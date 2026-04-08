Paz afuera, guerra adentro: Milei a prueba entre el alivio de Ormuz y el fuego del Congreso

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Ley de Glaciares: Día clave para el Gobierno

Con la mira puesta en recuperar impulso parlamentario, el oficialismo buscará este miércoles en la Cámara de Diputados una victoria legislativa clave con el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión que promete alta tensión política y cruces con la oposición.

La iniciativa llegará al recinto apenas un día después de obtener dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde se convirtió en el único tema previsto para la jornada. Sin embargo, se anticipa una primera parte del debate marcada por cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y fuertes cuestionamientos de los bloques opositores.

Durante la reunión de comisiones realizada este martes se firmaron cuatro dictámenes. El de mayoría reunió 37 firmas, mientras que los otros tres correspondieron a Unión por la Patria, Provincias Unidas y al diputado Maximiliano Ferraro. Del plenario participaron cerca de veinte expositores, todos a favor de la reforma, entre ellos gobernadores de provincias mineras, además de ministros, secretarios y subsecretarios vinculados al área de Minería tanto a nivel nacional como provincial.

El proyecto modifica la Ley 26.639 y redefine el artículo 1° para precisar que la protección alcanzará a los glaciares y a las geoformas del ambiente periglacial que “cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la norma al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales establecido en el artículo 41.