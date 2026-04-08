Paz afuera, guerra adentro: Milei a prueba entre el alivio de Ormuz y el fuego del Congreso

El Gobierno de Javier Milei llega a este 8 de abril con una ventana de oportunidad externa inesperada gracias a la tregua Trump-Irán, pero con el desafío de transformar ese aire financiero en votos parlamentarios esta tarde. Si logra aprobar la Ley de Glaciares, enviará una señal potente de gobernabilidad y previsibilidad para las inversiones de 2027.
Medio Oriente es la noticia del día, luego del cese del fuego por dos semanas acordado entre la administración de Donald Trump e Irán. Tras meses de escalada que llevaron el crudo Brent a rozar los 100 USD, la reapertura del Estrecho de Ormuz genera un alivio inmediato. Para Argentina, este evento no es solo una noticia internacional, sino un factor de alivio macroeconómico.
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En el plano local, la Cámara de Diputados sesiona para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. Este proyecto es la "nave insignia" del oficialismo para atraer inversiones mineras de gran escala en la zona cordillerana. El Gobierno confía en tener los 130 votos necesarios gracias al apoyo de los "Gobernadores del Cobre" (San Juan, Catamarca y Salta). No obstante, el bloque de la oposición dura y los sectores de izquierda prometen una resistencia feroz.
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Mientras Buenos Aires discute leyes marco, en el interior la agenda la marca el colapso de los servicios públicos. El transporte atraviesa un panorama caótico.
A pesar del optimismo financiero, la economía real muestra una "brecha de velocidades". Sectores como la energía y la minería vuelan, pero el consumo interno sigue deprimido.
El escenario de esta jornada muestra un Gobierno que terceriza las buenas noticias (el alivio viene de afuera, vía Trump) mientras concentra el conflicto en el Congreso.
Este miércoles se perfila como un día de "realismo político". Nación tiene la oportunidad de consolidar su modelo extractivista y fiscalista, pero la presión de la calle y la crisis de los servicios en el interior actúan como un recordatorio de que la estabilidad macro aún no se traduce en bienestar micro para gran parte de la población.
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08-04-2026 12:15
En la Argentina de Milei, los alquileres siguen escalando (más que la inflación)
El valor de los alquileres trepó un 423% desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, mientras que la inflación acumulada en esos 26 meses se ubicó en torno al 209% en la región del Gran Buenos Aires, por lo que la renta de vivienda subió casi el doble que el aumento del nivel general de precios, según reveló un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundido este miércoles.
El estudio, elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la mencionada casa de altos estudios, en base a datos del INDEC, pone de relieve el "una dinámica mucho más heterogénea" por la cual "no todos los rubros evolucionaron de la misma manera".
"Desde diciembre de 2023, la Argentina vive un proceso de desaceleración inflacionaria que, sin embargo, no alcanza a todos los bolsillos por igual", puntualizaron los autores de la investigación, titulada "La otra cara de la inflación: fuertes diferencias entre rubros y productos".
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08-04-2026 12:00
De qué trata el proyecto de la Ley de Glaciares
El proyecto de ley de Glaciares que busca convertir en ley este miércoles la Cámara de Diputados, busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.
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08-04-2026 11:44
Alejandra Monteoliva y Maxi Pullaro: Conferencia de prensa clave
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación para referirse al crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, hecho que conmocionó a la provincia y tuvo repercusión nacional.
En el arranque de la conferencia, Monteoliva definió el episodio como “un caso inédito en el país”, mientras que Pullaro aportó una definición clave sobre el avance de la investigación.
“Este joven participaba de una red criminal internacional que se denomina True Crime Community (TCC), que incentiva delitos violentos y, en algunos casos, llega a la realización de esos delitos”, sostuvo el mandatario provincial.
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08-04-2026 11:36
Fuera de Argentina: Milei frena la búsqueda de bebés robados durante la dictadura
El Gobierno de Javier Milei interrumpió el envío a los consulados de los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo.
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08-04-2026 11:25
La agenda en las provincias
El Frente Económico y Fiscal
La relación entre la Nación y las provincias atraviesa un momento crítico por la caída de la recaudación y los recortes de fondos:
Coparticipación en picada: Se estima que las provincias perdieron cerca de $1 billón en el primer bimestre. La más afectada por el desplome de transferencias no automáticas es la Ciudad de Buenos Aires (-46%), mientras que La Pampa es la que mejor ha resistido el impacto.
Neuquén marca la diferencia: En un contexto de déficit generalizado, la provincia logró sostener el superávit fiscal gracias a las regalías petroleras y una administración austera, reduciendo su deuda pública en un 40%.
Asfixia en los municipios: Intendentes de todo el país han denunciado una "asfixia financiera crítica", reclamando por el recorte del 36% en los fondos discrecionales por parte del Gobierno Nacional.
Conflictividad Social y Gremial
El ajuste está generando focos de protesta en distintos puntos del mapa:
Buenos Aires: Los trabajadores judiciales realizan hoy una jornada de protesta contra la Corte bonaerense. Además, hay preocupación por el fuerte aumento de casos de intoxicación por monóxido de carbono al inicio de la temporada fría.
Patagonia: En Santa Cruz y Tierra del Fuego, la falta de paritarias mantiene la tensión con los gremios estatales. En TDF, sin embargo, los legisladores y el personal legislativo (APEL) acordaron un aumento del 10%.
Santa Fe: Sigue la conmoción por el ataque en la Escuela 40; las autoridades implementaron un regreso escalonado a clases con apoyo psicológico para la comunidad educativa.
Breves de la Agenda Provincial
Servicio Meteorológico: En el interior de la provincia de Buenos Aires, hay un fuerte rechazo de intendentes locales ante el posible cierre de estaciones del SMN.
Justicia: En Córdoba, se fijó la fecha para el Jury de Enjuiciamiento contra los tres fiscales vinculados al histórico caso Dalmasso.
Turismo:La Rioja reportó una ocupación del 70% durante el último fin de semana largo, apostando fuertemente al turismo religioso.
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08-04-2026 11:18
Javier Milei recibe a Nahuel Gallo
El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación, luego de ser secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El encuentro está programado para las 16:30, según confirmaron fuentes oficiales, y podría incluir la presencia de otros funcionarios.
Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, la que recuperó el domingo 1° de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Mientras se esperan detalles de la declaración de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, surgió la versión del nombramiento de integrantes del círculo más cercano del funcionario en altos puestos del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).
Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete habría nombrado a integrantes de su círculo más estrecho en puestos claves del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).
Los titulares de las 11:00 reflejan un mundo que intenta alejarse del abismo bélico y una Argentina concentrada en el ajuste económico y el fervor deportivo.
Ámbito Internacional: Alivio por la tregua "Trump-Irán"
El gran tema del día en las redacciones de todo el mundo es el acuerdo de cese al fuego por 14 días entre Washington y Teherán. Luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre una "catástrofe civilizatoria" si Irán no cedía, la diplomacia de último minuto (con Pakistán como mediador clave) logró frenar la escalada.
Política y Economía Nacional: El "Blindaje" del Superávit
En el frente interno, el Gobierno de Javier Milei mantiene su hoja de ruta de austeridad extrema ante la caída de ingresos públicos.
Deportes y Tendencias: "Colapinto-manía" y Fútbol
El deporte ocupa un lugar central en la conversación pública de esta mañana:
Franco Colapinto en Buenos Aires: La ciudad se prepara para un Road Show histórico. El piloto argentino, junto al equipo Alpine, realizará una exhibición en un circuito callejero sobre las avenidas Libertador y Sarmiento. La locura por conseguir entradas ha colapsado los sitios de venta.
