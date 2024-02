Mal paga Milei a Píparo, pero el entorno de la diputada le saca culpa

"Campaña masiva de likes y comentarios para que renuncie Carolina Píparo", escribió en su cuenta de X el usuario "Hombre Gris" que en su foto de perfil tiene una imagen de Javier Milei.

A su vez, el tuit fue acompañado con una imagen de Píparo, en la que se lee en letra grande de color blanco la palabra "traidora".

Fánatico de X y en su costumbre de "comunicar" por esa vía, Javier Milei decidió darle "like" a la publicación que pide la renuncia de la diputada nacional.

Carolina Píparo sigue bancando a Javier Milei

De todos modos, y a pesar de todos los episodios que han sucedido en los últimos días, en los que incluso Píparo dijo también en redes sociales que "es muy triste ver prácticas fascistas por parte de un espacio que llegó al gobierno como liberal", luego de que el Presidente difundiera la lista de quienes votaron "en contra de la Ley" y son "enemigos de la Argentina", fuentes cercanas a la legisladora nacional aseguran que Carolina Píparo sigue apoyando a Javier Milei y le sacan culpa y responsabilidad al Presidente sobre su particular forma de usar las redes sociales y lo que comunica a través de ellas.

"Carolina Píparo sigue bancando al presidente Javier Milei", dijo una fuente de su círculo a Urgente24. De todos modos, y aunque reiteran que la diputada nacional no tiene ningún problema personal con el Presidente y quiere que al Gobierno le vaya bien, porque por ende, le irá bien a los Argentinos, sostienen que el problema no es Milei, sino quienes lo rodean.

"El problema no es el Presidente ni sus ideas. El problema es la arrogancia e ignorancia de su entorno", dispararon desde el entorno de la diputada nacional, quien en estos últimos días ha preferido no emitir declaraciones a la prensa para no alimentar la grieta que se generó respecto del vínculo entre ambos.

En las elecciones de las que participó, Píparo, que fue la candidata de Javier Milei a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, quedó en tercer lugar pero dio una batalla que muchos catalogan de "épica" en un territorio difícil e históricamente peronista. Logró obtener 24,6% de los votos, pocos puntos por detrás del candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, quien a pesar de pertenecer a una coalición que supo ser sólida y una de las más importantes del país, solo obtuvo el 26,5%.