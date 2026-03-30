El contrato de Exequiel Zeballos en Boca Juniors sigue vigente hasta diciembre de 2026, y esta situación genera cada vez más tensiones en el club de la Ribera. Hay mucha expectativa en torno al futuro del Chango y en las últimas horas surgieron novedades al respecto.
¿QUÉ PASARÁ?
Mucha tensión en Boca por las últimas noticias sobre Exequiel Zeballos
Horas calientes en Boca Juniors por las últimas noticias sobre Exequiel Zeballos. ¿Qué pasó con el Chango?
Además, son días bisagra en la recuperación del futbolista, luego de haber estado más de 50 días fuera de las canchas. Crece la ilusión entre los hinchas del Xeneize por saber cuándo Claudio Úbeda volverá a contar con uno de los jugadores más determinantes de su ciclo.
La situación de Exequiel Zeballos
La situación de Exequiel Zeballos y la falta de acuerdo para la renovación de su contrato comienza a generar una creciente preocupación entre los hinchas de Boca.
El futbolista mantiene vínculo con el Xeneize hasta diciembre de este año, lo que implica que, en caso de no renovar antes de mitad de año, quedaría en condiciones de negociar como jugador libre a partir de julio.
En este contexto, el periodista Luciano Cofano aseguró en Planeta Boca que Zeballos tiene chances concretas de salir de Boca a mitad de año. A su vez, y pensando en un posible reemplazo, el nombre que aparece en carpeta es el de Sebastián Villa, quien ya había sonado en el mercado pasado.
Por otro lado, uno de los clubes que aparece como posible destino del “Chango” es Napoli, que sigue de cerca al delantero. Sin embargo, hasta el momento, al Xeneize no le ha llegado ninguna oferta formal por el jugador.
Otra de las cuestiones que mantiene en vilo a los hinchas tiene que ver con su regreso a las canchas, luego de un período prolongado de inactividad.
En este sentido, el periodista Tato Aguilera brindó detalles sobre su situación física: "Boca recuperará a dos jugadores más para el inicio de la Copa Libertadores. Santiago Ascacibar se sumó al grupo y el Chango Zeballos está para hacerlo esta semana".
De esta manera, todo indica que, en caso de que Claudio Úbeda así lo disponga, Zeballos podría volver a sumar minutos en el próximo compromiso ante Universidad Católica por la Copa Libertadores.
Continuidad de Boca de Claudio Úbeda
En estos momentos se está disputando la fecha FIFA, lo que ha provocado que Boca Juniors de Claudio Úbeda no tenga actividad durante algunos días.
Su último encuentro fue la victoria ante Instituto por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, y en el Xeneize ya saben que se viene la parte más importante del semestre.
En el horizonte aparecen compromisos clave, como la definición del campeonato local, la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y el Superclásico frente a River Plate, partidos que marcarán el rumbo del equipo.
Por lo pronto, el próximo partido de Boca será el jueves 2 de abril a las 20:30, cuando se enfrente a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, once mil hinchas del Xeneize podrán estar presentes en el encuentro.
Luego, Boca hará su debut en la Copa Libertadores el martes 7 de abril a las 21:30, cuando visite a Universidad Católica, en lo que será el inicio de un nuevo desafío internacional.
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