Se frena en seco el rally navideño: Fuerte golpe al Nasdaq y al S&P 500

El peso de la deuda empieza a cotizarse

Los últimos balances de Oracle ya habían dejado ruido. Los costos crecieron más de lo esperado, el flujo de caja fue más débil y las obligaciones de arrendamiento fuera de balance alcanzaron los US$248.000 millones, un número que empezó a incomodar incluso a los inversores más optimistas.

Aunque la compañía insiste en preservar su grado de inversión —hoy con rating BBB—, el mercado mostró desconfianza: los credit default swaps de Oracle tocaron máximos desde 2009. La reacción fue inmediata y contagió al resto del ecosistema IA.

Efecto dominó en la infraestructura energética

El temblor no quedó solo en tecnología. GE Vernova, una de las grandes beneficiadas por la expansión de centros de datos y la demanda energética asociada a la IA, se desplomó casi 9% en la rueda. El ajuste fue violento, sobre todo si se tiene en cuenta que la acción acumula una suba cercana al 93% en lo que va del año.

El mercado empezó a preguntarse si las valuaciones no fueron demasiado lejos, incluso en compañías con fundamentos sólidos.

La duda ya no es si la IA llegó para quedarse, sino a qué precio y con qué nivel de riesgo financiero. La duda ya no es si la IA llegó para quedarse, sino a qué precio y con qué nivel de riesgo financiero.

La Fed suma ruido

En paralelo, el frente macro tampoco ayudó. Los inversores siguen buscando una señal clara sobre el rumbo de las tasas en Estados Unidos. El gobernador de la Fed, Chris Waller, sostuvo que todavía hay margen para recortes de entre 50 y 100 puntos básicos, con una tasa neutral por debajo del 3%.

Sin embargo, el mensaje no alcanzó para calmar al mercado. Con el dato de inflación de noviembre aún pendiente y un mercado laboral que muestra señales de enfriamiento gradual, la sensación dominante es de incertidumbre, no de alivio.

Un mercado cada vez más concentrado

El trasfondo de la corrección es más profundo. Según datos de Barclays, las 10 principales acciones explican más del 40% de la capitalización del S&P 500, un nivel que no se veía desde los años 80. Las llamadas Siete Magníficas explican buena parte de esa concentración y del rally de 2025.

Ese mismo liderazgo ahora juega en contra. Cuando la tecnología corrige, no hay demasiados sectores que amortigüen la caída.

El movimiento de este miércoles dejó esa dinámica al desnudo. El movimiento de este miércoles dejó esa dinámica al desnudo.

Fin de año con más cautela

A pocas ruedas del cierre de 2025, Wall Street entra en modo defensivo. El mercado empieza a distinguir entre crecimiento real y promesas futuras, y a castigar con más dureza cualquier señal de fragilidad financiera.

El rally navideño, esta vez, no llegó indemne a las fiestas.

La inteligencia artificial sigue siendo la gran apuesta de largo plazo, en donde, sin financiamiento sólido y sin demanda visible, el entusiasmo tiene límites. La inteligencia artificial sigue siendo la gran apuesta de largo plazo, en donde, sin financiamiento sólido y sin demanda visible, el entusiasmo tiene límites.

