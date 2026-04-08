Frágil tregua entre Irán y Donald Trump excluye a Líbano: "Colaboración nuclear" y mentiras piadosas

Dos buques cruzan Ormuz, pero Líbano sigue bajo ataque y llueven misiles iraníes

Este miércoles, el granelero griego NJ Earth y el Daytona Beach, de bandera liberiana, cruzaron el estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, así como un 90% del crudo de los mercados asiáticos, la cual estaba bajo bloqueo iraní por la guerra, mientras Estados Unidos cesó con los ataques contra Irán.

De esta manera, Washington y Teherán han demostrado que momentáneamente están predispuestos a mantener la tregua, a pesar de que en las últimas horas se han reportado misiles lanzados contra Tel Aviv por parte de Hezbolá y los hutíes de Yemen, proxies iraníes, debido a que Israel ha intensificado su asedio al Líbano.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, subrayó que el frágil alto al fuego tiene “efecto inmediato” y que se aplica “en todas partes, incluido Líbano”, donde continúa el asedio de Israel, quien dice combatir a la Hezbolá. Sharif invitó a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

image Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se produjo un ataque israelí en Beirut, Líbano, el 8 de abril de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

En tanto, el gobierno iraní se autoadjudicó una cierta victoria tras el cambio de opinión de Trump, quien horas antes de anunciar la tregua de dos semanas había amenazado con exterminar toda la civilización iraní en una noche, dejando entrever que Estados Unidos podría utilizar una bomba nuclear al estilo de lo de Hiroshima, aunque luego la portavoz de la Casa Blanca lo defendiera diciendo que no se refirió a la aniquilación de una cultura.

El martes a la noche, Trump anunció este una tregua de dos semanas con Irán y el inicio de una "Era dorada" en Medio Oriente, mientras el régimen iraní afirmó, tras tales declaraciones, que EE.UU. "aceptó las condiciones de Irán para poner el fin a la guerra" y calificó el acuerdo como "una humillante retirada de Trump".

En un comunicado oficial, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, expresó que el país persa había alcanzado casi todos sus objetivos en la guerra y que el enemigo (EE.UU.) estaba enfrentando "un fracaso histórico". También señaló que habrán negociones venideras en la capital de Pakistán, mediador en este resultado, y auguró que "la victoria de Irán en el campo de batalla también se consolide en las negociaciones políticas".

Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza

España: No vamos a felicitar a quienes "prenden fuego el mundo"

España calificó de "inaceptable" que Israel mantenga ataques en Líbano pese a la tregua, mientras que Francia y Reino Unido clamaron porque Beirut, bajo asedio israelí, entre en el alto al fuego de dos semanas.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, criticó este miércoles la decisión del gobierno israelí de continuar su ofensiva terrestre en Líbano. En declaraciones a RNE, subrayó que "todos los frentes deben cesar", advirtiendo que la invasión de un estado soberano como el Líbano es incompatible con el espíritu del alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Al igual que Albares, el presidente Pedro Sánchez, a través de un posteo en X, se refirió a la tregua como una "buena noticia", pero advirtió que España no aplaudirá a quienes "prenden fuego al mundo".

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