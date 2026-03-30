La miniserie de solo 5 capítulos que te atrapa desde el primer minuto

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La miniserie ideal para maratonear en una noche

A lo largo de sus cinco episodios, Rehén te deja con ganas de saber más y de continuar explorando su historia. Tal como dijimos, se trata de un thriller mezclado con suspenso y política. Una combinación que no puede fallar. La misma fue aclamada por toda la crítica y obtuvo muchísimas visualizaciones.