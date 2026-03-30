Vuelve 'Libros de Sangre', la feria para amantes del terror y la ciencia ficción

Con la intención de ser un canal de difusión para que autores del género puedan "mostrarse y alcanzar a más lectores a lo largo y ancho de todo el país", en 2023 un grupo de escritores independientes fundó el colectivo Nuevo Terror Argentino (NTA).
Planteado el propósito, además de la promoción de antologías de cuentos de terror, NTA desarrolla anualmente la feria 'Libros de Sangre', que tendrá su 3era edición este sábado 11/04 en un local del barrio porteño de Parque Patricios (Uspallata 2775), con entrada libre y gratuita.
'Libros de Sangre' se promociona como "la feria de literatura del género de terror, suspenso y ciencia ficción más grande del país".
En esta oportunidad, el evento tendrá como figura central a Luciano Lamberti, alguna vez bautizado como el "jefe nacional de la literatura de terror" y ganador del Premio Clarín Novela 2023 por su obra 'Para hechizar a un cazador', ambientada en la última dictadura militar.
Otra de las actividades que generan expectativa será la presentación de 'Seriales', una antología de historias inspiradas en famosos serial killers, que tendrá como presentador a Matías Condito, director de Terrorífico Films, el sello que distribuyó en la Argentina películas como 'Terrifier 2' y 'Winnie the Pooh: Miel y Sangre'.
"La nueva edición de la prestigiosa feria, que vuelve a asumir el compromiso de congregar a las nuevas voces de la literatura del género, dará que hablar, ya que además de la presencia de Lamberti, contará con sorteos, presentación de obras y más de 20 stands con editoriales, librerías y autores, espacio único para la venta y firma de ejemplares", informan desde la organización.
Los autores que están detrás de NTA son José María Calvo, Cristian González, Elizabeth Rivadeneira, Nicolás Fábrega, Alex Nishi, J.D. Ailín y Rocío Magalí Korin. Todos estarán presentes en la feria con sus obras.
Cronograma:
•13:00: Entrada libre y gratuita
•14:00: Presentación de la nueva antología del colectivo, 'Las formas del mal', a cargo de Cristian González, Elizabeth Rivadeneira y José María Calvo.
•15:00: Charla de Luciano Lamberti.
•16:00: Realización de varios sorteos (participan todos los presentes, que al ingreso recibirán un número).
•16:15: Editorial Inquietantes presenta 'Seriales' junto a Matías Condito, 'Espirita', de Rodrigo Tavella, y 'Parasitismo de cría', de Federico Bondone. Coordina Paul Calvetti Costa.
•17:00: Charla 'El arte de contar historias de terror y ciencia ficción', por Gabriel Godano y Diego Furbatto.
•Stands con más de 40 autores de terror y afines.
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