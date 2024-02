Prepagas que enferman: De la cartelización al ejército de trolls, con aumentos

Al escribir en el buscador de esta red las palabras "Belocopitt" + "Empresarios" figuren las siguientes publicaciones:

Fue el diario 'Página12' el que puso la lupa sobre el esquema de la publicación -y el uso de palabras claves- y observó que queda expuesto un patrón propio de bots que replican mensajes para instalar conversaciones en redes sociales. Y si se le hace zoom al historial de mensajes de cada usuario, no quedan dudas, dado que la actividad reciente de los perfiles solo remiten a los halagos para el empresario de la medicina privada.

Pero cierto es que ante esta especie de "operativo en redes", también los usuarios alertaron:

Pero la historia no termina ahí. También frente a la cartelización por aumentos coordinados, que denunció la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, las prepagas avanzaron en marzo con aumentos diferenciados.

Aumentos diferenciados

"Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?", cuestionaron los diputados y legisladores opositores Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso. Y alertaban que "los pacientes con enfermedades crónicas, los que están en tratamiento por alguna cuestión aguda pero costosa, y/o los jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan de prepaga".

En este marco, las prepagas esperaron hasta último momento para definir el aumento que impondrán en las cuotas de marzo, suba que deben notificar a sus afiliados con 30 días de anticipación.

Los más de 6 millones de afiliados esperaban atentos esos mails, que no todas enviaron aún. Aunque desde el sector, se conoció que el tercer aumento consecutivo llegaría hasta el 23% acumulando más del 100% en este breve lapso.

Pero la novedad es que esa suba será diferente según el plan:

"Los planes más económicos, que incluyen por contrato con el afiliado copagos para ciertas prestaciones, se les aplicará un aumento del 11%", detallan nada menos que desde Swiss Medical. En tanto, para el resto de los planes el incremento será del 21,3% "Los planes más económicos, que incluyen por contrato con el afiliado copagos para ciertas prestaciones, se les aplicará un aumento del 11%", detallan nada menos que desde Swiss Medical. En tanto, para el resto de los planes el incremento será del 21,3%

belocopitt.jpg Claudio Belocopitt fue increpado por varias personas en su restaurante del barrio porteño de Palermo, a mediados de enero, en medio de los aumentos de las prepagas.

Las prepagas Omint y Medifé también informaron subas de entre el 21% y el 23%. Y la semana pasada, Galeno había sido la primera en informar la suba.

Los emails

"Con la finalidad de ir recomponiendo los valores prestacionales tanto para profesionales médicos como para las instituciones, es necesario incrementar el valor de las cuotas a partir del 1° de marzo en un 22,9%, que será incorporado en la facturación cuyo vencimiento opera en el mes de abril 2024", comunicaron desde Galeno.

La prepaga recordó que está abierta la posibilidad "recibir asesoramiento y evaluar la posibilidad de planes alternativos, a los efectos de pueda reducir el mencionado incremento".

"Nos comunicamos para informarle que la cuota del mes de marzo 2024 tendrá un incremento en promedio del 18%, de acuerdo a lo previsto en el DNU 70/23 que declara la emergencia sanitaria y deroga el sistema de actualización de valores vigente hasta la publicación del mencionado decreto", sostiene la prepaga del Hospital Italiano en el comunicado a sus afiliados.

Cabe mencionar que las prepagas intentan recuperar el atraso durante el 2023, cuando los planes de salud aumentaron 134% y la inflación cerró en 211,4%. Desde el sector sostienen que todas las variables formadoras del precio de las cuotas están muy atrasadas.

El contexto de estos anuncios "diferidos" es que el DNU 70 del presidente Javier Milei cambió buena parte de la operatoria de la salud privada.

Se derogaron los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de regular el costo de los planes. Lo que implicará acostumbrarse a "lo nuevo".

Además de que los aportes de sus afiliados ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales, permitió que las entidades ajusten sus cuotas sin mediación oficial: cada una puede imponer los porcentajes de aumento a su medida, para competir libremente por los clientes.

Honorarios médicos desfasados: Una desregulación, solo para prepagas

chequeos-medicos-scaled.webp Los médicos afirman que la desregulación corrió solo para prepagas y obras sociales.

Sin embargo, con estas nuevas reglas solo prepagas y obras sociales "ganaron". Según Sergio Fornari, presidente del Círculo Médico San Rafael, honorarios médicos están "totalmente desfasados" y descargan su furia contra prepagas:

Tenemos el conflicto con las prepagas que se atrasan con los pagos de las prestaciones. En el mejor de los casos los servicios prestados se terminan cobrando a los 60 días. Ante esta licuación de los haberes, el Círculo Médico ha propuesto que las consultas cuesten $13.000 para particulares y $7.000 de adicional para las prepagas y obras sociales. El desfasaje es muy grande y nunca alcanzamos un valor adecuado por el cobro de nuestros honorarios Tenemos el conflicto con las prepagas que se atrasan con los pagos de las prestaciones. En el mejor de los casos los servicios prestados se terminan cobrando a los 60 días. Ante esta licuación de los haberes, el Círculo Médico ha propuesto que las consultas cuesten $13.000 para particulares y $7.000 de adicional para las prepagas y obras sociales. El desfasaje es muy grande y nunca alcanzamos un valor adecuado por el cobro de nuestros honorarios

Aseguró que la realidad del sector privado de la salud es muy compleja: "La gente cada vez consulta menos. Muchos consultorios han cerrado. Es algo que nos preocupa mucho, estamos hablando de un tema tan delicado como la salud de la población. Muchos profesionales de la salud se han ido a trabajar al exterior o a otras provincias que pagan mejor", subrayó Fornari.

Y disparó contra las prepagas ante la desregulación que se impulsó con el DNU de Javier Milei:

Ahora las prepagas están desreguladas y aumentaron en enero un 40% a sus afiliados, pero a nosotros nos van a trasladar solamente un 35%. Hoy las prepagas están pagando menos que las obras sociales sindicales. La verdad es que con todo esto, las prepagas van a perder afiliados. En Buenos Aires los hospitales públicos están abarrotados de gente. Muchas personas comenzaron a migrar del sector privado al público Ahora las prepagas están desreguladas y aumentaron en enero un 40% a sus afiliados, pero a nosotros nos van a trasladar solamente un 35%. Hoy las prepagas están pagando menos que las obras sociales sindicales. La verdad es que con todo esto, las prepagas van a perder afiliados. En Buenos Aires los hospitales públicos están abarrotados de gente. Muchas personas comenzaron a migrar del sector privado al público

Pagan lo que ellos quieren

"La desregulación corrió solo para las prepagas y las obras sociales, a nosotros nos siguen pagando lo que ellos quieren. Esto que está pasando ahora no sucedió nunca. Nunca tuvimos tantas dificultades como en el presente, no podemos seguir trabajando de este modo. Lo que queremos desde nuestro sector es que las prepagas y las obras sociales nos paguen en tiempo y forma para no seguir trasladando estos incrementos al paciente", cerró el doctor Fornari en diálogo con una radio mendocina.

