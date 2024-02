Derogación del aborto: Le sueltan la mano a la diputada libertaria

“Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del Presidente (Javier Milei), no ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, señaló Adorni.

Además, algunos de los diputados firmantes salieron a desmentir haber firmado esa iniciativa, señalando a la autora del texto de mentirosa. Entre esas firmas agregadas, la diputada Lilia Lemoine fue la más enfática al señalar que “pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar, pero que no era momento ahora, y me metió igual. Es muy dañino”.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció que se reconfiguró la autoría del proyecto y sus firmantes, quedando solo la firma de su autora, quien ya por aclaró en las redes sociales que las firmas de sus compañeros “no son firmas de puño y letra”, sino que se trataba de “acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhasApp y otros personalmente… Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”, escribió Bonacci.

Así las cosas, el texto final quedó este viernes 09/02 solo a nombre de Rocío Bonacci, y fue girada a las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Mujeres y Diversidad y de Acción Social y Salud Pública.