Un streamer de Boca le canchereó a Borghi y se metió hasta Argentinos Juniors

Así fue parte del diálogo entre ambos:

Borghi: "Para mí el fútbol dentro de la cancha, lo demás..."

Salvestrini: "A vos te gusta hablar de cosas aburridas entonces".

B: "¿El fútbol es aburrido?"

S: "El fútbol es lo más lindo que hay, pero estamos hablando de fútbol. Estoy hablando de la política del fútbol, es lo más divertido que hay.

B: "Lo que rodea el fútbol a mí... la verdad que no me interesa. O sea, vos me nombraste a algunos personajes que a mí ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos".

S: "Bueno, hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón".

La provocación del streamer Xeneize escaló hasta llegar al tema del sueldo. También le dijo: "Estuviste en Boca y no nos fue tan bien".

En otro pasaje, Salvestrini disparó: "¿Cómo vas a comprar a Boca con la U. Católica? No lo puedo creer". Y el Bichi Borghi respondió: "Mirá, si vos querés hacer lío conmigo, no lo vas a lograr. Si voy a opinar y me decís que me deje de joder, es una falta de respeto".

El clip se viralizó rápidamente en las redes sociales, y la mayoría de las reacciones fueron críticas hacia Salvestrini y de respaldo a Borghi, campeón del Mundo en 1986, también de una Intercontinental con Argentinos Juniors.

Hinchas de distintos clubes y periodistas coincidieron en que el streamer de Boca cruzó un límite y le faltó el respeto a una figura histórica del fútbol argentino. "¿Quién es este Salvestrini?", se preguntaron.

Argentinos Juniors también se metió en la polémica

La polémica recorrió las redes y lo curioso fue que se metió hasta Argentinos Juniors. El club de La Paternal, donde Borghi es ídolo absoluto, defendió a su campeón con una publicación más que elocuente. Sin nombrar a Salvestrini, el gesto fue leído como una defensa directa del Bichi.

Lejos de pedir disculpas, el streamer de Boca volvió a referirse irónicamente en su cuenta personal de Instagram a la situación y solo amplificó críticas en su contra. Esta fue la publicación del equipo de La Paternal:

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