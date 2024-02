Del fracaso de Ley Ómnibus a la crisis de ómnibus del interior

"La poda se la están haciendo a la gente de a pie porque los gobernadores e intendentes, en general, no andan en colectivos. Yo llamaría a la reflexión, porque esta crispación y esta violencia gestual a través de las redes no ayuda para nada. Tenemos que tomar conciencia. A la gente común no le alcanza para el supermercado y para el bondi. Todo se decide desde un cómodo escritorio cerca de la Plaza de Mayo creyendo que la Argentina termina en la General Paz. Es un gran error, debería existir mayor sensibilidad. Esto es un efecto cascada con un sesgo antifederal"