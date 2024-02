Carolina Píparo no se sube al ring con Milei y elije "la coherencia"

Cabe recordar que Javier Milei tildó de "traidora" a Carolina Píparo y hasta le dio me gusta a una publicación de redes sociales que pedía su renuncia. El motivo: haber votado en contra de un artículo de la Ley ómnibus; situación que el economista libertario no soportó y no le perdonará a su ex candidata en la PBA.