Gustav Salvestrini, streamer identificado con Boca Juniors, protagonizó un cruce viral con Claudio Borghi, ex futbolista y entrenador. El intercambio ocurrió en el programa Picado TV de Chile, en la previa del partido que el Xeneize jugó ante Universidad Católica por Copa Libertadores.
REVUELO EN REDES
Un streamer de Boca le canchereó a Borghi y se metió hasta Argentinos Juniors
El streamer de Boca Gustav Salvestrini quiso picantear a un tranquilo Claudio Borghi. Las redes hundieron al streamer y saltó hasta... Argentinos Juniors.
El cruce entre ambos parecía apuntar a lo estrictamente futbolístico, pero devino en un momento incómodo que generó revuelo.
Incomodidad generada pura y exclusivamente por Salvestrini, que se propuso hacerse el canchero con Bichi Borghi, quien intentó llevar la discusión siempre al terreno del respeto y el criterio.
"Yo siendo de Boca te pagaba el sueldo a vos": la frase contra Bichi Borghi
Durante el programa A veces hablamos de fútbol, Silvestrini eligió un tono provocador e irónico, lo que motivó que la tensión en el estudio fuese escalando.
El quiebre llegó cuando el streamer recordó el paso del Bichi Borghi como técnico de Boca en 2010 y lanzó una frase picante: "Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo a vos".
Así fue parte del diálogo entre ambos:
Borghi: "Para mí el fútbol dentro de la cancha, lo demás..."
Salvestrini: "A vos te gusta hablar de cosas aburridas entonces".
B: "¿El fútbol es aburrido?"
S: "El fútbol es lo más lindo que hay, pero estamos hablando de fútbol. Estoy hablando de la política del fútbol, es lo más divertido que hay.
B: "Lo que rodea el fútbol a mí... la verdad que no me interesa. O sea, vos me nombraste a algunos personajes que a mí ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos".
S: "Bueno, hablemos de triangulaciones y basculaciones, programón".
La provocación del streamer Xeneize escaló hasta llegar al tema del sueldo. También le dijo: "Estuviste en Boca y no nos fue tan bien".
En otro pasaje, Salvestrini disparó: "¿Cómo vas a comprar a Boca con la U. Católica? No lo puedo creer". Y el Bichi Borghi respondió: "Mirá, si vos querés hacer lío conmigo, no lo vas a lograr. Si voy a opinar y me decís que me deje de joder, es una falta de respeto".
El clip se viralizó rápidamente en las redes sociales, y la mayoría de las reacciones fueron críticas hacia Salvestrini y de respaldo a Borghi, campeón del Mundo en 1986, también de una Intercontinental con Argentinos Juniors.
Hinchas de distintos clubes y periodistas coincidieron en que el streamer de Boca cruzó un límite y le faltó el respeto a una figura histórica del fútbol argentino. "¿Quién es este Salvestrini?", se preguntaron.
Argentinos Juniors también se metió en la polémica
La polémica recorrió las redes y lo curioso fue que se metió hasta Argentinos Juniors. El club de La Paternal, donde Borghi es ídolo absoluto, defendió a su campeón con una publicación más que elocuente. Sin nombrar a Salvestrini, el gesto fue leído como una defensa directa del Bichi.
Lejos de pedir disculpas, el streamer de Boca volvió a referirse irónicamente en su cuenta personal de Instagram a la situación y solo amplificó críticas en su contra. Esta fue la publicación del equipo de La Paternal: