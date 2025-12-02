Atrás quedaron las peleas con los hermanos Milei y, tras reincorporarse a La Libertad Avanza en septiembre pasado, ahora la diputada nacional Carolina Piparo se integraría al Banco Nación, probablemente como directora, a instancias deKarina Milei. Es por eso que anticipó la renuncia a su banca.
DIPUTADOS
Carolina Piparo renuncia a su banca: Karina Milei le dio un cargo
La diputada Carolina Piparo renuncia a su banca para ingresar a un despacho que depende del Gobierno nacional, a instancias de Karina Milei.
Según publica el portal Infobae, Carolina Piparo anticipó la renuncia a su banca una semana (finalizaba el 10 de diciembre), debido a que ingresará a un despacho que depende del Gobierno. De acuerdo a lo que trascendió esta tarde, sería un cargo en el Banco Nación.
“Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron los informantes. Según pudo saber dicho medio, se trataría de directora del Banco Nación.
Carolina Píparo envió la nota de renuncia una semana antes de que culmine su cargo legislativo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Fue una salida en buenos términos, porque sabían que debía asumir en un cargo que tiene incompatibilidad”, explicaron fuentes parlamentarias a Infobae.
NOTICIA EN DESARROLLO...
------------------
Otras noticias en Urgente24:
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables