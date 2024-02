Javier Milei y la riesgosa estrategia de la "credibilidad de loco"

La dependencia del Congreso

El politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa (Portugal) recordó qué opciones le quedan a Milei si no logra mayorías en el Congreso y advirtió los problemas de esas herramientas institucionales: “El decreto de necesidad y urgencia no se aplica a impuestos por ejemplo, ni a reforma electoral y además tiene que demostrar la necesidad y urgencia. La justicia le está bochando varias partes porque consideró que no se aplica”.