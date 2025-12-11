El inesperado pedido María Belén Ludueña a El Trece tras el fracaso de Tarde o temprano

Benjamín Vicuña le hizo la cruz a América TV antes de debutar en El Trece

Es preciso recordar que Benjamín Vicuña fue el elegido por El Trece para conducir The Balls durante el verano en 2026.

Sin embargo, previo al debut desde América TV quisieron hacerle una nota durante los Martín Fierro de Cine pero el actor chileno se negó de mala manera.

Ángel de Brito contó en el ciclo que conduce por el canal de streaming Bondi que el artista le contestó de mala manera a una productora cuando le hizo el pedido.

Asimismo, contó que Sabrina Rojas luego de enterarse de lo ocurrido lo tildó de "perverso". "Sabrina dijo 'cositas'. Dijo que era un perverso. Que había sido un perverso con Pampita y no sé qué con la China Suárez", indicó el reconocido periodista.

