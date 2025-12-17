urgente24
Copa Intercontinental: Matvéi Safónov atajó 4 penales, PSG es el campeón y el héroe es ruso

Karim Jaafar / AFPFoto de&nbsp;KARIM JAAFAR / AFPLos jugadores del PSG celebran en el podio tras ganar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el CR Flamengo en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, a las afueras de Doha, el 17 de diciembre de 2025. (Foto de Karim JAAFAR / AFP)

Karim Jaafar / AFPFoto de KARIM JAAFAR / AFPLos jugadores del PSG celebran en el podio tras ganar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el CR Flamengo en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, a las afueras de Doha, el 17 de diciembre de 2025. (Foto de Karim JAAFAR / AFP)

Karim Jaafar / AFPFoto de&nbsp;KARIM JAAFAR / AFPLos jugadores del PSG celebran en el podio tras ganar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el CR Flamengo en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, a las afueras de Doha, el 17 de diciembre de 2025. (Foto de Karim JAAFAR / AFP)

Karim Jaafar / AFPFoto de KARIM JAAFAR / AFPLos jugadores del PSG celebran en el podio tras ganar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el CR Flamengo en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, a las afueras de Doha, el 17 de diciembre de 2025. (Foto de Karim JAAFAR / AFP)

Matvéi Safónov, el héroe.

Jorginho rumbo a patear el penal.

El entrenador español del PSG, Luis Enrique (izq.), celebra después de que el delantero georgiano #07 Khvicha Kvaratskhelia anota el 1 a 0 de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, en las afueras de Doha, el 17/12/2025.&nbsp;

El entrenador español del PSG, Luis Enrique (izq.), celebra después de que el delantero georgiano #07 Khvicha Kvaratskhelia anota el 1 a 0 de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, en las afueras de Doha, el 17/12/2025. 

El entrenador español del PSG, Luis Enrique (izq.), celebra después de que el delantero georgiano #07 Khvicha Kvaratskhelia anota el 1 a 0 de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, en las afueras de Doha, el 17/12/2025.&nbsp;

El entrenador español del PSG, Luis Enrique (izq.), celebra después de que el delantero georgiano #07 Khvicha Kvaratskhelia anota el 1 a 0 de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, en las afueras de Doha, el 17/12/2025. 

Matvéi Safónov es el héroe: 4 penales atajó el arquero del PSG y el equipo de París propiedad de Qatar es el campeón de la Copa Intercontinental.

17 de diciembre de 2025 - 14:05

EN VIVO

Ya están jugando PSG y Flamengo en Qatar el partido final de la Copa Intercontinental. PSG llegó en forma directa a la final. El Flamengo, campeón de Conmebol. tuvo que eliminar al Cruz Azul de México, campeón de Concacaf; y al Pyramide, campeón de Asia.

Ambos quieren ganar la Copa Intercontinental por 1ra. vez. Dato fundamental: Desde 2011, Nasser Al-Khelaïfi es el presidente del Paris Saint-Germain Football Club (PSG), en su rol de presidente de Qatar Sports Investments (QSI), que ese año compró el PSG. Por lo tanto, PSG es local.

PSG: Matvéi Safónov; Fabián Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Illya Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Quentin Ndjantou, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Agustín Rossi; Guillermo Varela; Danilo, Léo Pereira; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

En PSG no está en el campo de juego Masour Ousmane Dembélé, el mejor jugador del mundo en 2025 según FIFA.

Vamos a la acción:

Live Blog Post

El héroe es ruso

Matvéi Yevguénievich Safónov nació en Krasnodar, Rusia, hace 26 años. Tiene 1,92 m de altura, debutó en 2017 en el F. C. Krasnodar, y luego pasó al Paris Saint-Germain F. C.

Rarísimo lo mal que patearon los jugadores del Flamengo con la excepción de Nico De la Cruz.

Live Blog Post

Penales en Qatar:

Arranca Nico de la Cruz. Bien pateado. 1 a 0.

Vitinha para el PSG: También pateado. Rossi fue para el otro lado. 1 a 1.

Va Saúl. Tapó el arquero Safónov. 1 a 1.

Patea Dembelé. Afuera. Es el balón de oro.

Va Pedro. Atajó el arquero. Pero se adelantó. No vale. Va de vuelta. Nooo. Lo dan por bueno.

Bruno Méndez pateó al otro lado de donde fue Rossi. 2 a 1 gana PSG.

Mario Pereira. Horrible. Tapó el arquero.

Barcolá por el título. Rossi atajó.

Araújo. Atajó el arquero. Ganó el PSG. Campeón de la Copa Intercontinental.

Live Blog Post

Hay penales: PSG no pudo con el Flamengo en Qatar

Rossi tiene su gran oportunidad porque hay penales entre PSG 1 vs. Flamengo 1.

Los arqueros están revisando anotaciones se ve en la tele.

