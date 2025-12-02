urgente24
ACTUALIDAD Carolina Piparo > Karina Milei > Banco Nación

DIPUTADOS

Carolina Piparo renuncia a su banca: Karina Milei le dio un cargo

La diputada Carolina Piparo renuncia a su banca para ingresar a un despacho que depende del Gobierno nacional, a instancias de Karina Milei.

02 de diciembre de 2025 - 16:39
Carolina Píparo junto a Javier Milei. 

Carolina Píparo junto a Javier Milei. 

Foto Twitter: @CarolinaPiparo

Según publica el portal Infobae, Carolina Piparo anticipó la renuncia a su banca una semana (finalizaba el 10 de diciembre), debido a que ingresará a un despacho que depende del Gobierno. De acuerdo a lo que trascendió esta tarde, sería un cargo en el Banco Nación.

“Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron los informantes. Según pudo saber dicho medio, se trataría de directora del Banco Nación.

Seguir leyendo

Carolina Píparo envió la nota de renuncia una semana antes de que culmine su cargo legislativo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Fue una salida en buenos términos, porque sabían que debía asumir en un cargo que tiene incompatibilidad”, explicaron fuentes parlamentarias a Infobae.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES