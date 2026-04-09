En 2017, Demián Rugna estrenó Aterrados en Buenos Aires sin distribución masiva ni respaldo de estudio. El filme se impuso solo: terror perturbador, atmósfera sin fórmulas y una lógica interna que la crítica internacional no pudo ignorar. Casi ocho años después, Warner Bros. producirá su remake en Hollywood.
CON GRAN DIRECTOR
Hollywood quiere hacer un remake de una joya del terror argentino
Warner Bros. producirá Terrified, la versión estadounidense de Aterrados (2017), el filme de terror argentino de Demián Rugna. Sí, remake en Hollywood.
El resultado: 83% en Rotten Tomatoes y comparaciones con franquicias como Expediente Warren e Insidious. Para muchos críticos y espectadores especializados, se trata de una de las películas de terror más eficaces de la última década.
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¿Por qué Noah Hawley? Un especial de Hollywood
La elección del director no parece casual. Noah Hawley construyó su carrera en territorios incómodos: identidades que se fragmentan, realidades que se desintegran, personajes al borde del colapso psicológico.
Desde su productora 26 Keys, Hawley tomará las riendas de Terrified, el título provisional del remake. La pregunta que muchos fans se hacen es si logrará replicar aquello que hizo única a la versión original: un horror sin forma definida, sin explicaciones fáciles, que obliga al espectador a descender hacia lo desconocido.
Demián Rugna: del under bonaerense al mapa global
El director nació en Buenos Aires y empezó su carrera lejos del circuito internacional. Su filmografía incluye el corto Tienen miedo, los largometrajes The Last Gateway (2007) y Malditos sean! (2013), y la comedia No sabes con quién estás hablando (2017).
Para Rugna, el terror y la comedia comparten un mismo principio: el timing. "Un buen susto es como un buen chiste", ha declarado en entrevistas. La clave está en no ser predecible, en subvertir la expectativa del espectador en el momento justo.
Su segundo gran salto llegó con Cuando acecha la maldad (2023), que alcanzó un 96% en Rotten Tomatoes y se convirtió en fenómeno global gracias a plataformas como Netflix. Actualmente trabaja en la secuela, con guion finalizado y en búsqueda de financiación. La industria lo observa con atención renovada.
¿Dónde ver las películas de Rugna?
- Aterrados (2017) — disponible en Prime Video
- Cuando acecha la maldad (2023) — disponible en Prime Video y Netflix
El cine argentino en Hollywood: un patrón que se repite
El caso de Aterrados no es aislado. En las últimas dos décadas, producciones latinoamericanas —especialmente del género terror y thriller— han captado el interés de los grandes estudios norteamericanos.
El modelo suele seguir un patrón: una película de bajo presupuesto genera impacto en festivales y plataformas de streaming, acumula crítica especializada favorable y termina atrayendo a productoras de Hollywood que ven potencial comercial en versiones para el mercado angloparlante.
Lo novedoso en este caso es que Rugna participará activamente en el desarrollo del remake, lo que lo diferencia de otras adaptaciones donde los creadores originales quedan fuera del proceso.
Esa inclusión puede ser determinante para que Terrified no sea una simple copia con mayor presupuesto, sino una nueva versión que conserve lo esencial.
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