Rossi posteó esto antes del partido:

Live Blog Post

114'90'' Dembelé arriba del travesaño

Buena gambeta de Dembelé pero fue arriba del travesaño. Es el momento del partido cuando la mayoría está paralizado. Si alguno tiene resto y es creativo hace la diferencia.

A los 115' Dembelé la tuvo dentro del área pero fue muy desviado. Estaba rodeado de brasileros. Bien Dembelé ahora pero le faltó definición.

Increíble la pelota que robó De la Cruz, pero la jugada siguió y casi es un gol en contra de Everton.

Live Blog Post

Comienza el 2do. tiempo del alargue y hacen cambios

En PSG ingresó Quentin Ndjantou.

En Flamengo se fue Plata e ingresó Lino.

109 ¿Dónde pateaste Araújo? Bien Lino, bien Saúl pero Araújo a las nubes.

Nuno Mendes al arco a los 188' y Rossi al corner. Jugada en el área, PSG pidió penal. El árbitro Ismail Elfath se negó. Falta en ataque del PSG. Rumbo a los penales.

Live Blog Post

En el inicio del alargue se fue Kvaratskhelia, ingresó Ibrahim Mbaye

Flamengo toma la iniciativa en el arranque del alargue.

Van 93', todavía no pasó la mitad del campo de juego el PSG. Error en defensa y casi corner para Flamengo.

95': todavía PSG no pasó la mitad del campo de juego.

A los 95'40'' lo logró y hay tarjeta amarilla para Saúl por foul a Nuno Méndes, quien estuvo bastante tiempo en el suelo.

Vitinha a Marquinhos pero Rossi atento.

Flamengo llega pero sin puntería ni decisión. PSG espera su oportunidad. Todavía Dembelé no se notó.

Apareció a los 102'40'' y forzó un corner. Al final su centro pasado atajó Rossi.

Jugadores extenuados. 104' por fin apareció con riesgo Dembelé pero bloqueó Léo Ortiz.

Live Blog Post

Son 95' se lo perdió Vitinha,

Sale Bruno Henrique, fundido. Ingresó Luiz Araújo

El partido va al alargue, aparentemente. Ya son 47'35''. Faltan 40''. Ya no hay presión de los jugadores tal como antes. Esto permite opciones.

Ousmane Dembélé centra al centro del área, Marquinhos no remata en el área pequeña y Agustín Rossi atrapó el rechace.

Live Blog Post

A los 84' se lo perdió el Flamengo

Contraataque veloz, de primera y terminó rebotando en Marcos Aoás Corrêa, alias Marquinhos. Corner. en el rebote casi casi otra vez el Flamengo. Y en el final de la jugada a los 85', se lo perdió Gonzalo Plata.

A los 88', Bruno Henrique pero pateó mal. No termina herido el Flamengo.

Live Blog Post

Ya son 82' y siguen 1 a 1

PSG quiere pero no tiene precisión. Flamengo deja correr. Rossi se toma su tiempo para el saque desde el arco y los simpatizantes del PSG se enojan. No estaba en los planes europeos / qataríes un alargue. Mucho menos los penales, obvio.

Live Blog Post

A los 77' se viene Dembelé, sale Doué

PSG quiere evitar el alargue. Juego el todo por el todo para ganarlo en los 90'. Luis Enrique se decide y envió al Balón de Oro, Ousmane Dembélé por Désiré Doué, al campo de juego.

Flamengo juega al alargue. Pero sus jugadores lucen cansados. Jugaron 2 finales (contra Cruz Azul y los egipcios de Pyramids Football Club). PSG llegó 'fresco'.

Live Blog Post

A los 69', Flamengo adelantó sus líneas para encerrar al PSG

Sin balón, el PSG está complicado, ya se vió en la final contra Chelsea FC en la final del Mundial de Clubes.

Flamengo no deja que PSG se arme. Por ahora lo está consiguiendo.

A los 70' jugada colectiva del PSG. Siempre peligrosa pero no pudo completarla.

PSG arrastra al Flamengo que juega en el borde del área grande brasilera. Pero siempre el PSG tiene un jugador encima del Flamengo que le impide el remate al arco.

Flamengo debe salir cuanto antes.

Luis Felipe mueve el banco de suplentes del Flamengo.

Ingresan Saúl, De la Cruz y Everton.

Salió Pulgar (amonestado),

  • Everton Cebolinha por Arrascaeta.
  • Saúl Ñiguez por Jorginho.
  • Nicolás De La Cruz por Erick Pulgar.

Melancolía riverplatense por Nicolás De la Cruz, jugando la final de la Copa Intercontinental.

Live Blog Post

A los 60' penal para Flamengo

Hubo contacto demostró el VAR y es penal contra Arrascaeta.

Patea Jorginho. Muy bien, engañó al arquero que fue para el otro lado.

Empató el Flamengo 1 a 1. Van 62'.

Live Blog Post

A los 55' ingresa Pedro en el Flamengo

Salida de Carrascal para que Pedro intente presionar al PSG.

Buena jugada de Pedro armando un contraataque del Flamengo.