Actualidad de los Grandes:
Boca Juniors: Los titulares destacan la actuación de Leandro Paredes, quien lideró el triunfo del "Xeneize" en un partido que comenzó siendo un paseo y terminó con sufrimiento. Además, el club debutó con éxito en la Copa Libertadores ante Universidad Católica.
Racing Club: La "Academia" también sonríe tras su victoria ante Independiente (M), consolidando un buen presente futbolístico.
Mundial 2026: Con los grupos ya confirmados, la expectativa crece para el próximo año. Argentina ya conoce a sus rivales de fase: Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras amenazar con aniquilar la civilización iraní, finalmente acordó con Irán, en la noche del martes, un alto al fuego de dos semanas gracias a la intermediación pakistaní, y Teherán, por su parte, accedió a permitir el tránsito seguro de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.
En un mensaje en su red Truth Social este miércoles, el inquilino de la Casa Blanca anunció a viva voz que colaborará nuclearmente con Teherán, que “desenterrará” el uranio enriquecido escondido en el país persa y que impondrá aranceles del 50% a los países que envíen armas a Irán.
Reclamo del transporte: Protesta de camioneros autoconvocados
Camioneros autoconvocados continúan manifestándose en distintos puntos del país y del sur bonaerense en reclamo por el aumento de los costos operativos y el atraso en las tarifas del transporte de cargas.
La protesta, que se inició en Córdoba, se extendió durante el fin de semana hacia diversas provincias y cobró especial relevancia en las rutas que conectan con los puertos de Quequén y Bahía Blanca, impactando de manera directa en la dinámica de toda la región.
"Esto llevó años y recién ahora se ve en el mostrador", reconoció Juan Manuel Segura, el distribuidor de carne que comenzó a llevar carne deguanaco a localidades santacruceñas, entre ellas, Las Heras, donde estuvo el primer punto de venta, una vez que los frigoríficos estuvieron autorizados, y que ahora llegó a Chubut.
Recordó que "esto empezó en 2018 por la cantidad de accidentes en rutas como la 3 y la 40. A partir de ahí se empezó a trabajar sobre la superpoblación del guanaco y qué hacer con eso".
Los gobiernos tardaron casi 9 años en destrabar su comercialización, y desde hace una semana, se extendió a la provincia de Chubut de manera formal y bajo todos los protocolos sanitarios a un precio de $6.500 el kilo si se compra el "pack familiar" de 20 kilos.
Boletín Oficial: Reforma del Estado, ajustes en la política de subsidios sociales y fuerte actividad administrativa en áreas de Defensa y Seguridad
Este boletín se publica en un día de calma relativa en los mercados globales, tras el anuncio de un cese al fuego temporal entre EE. UU. e Irán, lo que ha provocado una baja en el precio del petróleo, beneficiando la estructura de costos de importación de energía de Argentina para los próximos meses.
Veamos los puntos más importantes a tener en cuenta:
1. Eje: Capital Humano y Seguridad Social
El Gobierno continúa ajustando los mecanismos de asistencia directa, buscando focalizar el gasto en sectores específicos bajo un esquema de refuerzos puntuales.
Refuerzo en Ayuda Escolar: Se oficializa mediante la Resolución 78/2026 (Ministerio de Capital Humano) un refuerzo adicional para la Asignación por Ayuda Escolar Anual. Estratégicamente, esto busca mitigar el impacto de la inflación en el inicio del segundo trimestre del año lectivo.
Gestión Alimentaria: La Resolución 70/2026 prorroga designaciones clave en la Dirección Nacional de Programas Alimentarios, asegurando la continuidad técnica en la articulación con efectores alimentarios en un contexto de revisión de padrones.
2. Eje: Economía y Regulación de Mercados
En un escenario donde el mercado cambiario muestra una mayor liberalización (con el dólar oficial y el blue convergiendo en la zona de los $1400), las resoluciones de hoy apuntan a la transparencia y la desregulación.
