equipo del Cholo puede validar su proyecto y cortar una sequía de varios años sin levantar un título.
El veredicto de Jürgen Klopp: “Todo lo que se dice es un completo disparate”
El propio Klopp fue quien decidió cortar de raíz los rumores que lo vinculaban con distintos banquillos de Europa. Durante las últimas semanas su nombre había vuelto a circular con fuerza, especialmente alrededor del Real Madrid, donde en distintos momentos se especuló con que el club blanco podía buscarlo como alternativa para el futuro del banquillo.
Según esas versiones, el entorno de Florentino Pérez, con figuras influyentes como el empresario Anas Laghrari, llegó a analizar el perfil del entrenador alemán antes de que la apuesta deportiva terminara decantándose por Xabi Alonso. Sin embargo, el propio Klopp fue tajante al referirse a esas informaciones.
“Todo lo que está saliendo es un completo disparate”, aseguró el técnico alemán, visiblemente molesto con las versiones que lo colocaban nuevamente en el mercado de entrenadores. El ex técnico del Borussia Dortmund fue todavía más directo al aclarar que nunca existió contacto alguno para negociar su llegada a otro club: “No me han llamado ni una sola vez, ni a mí ni a mi agente”, afirmó.
Y en medio de esa desmentida, Klopp dejó además una frase que encendió rápidamente la imaginación de los aficionados rojiblancos.
“Preferiblemente, asumiría el Atlético de Madrid al mismo tiempo… Lo siento, Madrid, tendréis que llamar primero”, lanzó el alemán entre risas, una declaración que en el entorno colchonero fue interpretada como un guiño inesperado en medio de los rumores sobre el futuro del banquillo del club.
El futuro del Cholo, bajo la lupa
En medio de este escenario, el futuro de Diego Simeone vuelve a quedar en el centro del debate en el Atlético de Madrid. El técnico argentino es, sin discusión, la figura más influyente de la historia reciente del club: llegó en 2011, cambió la mentalidad de la institución y llevó al equipo a competir de igual a igual con los gigantes de Europa.
Sin embargo, el paso del tiempo también ha modificado las expectativas. Durante años, el discurso de que el Atlético competía desde una posición inferior frente a clubes como Real Madrid o Barcelona funcionó como argumento para explicar ciertas limitaciones deportivas. Hoy ese relato pierde fuerza: en las últimas temporadas el club ha invertido cifras millonarias en el mercado con fichajes como Julián Álvarez, Ademola Lookman o Álex Baena, entre otros nombres que elevaron considerablemente el nivel de la plantilla.
Por eso, dentro y fuera del club muchos consideran que la etapa actual del proyecto se juega en estos meses. Simeone sigue siendo una figura respetada y con peso total dentro de la institución, pero los resultados empiezan a marcar el ritmo de las decisiones. Si el equipo no logra capitalizar la inversión deportiva con títulos o grandes actuaciones europeas, el debate sobre un cambio de ciclo podría intensificarse.
En los últimos meses incluso aparecieron rumores sobre un posible futuro en el Inter de Milán, aunque desde el entorno del entrenador siempre se bajó el tono a esas versiones. Por ahora, más que un movimiento concreto, se trata de especulaciones propias del mercado de entrenadores.
La realidad es que el desenlace de la temporada puede terminar definiendo muchas cosas. Con la Champions League y la Copa del Rey todavía en juego, Simeone tiene en sus manos la oportunidad de reafirmar su proyecto… o de abrir definitivamente el debate sobre el próximo capítulo del Atlético de Madrid.
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