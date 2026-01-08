River se sigue moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar caras nuevas para lo que será un 2026 donde buscará dejar atrás la pésima temporada 2025. Hasta el momento Marcelo Gallardo ya sumó tres caras nuevas y en el día de hoy se empezó a definir qué sucederá con Santino Andino.
A SOLA FIRMA
Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"
El presidente de un club argentino confirmó que ya tiene un acuerdo con River para cerrar una transferencia pedida por Gallardo.
Bajo el mando de Marcelo Gallardo en San Martín de Los Andes ya se encuentran Fausto vera, Aníbal Moreno y Matías Viña como las tres caras nuevas que logró cerrar River en este mercado de pases. Por otra parte hay negociaciones que siguen avanzando para cerrar la llegada del colombiano Jhohan Romaña, zaguero central de San Lorenzo.
Pensando en el sector ofensivo, el jugador por el que sigue insistiendo Gallardo es Santino Andino, extremo de 20 años perteneciente a Godoy Cruz de Mendoza. En las últimas horas trascendió que el joven que viene de disputar el Mundial Sub20 con la Selección Argentina ya tenía todo listo para marcharse al Panathinaikos de Grecia, diluyéndose así la chance de que llegue a River.
Godoy Cruz cerró un acuerdo con River
Finalmente, el que decidió romper el silencio fue José Mansur, presidente de Godoy Cruz, quien dejó en claro que hoy en día el único club con el que hay un acuerdo y con el que desea negociar por Santino Andino es River. “Llegamos a un acuerdo con River y con Santino Andino, con ambas partes está todo acordado. A Godoy Cruz le conviene quedar como socio de River ante una futura venta”, comentó en primer lugar en diálogo con TyC Sports.
Por otra parte, Mansur le restó importancia a las supuestas propuestas de Europa y aseguró que de Panathinaikos no llegó una propuesta satisfactoria. “A los chicos a veces les prometen cosas que no son ciertas, y esos factores externos complican todo. Solo falta concluir la parte del jugador, que calculo que la definirán rápidamente. Al chico le dicen que hay ofertas, y llegaron a Godoy Cruz, pero no queremos desprendernos de todo el pase. La oferta que hicieron desde Panathinaikos fue rechazada".
“Puede ser que vaya a otro club, hemos recibido ofertas, pero Godoy Cruz no planea vender todo el pase del jugador y tenemos derecho a elegir. Elegimos que River sea nuestro socio”, cerró el presidente de Godoy Cruz. La realidad es que la representación de Andino sigue buscando la forma de sacarlo al exterior pero por el momento el Tomba no ve otra alternativa que no sea una venta a River, por lo que Gallardo está más que expectante sabiendo que es más que factible que en las próximas horas se confirme que el extremo será su nuevo refuerzo.
