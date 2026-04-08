El lunes (06/04) durante la mañana Agostina Páez estuvo como invitada en el programa Sería increíble por el canal de streaming OLGA, no tardó en generar revuelo teniendo en cuenta que estuvo detenida en Brasil acusada de racismo e inesperadamente, desde LUZU TV salieron en su defensa.
"ES UN DELIRIO TOTAL"
Desde LUZU TV bancaron a OLGA tras la polémica por la nota a Agostina Páez
Diego Leuco aprovechó su programa en LUZU TV para salir en defensa de su colega Nati Jota quien llevó adelante la entrevista a la abogada acusada de racista.
Diego Leuco fue quien levantó la voz para salir en defensa de su excompañera Nati Jota que llevó a cabo la entrevista con la abogada santiagueña indignado por las preguntas que recibió al respecto del tema.
"No entiendo por qué se armó tanto revuelo. Desde que existen los medios se entrevista gente. Que hace las cosas bien, que hace las cosas mal. Gente que comete delitos. ¿Cuál es el problema que Nati entreviste a una persona", preguntó exaltado.
Y continuó: "Es un delirio total". "De golpe se impone algo, se arma una falsa polémica de redes porque los hacen pelear y resulta que es una locura entrevistar a una persona. Es lo más normal del mundo". Así y todo confesó que no vio el material periodístico aunque señaló: "Doy fe que Nati es buenísima haciendo su laburo. Entonces, digo: ¿Cuál es el problema de entrevistar a alguien?".
Nicolás Occhiato disparó contra el canal de streaming OLGA y marcó distancia con Migue Granados
Hace algunos días, Nicolás Occhiato disparó contra OLGA, su principal competencia en el mundo del streaming, cuando fue como invitado en el programa televisivo Sálvese quien pueda.
Lejos de esquivar la polémica, dejó en claro que el conflicto no es solo profesional, sino también personal. Si bien evitó dar detalles específicos, apuntó contra el entorno del rosarino y sugirió que hubo actitudes que no le gustaron. Según deslizó, ciertas situaciones marcaron un quiebre que hoy parece difícil de recomponer.
En ese sentido, mencionó directamente a los hermanos Luis y Bernarda Cella, vinculados al canal que se ubica como su único competidor, como parte de esas diferencias.
“Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, expresó, dejando entrever que esas experiencias deterioraron el vínculo. Además, aseguró que no mantiene relación con ese grupo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya
El outlet de Buenos Aires con ropa a 2x1 que nadie se pierde
La historia que Pampita no quería que saliera a la luz
Furor por los autos SUV: el modelo más barato que arrasa en Argentina
Cambian las transferencias para siempre: la modificación que impacta en Argentina