Ley de Glaciares: El Gobierno salió a desmentir, pero no te está contando todo

image El Gobierno afirma que la reforma no cambia la ley, pero introduce un criterio más restrictivo. Se pasa de protección automática a evaluación condicionada, reduciendo el alcance real. Fuente: Argentina.gob.ar

La reforma introduce un cambio clave: ahora esa protección queda condicionada a que se demuestre que el área tiene una función hídrica relevante. Esto implica que ya no todo el ambiente periglacial entra en el mismo paraguas, sino solo aquello que pase ese filtro.

Ahí es donde empiezan las críticas, porque ese pasaje de un esquema general a uno condicionado modifica el alcance real de la ley. De hecho, informes de organizaciones como FARN y análisis difundidos por Chequeado coinciden en que el cambio implica una reducción del alcance efectivo de la protección, aunque no elimine formalmente la norma.

Agua, minería y poder provincial: el verdadero eje del conflicto

Paulón, en su tuit, había planteado que la reforma responde a intereses económicos y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua, cuando alrededor del 25% de la población argentina vive en zonas con estrés hídrico, según datos del CONICET y organismos internacionales.

La respuesta oficial fue descalificar esa postura (y a su vocero) como falsa, pero lo cierto es que el planteo opositor está en línea con lo que vienen señalando distintos sectores ambientalistas y científicos. No es que la reforma elimina la protección, pero sí cambia su lógica.

Antes, cualquier zona identificada como periglacial en el Inventario Nacional de Glaciares quedaba automáticamente protegida frente a actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos. Ahora, esa protección depende de evaluaciones de impacto ambiental donde las provincias tienen un rol decisivo.

image El debate por la ley enfrenta el desarrollo económico con la protección ambiental mientras hay escasez de agua. Las provincias ganan poder y eso puede generar menor control y desigualdad en la aplicación. Fuente: Bloomberg.

Y acá aparece otro punto sensible: el federalismo. El Gobierno defiende este esquema como una forma de respetar el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, algo que está contemplado en la Constitución. Sin embargo, desde la vereda crítica advierten que esto puede derivar en una aplicación desigual de la ley, donde cada provincia defina con mayor o menor rigurosidad qué se protege y qué no.

Como era de esperarse, el sector minero celebró públicamente la reforma por su capacidad de "destrabar inversiones". Eso, en los hechos, sugiere que sí hay un cambio en las condiciones previas, más allá de cómo se lo presente discursivamente. En este contexto, también entra en juego el principio de no regresión ambiental, que sostiene que no se deberían reducir niveles de protección ya alcanzados. Si la ley avanza a Diputados, este punto podría derivar en cuestionamientos judiciales, como consideran varios especialistas.

En definitiva, la desmentida oficial tiene una base real, pero incompleta. Es cierto que la ley sigue existiendo, que el inventario no desaparece y que la protección ambiental no se elimina. Pero también es cierto que se redefine qué se protege, cómo se protege y quién lo decide. Y cuando se trata de un recurso como el agua, crítico en buena parte del país, esos matices son, directamente, el eje de la discusión.

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