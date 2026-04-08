El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, finalmente acordó con Irán, en la noche del martes, un alto al fuego de dos semanas gracias a la intermediación pakistaní, y Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.
SIN PENA NI GLORIA
Frágil tregua entre Irán y Donald Trump excluye a Líbano: "Colaboración nuclear" y mentiras piadosas
El frágil alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán no contempla un cese de hostilidades en Líbano. De momento, se esquivó una guerra atómica, pero Donald Trump ahora habla de "colaboración nuclear".
En un mensaje en su red Truth Social este miércoles, el inquilino de la Casa Blanca anunció a viva voz que colaborará nuclearmente con Teherán, que “desenterrará” el uranio enriquecido escondido en el país persa y que impondrá aranceles del 50% a los países que envíen armas a Irán.
"¡Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos determinado, ha experimentado lo que será un cambio de régimen muy productivo! No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y retirará todo el «polvo» nuclear (bombarderos B-2) que se encuentra profundamente enterrado. Actualmente se encuentra, y siempre ha estado, bajo una vigilancia satelital muy rigurosa (¡Fuerza Espacial!). No se ha tocado nada desde la fecha del ataque. Estamos, y seguiremos, negociando con Irán el alivio de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados. Gracias por su atención a este asunto", difundió en Truth Social.
"Cualquier país que suministre armas militares a Irán será sujeto de inmediato a un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los productos que venda a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exenciones!", agregó el mandatario de EE. UU.
Ayer a la noche, a media hora de que se venciera el plazo límite que él mismo fijo, Trump comunicó abiertamente al mundo que aceptaba la contrapropuesta de Pakistán de aplazar dos semanas su decisión de que "toda la civilización iraní morirá" y reanudar las negociaciones con Teherán, a fin de evitar una escalada. Dijo que aceptó, dado que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente".
Dos buques cruzan Ormuz, pero Líbano sigue bajo ataque y llueven misiles iraníes
Este miércoles, el granelero griego NJ Earth y el Daytona Beach, de bandera liberiana, cruzaron el estrecho de Ormuz, la vía marítima por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, así como un 90% del crudo de los mercados asiáticos, la cual estaba bajo bloqueo iraní por la guerra, mientras Estados Unidos cesó con los ataques contra Irán.
De esta manera, Washington y Teherán han demostrado que momentáneamente están predispuestos a mantener la tregua, a pesar de que en las últimas horas se han reportado misiles lanzados contra Tel Aviv por parte de Hezbolá y los hutíes de Yemen, proxies iraníes, debido a que Israel ha intensificado su asedio al Líbano.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, subrayó que el frágil alto al fuego tiene “efecto inmediato” y que se aplica “en todas partes, incluido Líbano”, donde continúa el asedio de Israel, quien dice combatir a la Hezbolá. Sharif invitó a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.
En tanto, el gobierno iraní se autoadjudicó una cierta victoria tras el cambio de opinión de Trump, quien horas antes de anunciar la tregua de dos semanas había amenazado con exterminar toda la civilización iraní en una noche, dejando entrever que Estados Unidos podría utilizar una bomba nuclear al estilo de lo de Hiroshima, aunque luego la portavoz de la Casa Blanca lo defendiera diciendo que no se refirió a la aniquilación de una cultura.
El martes a la noche, Trump anunció este una tregua de dos semanas con Irán y el inicio de una "Era dorada" en Medio Oriente, mientras el régimen iraní afirmó, tras tales declaraciones, que EE.UU. "aceptó las condiciones de Irán para poner el fin a la guerra" y calificó el acuerdo como "una humillante retirada de Trump".
En un comunicado oficial, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, expresó que el país persa había alcanzado casi todos sus objetivos en la guerra y que el enemigo (EE.UU.) estaba enfrentando "un fracaso histórico". También señaló que habrán negociones venideras en la capital de Pakistán, mediador en este resultado, y auguró que "la victoria de Irán en el campo de batalla también se consolide en las negociaciones políticas".
España: No vamos a felicitar a quienes "prenden fuego el mundo"
España calificó de "inaceptable" que Israel mantenga ataques en Líbano pese a la tregua, mientras que Francia y Reino Unido clamaron porque Beirut, bajo asedio israelí, entre en el alto al fuego de dos semanas.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, criticó este miércoles la decisión del gobierno israelí de continuar su ofensiva terrestre en Líbano. En declaraciones a RNE, subrayó que "todos los frentes deben cesar", advirtiendo que la invasión de un estado soberano como el Líbano es incompatible con el espíritu del alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán.
Al igual que Albares, el presidente Pedro Sánchez, a través de un posteo en X, se refirió a la tregua como una "buena noticia", pero advirtió que España no aplaudirá a quienes "prenden fuego al mundo".
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