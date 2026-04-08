Desde LUZU TV bancaron a OLGA tras la polémica por la nota a Agostina Páez

Nicolás Occhiato disparó contra el canal de streaming OLGA y marcó distancia con Migue Granados

Hace algunos días, Nicolás Occhiato disparó contra OLGA, su principal competencia en el mundo del streaming, cuando fue como invitado en el programa televisivo Sálvese quien pueda.

Lejos de esquivar la polémica, dejó en claro que el conflicto no es solo profesional, sino también personal. Si bien evitó dar detalles específicos, apuntó contra el entorno del rosarino y sugirió que hubo actitudes que no le gustaron. Según deslizó, ciertas situaciones marcaron un quiebre que hoy parece difícil de recomponer.

En ese sentido, mencionó directamente a los hermanos Luis y Bernarda Cella, vinculados al canal que se ubica como su único competidor, como parte de esas diferencias.

“Hay cosas que no me gustaron, ciertas formas de manejo”, expresó, dejando entrever que esas experiencias deterioraron el vínculo. Además, aseguró que no mantiene relación con ese grupo.

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