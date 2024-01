Ley Ómnibus: Para Martín Lousteau la UCR está entre el "no" y el dictamen propio

Sobre el tratamiento parlamentario, abundó: “Es decir, yo tengo un equipo, trabaja un montón, me paso leyendo las cosas de acá, de afuera, teoría, práctica, y la verdad que no puedo saber del código civil, del código penal, de hidrocarburos, de justicia, de blanqueo, de ley de glaciares, de ley de tierra”.

“Realmente merece un debate más profundo, porque inclusive la gente que por ahí te dice ‘apruébenlo’, quizá no sabe y no tiene por qué saber que muchas de estas cosas le van a afectar la vida cotidiana para mal”, alertó.

Senador, Martín Lousteau Ley Ómnibus, Martín Lousteau insiste en que la UCR reclama más cambios en la

En cuanto a los temas que la UCR rechaza o donde pretende más cambios, precisó: “Vamos a temas que no veo que estén contemplados como corresponden. A los jubilados, en la nueva versión de la ley, les sacan un mes entero del ajuste. Les sacan el ajuste de un mes que tiene piso a 20% de inflación”.

Más cuestionamientos

“Hay empresas a las que se les perdona deuda, pero van a ajustar a los jubilados. Hacen un blanqueo escandaloso, porque el blanqueo es escandaloso”, siguió Lousteau sobre otro punto del proyecto que es el nuevo blanqueo de capitales. Al respecto, ilustró: “Si vos tenés menos de 100.000 dólares, te dejo blanquear a tasa cero. Es decir, los jubilados cobran menos, pero los que no pagaron impuestos, van a blanquear plata a tasa cero. Si vos tenés más de 100.000 dólares, tenés que pagar 5%. Yo te digo, ¿cuánto es la tasa de interés en Estados Unidos? El 5% ”.

“Los dueños de empresas que lidian con el sector público, los gerentes de empresas que lidian con el sector público, que le proveen servicios al Estado, le venden al Estado, en mi opinión, tampoco deberían blanquear”, agregó y finalizó: “Esta ley permite que blanqueen los testaferros.”

Sobre otro de los puntos que más cuestiona el radicalismo, las privatizaciones, el economista argumentó: “Las empresas públicas tienen que ser más eficientes. Tienen que venir al Congreso cuando pierden plata. Pero el Presidente quiere privatizar empresas que ganan plata. Entonces, no es por un motivo fiscal”. Y ejemplificó: “El Banco Nación ganó plata, YPF gana plata, ARSAT gana plata"

Los votos de la UCR

Sobre los votos radicales en el Congreso, Martín Lousteau reveló: “Todo el radicalismo está en decirle que no a ciertas cosas: a las privatizaciones, al ajuste a los jubilados…ya se han expresado los gobernadores que retenciones, y particularmente además retenciones a pymes industriales que exportan, es un delirio”.

“La pregunta es si el radicalismo tiene que ir con una propuesta propia, o si a eso se le dice que no durante el debate ”, resumió.

Y planteó este escenario: “Si el Gobierno no acuerda de fondo y genera consenso con ese enorme número de legisladores que pueden hacer aprobar una ley, ese acuerdo se replicaría en el Senado, con esos mismos grupos. Si no hay acuerdo, cuando se haga el dictamen, habrá un dictamen distinto de algunos sectores, por ejemplo: habrá uno de La Libertad Avanza y del PRO, y otro del radicalismo con el bloque de Pichetto. O harán todos juntos un dictamen, pero el radicalismo y el bloque de Pichetto firmarán que tienen disidencias con los detalles, con un montón de artículos de esa ley”.

“Y cuando se vaya a votar, se va a votar en general y se va a aprobar en general, pero después se vota artículo por artículo. Y yo he estado en debates de artículo por artículo de temas muy grandes a las 6 de la mañana. Es un caos ”, prosiguió.

Desorden

“Esto va a ser muy desordenado, y no va a quedar lo que realmente hace falta para arreglar la economía. Y después eso mismo va a ir al Senado. Y en el Senado las relaciones de fuerzas son distintas. Si vos no cerraste bien a aquellos que queremos que Argentina salga adelante y no volver para atrás, si vos no cerraste bien hay un consenso, otra vez se va a modificar la ley”, añadió.

Y concluyó: “Y va a volver a diputados, entonces va a ser exactamente lo contrario de lo que el gobierno pretende”.

Sobre la estrategia del gobierno, alertó: “El gobierno cuando apura los tiempos, cuando no deja de debatir en profundidad, cuando mete una mirilla de temas que no tienen que ver con lo que necesita, el gobierno necesita instrumentos para lidiar con la situación económica”.

