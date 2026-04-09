Hollywood quiere hacer un remake de una joya del terror argentino

Demián Rugna: del under bonaerense al mapa global

El director nació en Buenos Aires y empezó su carrera lejos del circuito internacional. Su filmografía incluye el corto Tienen miedo, los largometrajes The Last Gateway (2007) y Malditos sean! (2013), y la comedia No sabes con quién estás hablando (2017).

Para Rugna, el terror y la comedia comparten un mismo principio: el timing. "Un buen susto es como un buen chiste", ha declarado en entrevistas. La clave está en no ser predecible, en subvertir la expectativa del espectador en el momento justo.

Embed - Demián Rugna a propósito de Aterrados

Su segundo gran salto llegó con Cuando acecha la maldad (2023), que alcanzó un 96% en Rotten Tomatoes y se convirtió en fenómeno global gracias a plataformas como Netflix. Actualmente trabaja en la secuela, con guion finalizado y en búsqueda de financiación. La industria lo observa con atención renovada.

¿Dónde ver las películas de Rugna?

Aterrados (2017) — disponible en Prime Video

— disponible en Prime Video Cuando acecha la maldad (2023) — disponible en Prime Video y Netflix

El cine argentino en Hollywood: un patrón que se repite

El caso de Aterrados no es aislado. En las últimas dos décadas, producciones latinoamericanas —especialmente del género terror y thriller— han captado el interés de los grandes estudios norteamericanos.

El modelo suele seguir un patrón: una película de bajo presupuesto genera impacto en festivales y plataformas de streaming, acumula crítica especializada favorable y termina atrayendo a productoras de Hollywood que ven potencial comercial en versiones para el mercado angloparlante.

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Lo novedoso en este caso es que Rugna participará activamente en el desarrollo del remake, lo que lo diferencia de otras adaptaciones donde los creadores originales quedan fuera del proceso.

Esa inclusión puede ser determinante para que Terrified no sea una simple copia con mayor presupuesto, sino una nueva versión que conserve lo esencial.

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