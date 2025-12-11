urgente24
MEDIOS El Trece > María Belén Ludueña > conductora

DECISIÓN TOMADA

El inesperado pedido María Belén Ludueña a El Trece tras el fracaso de Tarde o temprano

La conductora pidió reunirse con las autoridades de El Trece en medio de los rumores de finalización del programa que lleva adelante de lunes a viernes.

11 de diciembre de 2025 - 13:02
El inesperado pedido María Belén Ludueña a El Trece en medio del fracaso de Tarde o temprano.

El inesperado pedido María Belén Ludueña a El Trece en medio del fracaso de Tarde o temprano.

Foto: Instagram @mariabelenluduena 11/12/2025

Hace poco más de un mes que debutó por la pantalla de El Trece el programa Tarde o temprano, bajo la conducción de María Belén Ludueña, con el fin de achicar la diferencia en la audiencia con su principal competidor: Telefe. Sin embargo, los números no reflejan lo que pretendían y la conductora ya decidió darse de baja.

Mediante el ciclo televisivo Puro show revelaron la decisión que tomó la esposa de Jorge Macri, teniendo en cuenta que se encuentra embarazada de su primer hijo. "Acaba de ocurrir, tiene que ver con Belén Ludueña que pidió ella una reunión con las autoridades del canal y decidió finalmente, después de muchas charlas, a fin de año finalizar con su programa", contó Pampito.

Seguir leyendo

Embed - CONFIRMADO: Belén Ludueña da un paso al costado de "Tarde o Temprano" para priorizar su embarazo


Asimismo, el conductor aclaró que lo que la tenía intranquila a su colega era el hecho de que su decisión no perjudicara al resto de sus compañeros que la acompañan por las tardes. "Estaba muy pendiente de no dejar en banda a su equipo", expresó.

Benjamín Vicuña le hizo la cruz a América TV antes de debutar en El Trece

Es preciso recordar que Benjamín Vicuña fue el elegido por El Trece para conducir The Balls durante el verano en 2026.

Sin embargo, previo al debut desde América TV quisieron hacerle una nota durante los Martín Fierro de Cine pero el actor chileno se negó de mala manera.

Ángel de Brito contó en el ciclo que conduce por el canal de streaming Bondi que el artista le contestó de mala manera a una productora cuando le hizo el pedido.

Asimismo, contó que Sabrina Rojas luego de enterarse de lo ocurrido lo tildó de "perverso". "Sabrina dijo 'cositas'. Dijo que era un perverso. Que había sido un perverso con Pampita y no sé qué con la China Suárez", indicó el reconocido periodista.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Mariana Brey ya no tiene de donde agarrarse: El juicio en su contra que amenaza con empeorar

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

Pedro Rosemblat dejó a todos mudos al hablar de su relación con Lali Espósito: "Las versiones son ciertas"

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES