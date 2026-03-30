Esta miniserie de solo 5 episodios está disponible en Netflix y se convirtió en una de las más aclamadas de la plataforma. Un thriller que mezcla también suspenso y muchísimos condimentos que la vuelven la historia ideal para maratonear en una sola tarde.
MUY ACLAMADA
La miniserie de solo 5 capítulos que te atrapa desde el primer minuto
Hay una miniserie de Netflix que supo conquistar a los usuarios de la plataforma y genera una enorme adicción a todos.
Si tenés pensado empezar una nueva miniserie en Netflix pero ninguna te convence, esta recomendación podría ser la ideal. Es de esas series que te atrapan en el primer minuto, con una historia potente y llena de momentos de muchísimo suspenso. Ideal para quienes disfrutan de la incertidumbre.
La miniserie ideal para maratonear en una noche
A lo largo de sus cinco episodios, Rehén te deja con ganas de saber más y de continuar explorando su historia. Tal como dijimos, se trata de un thriller mezclado con suspenso y política. Una combinación que no puede fallar. La misma fue aclamada por toda la crítica y obtuvo muchísimas visualizaciones.
La miniserie Rehén es británica y sus protagonistas enfrentan un dilema muy difícil: elegir entre la lealtad a su país o a su familia. Cinco episodios con mucho drama, secretos, traiciones y constante intriga que la hacen muy adictiva.
La historia tiene como principal escena el secuestro del esposo de la primera ministra británica. Mientras tanto, la presidenta de Francia recibe amenazas. Ambas tienen que empezar a trabajar juntas, dejar de lado los egos y unirse para enfrentar este mal que aqueja a los dos países.
Dicha miniserie tiene una aprobación del 82% en Rotten Tomatoes, lo cual la posiciona como una muy buena producción de la plataforma de Netflix. Ideal para maratonear en un fin de semana y no pausarla ni un solo segundo.
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