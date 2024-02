Escándalo libertario con el aborto: Firmas 'truchas', Pullaro y nazis

También se leyó la novedad como una señal a la Iglesia en el marco de la visita al Vaticano de Milei. Pero nada de eso habrían tenido en cuenta los libertarios que con el correr de las horas quedaron envueltos en otro escándalo por cruces internos, sospechas varias y el pasado de algunos de los protagonistas.

Polémica con las firmas

A poco de llegar a todos los medios de comunicación la novedad del proyecto antiaborto y la polémica por las suspicacias que generaba la movida parlamentaria, se sumó una cuestión más grave que puso en duda la legalidad de la iniciativa: la diputada Lilia Lemoine salió a decir que no firmó el proyecto.

Consulta Twitter formulada a la Diputada Nacional, electa por Santa Fe, Rocío Belén Bonacci, referente a su proyecto para volver a incriminar penalmente el aborto. Me dice que, digamos o sea, no le pidió permiso a Milei para presentarlo y que tampoco lo debió haber pedido. Sigo… pic.twitter.com/hO9HgFy78I — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 8, 2024

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", aseguró Lemoine, de acuerdo con lo publicado por el portal Corta. Luego, dijo que responsabiliza "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".

La diputada en cuestión es Rocío Bonacci, a quien en las redes sociales comenzaron a atacar no solo los defensores del aborto sino también los propios libertarios porque entienden que hay detrás otros intereses.

En la red social X le preguntaron a Bonacci si había falsificado firmas y esto contestó: “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (cita como ejemplo una captura de Chat de una conversación donde no sale el nombre de la persona) y otros personalmente… podían estar o no. no sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo”.

Luego, el tuitero Carlos Maslatón también consultó a Bonacci sobre si Javier Milei estaba al tanto de la presentación de un proyecto tan sensible para la opinión pública: “Rocío, es verdad que este proyecto lo presentaste sin autorización de Milei? O, mejor dicho, debías contar con el permiso de Milei para presentarlo? Gracias”.

No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp (ejemplo) y otros personalmente… podían estar o no. no sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo pic.twitter.com/IYHdpQ0RnA — Rocío Belén Bonacci (@RocioBonacci) February 8, 2024

Ante la consulta, la legisladora contestó: “Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…”.

¿La ‘mano’ de Pullaro?

Con el escándalo de las firmas, sin conocimiento de Milei, y las sospechas que generó el proyecto, los libertarios empezaron a apuntar al gobernador de Santa Fe, de donde es oriunda la diputada, Maximiliano Pullaro.

El tuitero cercano al Gobierno, Osvaldo 'Beto' Mendeleiev, lo expuso así: “Así que Pullaro quedó calentito porque va a tener que ajustar por las malas y en complot con la hija del gordo Bonacci mandaron un falso proyecto de Ley del Aborto para ensuciar a Milei? No van a ver un peso de la Nación, les tocó la hora de gastar menos”.

Asi que Pullaro quedó calentito porque va a tener que ajustar por las malas y en complot con la hija del gordo Bonacci mandaron un falso proyecto de Ley del Aborto para ensuciar a Milei? No van a ver un peso de la Nación, les tocó la hora de gastar menos. pic.twitter.com/PX1SgXlCBX — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeleiev_) February 8, 2024

Ayer, Pullaro salió a negar en conferencia de prensa haber presionado a los diputados de la provincia para que rechacen la Ley Ómnibus.

Sobre el rechazo a la ley, Pullaro sostuvo que la provincia de Santa Fe tiene 760 empresas que exportan y en ese sentido defendió la producción santafesina ante las reformas de la Ley Ómnibus porque entiende que los cambios eran perjudiciales. "Bajo ningún concepto vamos a acompañar una reforma que se lleve puesta a la producción santafesina", afirmó.

Es claro que Pullaro necesita fondos, por eso hizo mención del proyecto alternativo al impuesto a las ganancias que él le presentó a Javier Milei. El gobernador quiere cobrarle un impuesto a los sectores más ricos del país recaudar y distribuir de mejor los impuestos, con el objetivo de fomentar la inversión sin afectar la producción local.

No me tomen por estúpido. Si ma diputada Bonacci falsificó las firmas de sus colegas de bancada incluyendo las de Oscar Zago mañana de mañana la bancada debe pedir su desafuero. https://t.co/A8uWqBKsDV — Gustavo Beltrán Hernández Baratta (@gushome7) February 8, 2024

Los nazis

En medio de las acusaciones cruzadas a propios y ajenos, recordaron el pasado del padre de Bonacci, ya que su nombre aparece como el autor del documento que se presentó en Diputados como proyecto de derogación del aborto.

No se trata del proyecto en sí, sino del archivo que se subió al sistema de la web de Diputados y que figura a nombre de José Bonacci.

Sobre Bonacci, ayer en Twitter el periodista Juan Luis González autor del libro El Loco, sobre Milei, recordó que Rocío “es diputada por el acuerdo de su padre con Miles ¿Quién es José "a casi todos los nazis los rechazo" Bonacci? Discípulo de Rico, socio de Biondini, y casado con una carapintada (madre de Rocío). Unite, su sello, literalmente se alquila. Y de yapa: filonazi”.

Rocío Bonacci es diputada por el acuerdo de su padre con Milei



¿Quién es José "a casi todos los nazis los rechazo" Bonacci?



Discípulo de Rico, socio de Biondini, y casado con una carapintada (madre de Rocío). Unite, su sello, literalmente se alquila.



Y de yapa: filonazi https://t.co/BpgPREFaeE pic.twitter.com/lyKQRsbeU5 — Juan Luis González (@juanelegonzalez) February 8, 2024

En Urgente24 ya contamos la historia de Bonacci, a quien se considera cercano a Alejandro Biondini (histórico dirigente de derecha señalado por neonazi) y con quien hizo una alianza en 2018. Milei había presentado una oposición a Bonacci argumentando que este había pretendido apropiarse del nombre 'La Libertad Avanza' y los logos de La Libertad Avanza: el león dorado, la silueta de su melena característica, y el símbolo del ave voladora.

No obstante, Rocío Bonacci, hija de José, fue la candidata Nº3 a diputada nacional en la Provincia de Santa Fe e ingresó al Congreso.

El personaje

Alejandro Bonacci y Ernesto Habra aparecen en una investigación de la Justicia Electoral, que lidera María Servini, vinculados a más de 20 partidos que compitieron en las elecciones PASO.

image.png

Luego, esas fuerzas políticas contrataron para imprimir las boletas a la planta DWP, en Rosario, de Bonacci y la esposa de Habra. Hay quienes afirman que hay una ingeniería electoral al servicio de la especulación con el dinero egresado del Estado Nacional para las elecciones. Por ese motivo, Bonacci es el enemigo público Nº1 de la jueza federal de Ciudad de Buenos Aires, con competencia electoral.

