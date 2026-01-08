Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"

“Puede ser que vaya a otro club, hemos recibido ofertas, pero Godoy Cruz no planea vender todo el pase del jugador y tenemos derecho a elegir. Elegimos que River sea nuestro socio”, cerró el presidente de Godoy Cruz. La realidad es que la representación de Andino sigue buscando la forma de sacarlo al exterior pero por el momento el Tomba no ve otra alternativa que no sea una venta a River, por lo que Gallardo está más que expectante sabiendo que es más que factible que en las próximas horas se confirme que el extremo será su nuevo refuerzo.

Más en GOLAZO 24

Fuerte sacudón: AFA tomó una decisión que golpea directamente a TyC Sports

Finalmente Boca se decidió a sacudir el mercado de pases: "Va a ser refuerzo"

River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"

Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel