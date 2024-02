Javier Milei, la 'fusión' con el PRO, la nueva grieta y la zona de riesgo

En off the record Javier Milei le dio aval a lo que dijo en on the record Patricia Bullrich: que hay en el horizonte la formalización de una alianza con el PRO de Mauricio Macri. En los hechos, esa fusión ya existe. En el Congreso, los diputados amarillos acompañaron sin fisuras ni objeciones el fallido proyecto de 'Ley ómnibus'.