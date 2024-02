Patricia Bullrich desató la furia de Martín Lousteau y ojo con la "violencia"

Cuando uno mira que el ministro de Economía (Toto Caputo) y la ministra de Seguridad son exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri y ella fue la candidata a presidenta por el PRO... No sé si es macrimileísmo, mileimacrismo, una alianza... Es lo mismo, no hay diferencia Cuando uno mira que el ministro de Economía (Toto Caputo) y la ministra de Seguridad son exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri y ella fue la candidata a presidenta por el PRO... No sé si es macrimileísmo, mileimacrismo, una alianza... Es lo mismo, no hay diferencia