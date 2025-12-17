Ya están jugando PSG y Flamengo en Qatar el partido final de la Copa Intercontinental. PSG llegó en forma directa a la final. El Flamengo, campeón de Conmebol. tuvo que eliminar al Cruz Azul de México, campeón de Concacaf; y al Pyramide, campeón de Asia.
El héroe es ruso
Matvéi Yevguénievich Safónov nació en Krasnodar, Rusia, hace 26 años. Tiene 1,92 m de altura, debutó en 2017 en el F. C. Krasnodar, y luego pasó al Paris Saint-Germain F. C.
Rarísimo lo mal que patearon los jugadores del Flamengo con la excepción de Nico De la Cruz.
Deja tu comentario