En el PSG, Bradley Barcola por Senny Mayulu.

¿Fue penal a Giorgian De Arrascaeta? Sí, hubo contacto que provocó la caída del jugador Flamengo en el área del PSG.

Se viene el VAR.

Live Blog Post

Comenzó el 2do. tiempo, sin cambios en el Flamengo

Comenzó el 2do. tiempo y PSG presiona arriba al Flamengo. No quiere dejarlo avanzar.

Son 48' y toda la acción fue en el medio campo más allá de algunos pases elegantes en el PSG.

A los 50'21'', Joao Neves exigió al arquero Rossi, quien respondió bien.

PSG está controlando el partido en tanto y en cuanto el Flamengo no logra hilvanar un ataque.

Live Blog Post

43', amarilla para Vitinha

Ya están 2 a 2 en tarjetas amarillas. Vítor Machado Ferreira, alias Vitinha.

Se llega a los 45' y se jugará hasta los 48'.

Final del 1er. tiempo.

Los jugadores del PSG felices luego del gol del delantero georgiano #07 del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia en el partido final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Live Blog Post

41' casi empata Pulgar

Corner pasado de Flamengo, apareció en el 2do. palo Pulgar y casi emboca el empate de cabeza. Muy bien Flamengo en las jugadas de balón parado.

Flamengo sufre el partido final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo en la favela Rocinha en R&iacute;o de Janeiro (17/12/2025).

Live Blog Post

A los 36' se animó el Flamengo pero de contra marcó el PSG: 1 a 0

Por fin el Flamengo presionó a la defensa del PSG. Buen momento.

Pero la contra provocó un gol a los 37. Rossi dio un rechazo corto.

La jugada: Désiré Doué envió el centro rasante al centro del área, Agustín Rossi desvió corto hacia adelante y Khvicha Kvaratskhelia remató con la meta vacía: ¡1-0!

Muchas críticas a Rossi por el rebote. 'Rossi' tendencia en X.

Durísimo este posteo contra Rossi:

Alegr&iacute;a del PSG,&nbsp; buscando su 1ra. Copa Intercontinental.

El entrenador español del PSG, Luis Enrique (izq.), celebra después de que el delantero georgiano #07 Khvicha Kvaratskhelia anota el 1 a 0 de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 en el Estadio Ahmad bin Ali en Al-Rayyan, en las afueras de Doha, el 17/12/2025.

Live Blog Post

A los 32', 1ra. tarjeta amarilla para el PSG

Patadón en altura de Fabián Ruiz Peña y se ganó la amarilla.

Senny Mayulu reemplazó a Kang In.

Live Blog Post

28', Flamengo logró emparejar la disputa en el medio campo

Aún cuando el PSG es más peligroso, y hasta con lujos, no ha llegado a posiciones de gol en estos minutos.

Flamengo logró tomar algunas marcas en el medio con un enorme despliegue colectivo.

Quedan 17' para el final del 1er. tiempo.

A los 30' Kang-In Lee, del PSG, ha quedado con problemas al pisar mal y podría exigirse un cambio en breve.

Live Blog Post

23' y Flamengo ya tiene 2 tarjetas amarillas

A los 19', Jorginho cometió una falta sobre Khvicha Kvaratskhelia en el centro del campo y recibió una tarjeta amarilla.

A los 23', Alex Sandro recibió su tarjeta amarilla.

Por ahora, 57% de posesión del balón para el PSG, 37% para Flamengo y 6% disputada.

Live Blog Post

16'31'' por fin llegó el Flamengo pero lo logró

Buena jugada colectiva del Flamengo permitió un remate al arco. Erick Pulgar exigió al arquero Safónov. Demoró pero por fin Flamengo llegó con su estilo al arco del PSG.

Pero el club de París sigue controlando el balón

Live Blog Post

Casi gol del PSG por grave error de la defensa del Flamento a los 8'57''

Mal pase de Arrascaeta hacia atrás terminó en un gol deJoão Neves, del PSG porque el arco estaba vacío luego de un despeje del arquero Rossi. Pero el VAR consideró que la pelota estaba afuera del campo de juego. Error del asistente que no marcó el corner y permitió que la jugada siguiera.

Embed

El partido continúa 0 a 0 pero es un llamada de atención al Flamengo.

Y muy raro lo del asistente: ¿Cómo no marcó que la pelota estaba fuera de juego?

Más allá de todo: ¿Por qué se apresuró Rossi?

rossi

A los 12' ya son 3 corners seguidos para el PSG.

Live Blog Post

Van 4', se lo perdió PSG

Centro envenado muy bueno de Vitinham, por detrás ingresó Joao Nunes y casi casi embocó. Gran movilidad del equipo del PSG. Ya tiene 3 infracciones el Flamengo encima. Los brasileros no consiguen el balón.

Gianni Infantino luce muy contento, saludando a todos. Fiesta de la FIFA. El arquero argentino Rossi ya intervino 2 veces, su colega rival Safonov no la tocó.

