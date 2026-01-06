Como si fuese Bruce Wayne: la flota de lujo que mostró Neymar en redes y causó furor

La joya más excéntrica de la colección es, sin embargo, el Batmóvil Tumbler, una réplica funcional inspirada en el vehículo utilizado en la saga cinematográfica de Batman. Se trata de un modelo extremadamente limitado, con apenas 10 unidades producidas en el mundo, desarrollada por Wayne Enterprises Experience, una marca de lujo especializada en piezas a medida vinculadas al universo del Caballero Oscuro.

Según consignaron medios como AS y Sport, Neymar habría desembolsado alrededor de 1,5 millones de dólares por este vehículo, que no está homologado para circular en la vía pública y funciona como pieza de colección. En conjunto, la flota expuesta por el brasileño vuelve a poner en evidencia un estilo de vida marcado por el lujo extremo y los guiños a la cultura pop.

Salvar al Santos, las lesiones y un regreso cargado de expectativas

La exhibición de lujo llega mientras Neymar atraviesa un momento clave de su carrera. A sus 33 años, el crack brasileño volvió al Santos, el club que lo formó, en un contexto cargado de simbolismo: su regreso estuvo ligado al objetivo de estabilizar al Peixe y alejarlo del fantasma del descenso, aun sin poder aportar continuidad dentro del campo debido a sus problemas físicos.

El presente deportivo de Neymar sigue condicionado por las lesiones. Tras la grave rotura de ligamentos en la rodilla sufrida en 2023, el delantero atraviesa un nuevo proceso de recuperación y puesta a punto que lo mantuvo gran parte del tiempo alejado de la competencia oficial. Medios brasileños coinciden en que el cuerpo médico apunta a no apurar los plazos, luego de una sucesión de inconvenientes físicos que marcaron sus últimos tres o cuatro años, desde su pico competitivo en el Paris Saint-Germain (cuando alcanzó la final de la Champions en la era pandemia) hasta su salida del fútbol europeo.

En paralelo, Santos busca reconstruir su protagonismo deportivo con una apuesta fuerte en lo simbólico y mediático. En ese escenario se inscribe la llegada de Gabigol, el delantero recordado en Argentina por ser el verdugo de River Plate en la final de la Copa Libertadores 2019. Su presentación estuvo lejos de ser convencional: la presencia de la barra organizada y un clima tenso marcaron una conferencia que expuso la presión que rodea al proyecto deportivo del club.

Así, mientras su regreso pleno al césped todavía espera definiciones y tiempos médicos más claros, Neymar sigue ocupando el centro de la escena desde otros lugares. Entre el rol institucional que asumió en el Peixe, la expectativa por su recuperación y una vida atravesada por el lujo y la cultura pop, el brasileño vuelve a confirmar que su figura trasciende largamente lo que ocurre dentro de una cancha.