Comisión Nacional de Valores (CNV): Se publicaron las Resoluciones Generales 1123, 1124 y 1125/2026. Estas normas profundizan el esquema de "Elaboración Participativa de Normas", permitiendo que los actores del mercado financiero intervengan en la creación de regulaciones. Es un paso estratégico hacia una normativa de mercado de capitales más flexible.
Sector Energético: Las Resoluciones 85 y 86/2026 (Secretaría de Energía) establecen nuevas pautas técnicas que acompañan el proceso de reordenamiento de tarifas y subsidios iniciado a principios de año.
3. Eje: Seguridad y Orden Público
El Ministerio de Seguridad mantiene una postura activa en el control de espectáculos públicos y la gestión de fronteras.
Restricciones de Concurrencia: La Resolución 299/2026 aplica prohibiciones de asistencia a eventos deportivos por 24 meses a individuos con antecedentes de violencia. Esto refuerza la política de "Tribuna Segura".
Control Migratorio: Las Resoluciones 287 y 291/2026 ratifican a las autoridades a cargo de la Coordinación de Extranjeros No Detenidos y Asuntos Internacionales, áreas críticas para la política de control migratorio del Ejecutivo.
4. Eje: Reforma del Estado y Defensa
Se observa una intensa actividad administrativa orientada a la estructura jerárquica del Estado y las Fuerzas Armadas.
Ministerio de Defensa: Se publicaron más de 8 resoluciones (199 a 207/2026) que abordan desde ascensos de personal militar (en línea con el Decreto 8/2026) hasta reestructuraciones internas.
Desregulación y Transformación: El Ministerio de Desregulación (Resolución 24/2026) continúa con el proceso de eliminación de trabas burocráticas en la administración centralizada.
La imagen negativa del presidente Javier Milei subió al 51% y eso refleja en la encuesta una caída en la valoración del mandatario lo que genera tensiones internas en La Libertad Avanza, en medio de una relación cada vez más tensa entre la senadora Patricia Bullrich y la secretaria general Karina Milei.
Ahora, el diferencial negativo del presidente (imagen positiva menos imagen negativa) supera los 10 puntos. El relevamiento de Zentrix se hizo entre el 10 y el 19 de marzo sobre 1.198 casos en toda la Argentina.
Mientras el Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una importante mejora interanual, desde el sector de la pesca relatan un contexto completamente diferente al publicado por el organismo público. ¿Cómo se explica este fuerte contraste?
Según los industriales pesqueros, que ya alertan que muchos barcos no saldrán por la suba de costos, los datos del organismo de estadísticas responde a un hecho extraordinario y aseguran que la suba de costos está generando una situación insostenible en las flotas.
A pesar de que hubo un acuerdo entre el Gobierno nacional y las cámaras del transporte de abonar parte de la deuda en subsidios a las empresas, este miércoles (8/4) los colectivos siguen funcionando con un cronograma reducido en el en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando demoras y largas colas en las paradas.
La decisión de acotar la frecuencia con que pasan los colectivos responde al impacto que genera en la estructura de costos -según argumentan las compañías- la suba del precio del gasoil, que acumula un alza de 25% en el último mes.
En el marco de la causa contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que certificó la compra del departamento en el barrio porteño de Caballito, declara este miércoles desde las 10 ante al fiscal Gerardo Pollicita.
La notaria acudirá a Comodoro Py horas después de la testificación vía Zoom del exfutbolista Hugo Morales, quien fue dueño del inmueble adquirido por el jefe de Gabinete. En tanto, los próximos días será el turno de las cuatro mujeres que le prestaron plata al funcionario.
Además, el juez federal Ariel Lijo ordenó peritar el celular del periodista Marcelo Grandio para determinar el origen de los fondos con los que se pagaron los vuelos privados a Punta del Este en febrero, durante el fin de semana de Carnaval.
En su llegada a Comodoro Py, la escribana remarcó: "No voy a explicar absolutamente nada".
El gobierno de Benjamín Netanyahu ('Bibi') y la comunidad de colonos judíos de Israel en tierras de Palestina que invaden Cisjordania cada vez más, esperaban la destrucción total de Irán. La tregua que anunció Donald Trump es una mala noticia no prevista.
Hay un elemento adicional para la preocupación israelí: fue gestionada por países islámicos, uno con pésima relación con Tel Aviv (Turkiye), y los otros 2 sin relaciones ni diplomáticas ni comerciales (Arabia Saudita y Pakistán).
En un cambio decisivo en el conflicto, Irán aceptó la tregua propuesta por Donald Trump y anunció que reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz por dos semanas, en un intento por frenar la escalada bélica en la región.
El anuncio fue confirmado este martes 7 de abril, minutos antes del vencimiento del ultimátum fijado por Washington, que exigía la reapertura del paso marítimo clave para el comercio energético global. La decisión implica además una suspensión de los ataques por parte de Estados Unidos, en el marco de una propuesta de negociación impulsada en las últimas horas.
Aunque la tregua abre una ventana de diálogo, el escenario sigue siendo frágil. La reapertura del estrecho por dos semanas aparece como una medida provisional que podría aliviar la tensión global, pero deja abierto el interrogante sobre lo que ocurrirá una vez vencido ese plazo.
Por ahora, el conflicto entra en una pausa, pero con condiciones, amenazas latentes y negociaciones en marcha que definirán el rumbo de una de las crisis más delicadas del escenario internacional.
El Gobierno se prepara para dar un paso importante en su agenda legislativa. Este miércoles, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará en el Senado para defender el proyecto de ley que busca reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada.
La exposición está prevista para las 16 horas en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde comenzará formalmente el tratamiento de la iniciativa.
Diputados debate por Glaciares: Legisladora de Fuerza Patria denuncia "manejos arbitrarios"
La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a debatir este miércoles 8 de abril un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado. Según advirtió la diputada de Fuerza Patria por Santa Fe, Caren Tepp en diálogo con Radio UNR, la iniciativa representa una "modificación regresiva" que busca empeorar los niveles actuales de protección ambiental para favorecer intereses económicos en la zona cordillerana.
Tepp calificó el debate parlamentario como “discrecional y arbitrario”, señalando que, a pesar de que hubo un récord de 100.000 ciudadanos inscriptos para las audiencias públicas, el oficialismo solo permitió la participación de 300 personas, ignorando que el 99,9% de los expositores se manifestó en contra de los cambios.
La legisladora también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la previa de la votación, señalando que el gobierno nacional estaría forzando el tratamiento porque contaría con los números necesarios para convertir el proyecto en ley.
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08-04-2026 09:55
Ley de Glaciares: Día clave para el Gobierno
Con la mira puesta en recuperar impulso parlamentario, el oficialismo buscará este miércoles en la Cámara de Diputados una victoria legislativa clave con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que promete alta tensión política y cruces con la oposición.
La iniciativa llegará al recinto apenas un día después de obtener dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde se convirtió en el único tema previsto para la jornada. Sin embargo, se anticipa una primera parte del debate marcada por cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y fuertes cuestionamientos de los bloques opositores.
Durante la reunión de comisiones realizada este martes se firmaron cuatro dictámenes. El de mayoría reunió 37 firmas, mientras que los otros tres correspondieron a Unión por la Patria, Provincias Unidas y al diputado Maximiliano Ferraro. Del plenario participaron cerca de veinte expositores, todos a favor de la reforma, entre ellos gobernadores de provincias mineras, además de ministros, secretarios y subsecretarios vinculados al área de Minería tanto a nivel nacional como provincial.
El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine el artículo 1° para precisar que la protección alcanzará a los glaciares y a las geoformas del ambiente periglacial que “cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales establecido en el artículo 41.
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