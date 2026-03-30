Vuelve 'Libros de Sangre', la feria para amantes del terror y la ciencia ficción

luciano-lamberti Luciano Lamberti. Instagram/camaradellibro_uy

Otra de las actividades que generan expectativa será la presentación de 'Seriales', una antología de historias inspiradas en famosos serial killers, que tendrá como presentador a Matías Condito, director de Terrorífico Films, el sello que distribuyó en la Argentina películas como 'Terrifier 2' y 'Winnie the Pooh: Miel y Sangre'.

"La nueva edición de la prestigiosa feria, que vuelve a asumir el compromiso de congregar a las nuevas voces de la literatura del género, dará que hablar, ya que además de la presencia de Lamberti, contará con sorteos, presentación de obras y más de 20 stands con editoriales, librerías y autores, espacio único para la venta y firma de ejemplares", informan desde la organización.

Los autores que están detrás de NTA son José María Calvo, Cristian González, Elizabeth Rivadeneira, Nicolás Fábrega, Alex Nishi, J.D. Ailín y Rocío Magalí Korin. Todos estarán presentes en la feria con sus obras.

librosdesangre2 La feria es una iniciativa del colectivo Nuevo Terror Argentino (NTA), que impulsa el género y a los nuevos autores.

Cronograma:

•13:00: Entrada libre y gratuita

•14:00: Presentación de la nueva antología del colectivo, 'Las formas del mal', a cargo de Cristian González, Elizabeth Rivadeneira y José María Calvo.

•15:00: Charla de Luciano Lamberti.

•16:00: Realización de varios sorteos (participan todos los presentes, que al ingreso recibirán un número).

•16:15: Editorial Inquietantes presenta 'Seriales' junto a Matías Condito, 'Espirita', de Rodrigo Tavella, y 'Parasitismo de cría', de Federico Bondone. Coordina Paul Calvetti Costa.

•17:00: Charla 'El arte de contar historias de terror y ciencia ficción', por Gabriel Godano y Diego Furbatto.

•Stands con más de 40 autores de terror y afines.

Embed - Nuevo Terror Argentino (N.T.A.) on Instagram: "¡El 2026 llega con todo! LIBROS DE SANGRE: 3ra. EDICIÓN Se viene la 3ra. feria del libro de terror, suspenso, ciencia ficción y afines del @nuevoterrorargentino Sábado 11 de abril Club Uspallata Uspallata 2775, Parque Patricios, CABA. De 13 a 18 hs ¡ENTRADA GRATIS! ¿Qué vas a encontrar en esta edición? Autores independientes Editoriales independientes y librerías Charlas Buffet al mejor precio La entrada será libre y gratuita, aunque también existirá la posibilidad de adquirir ENTRADAS PREMIUM LIMITADAS (en breve subiremos la información). El espacio es cerrado, por lo que no se suspende por lluvias. Si sos fan de la literatura; ¡no te podes perder este evento! #nuevoterrorargentino #feriadelibros #literatura #terror #argentina" View this post on Instagram

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