Copa Intercontinental: Matvéi Safónov atajó 4 penales, PSG es el campeón y el héroe es ruso

Penales en Qatar:

Arranca Nico de la Cruz. Bien pateado. 1 a 0.

Vitinha para el PSG: También pateado. Rossi fue para el otro lado. 1 a 1.

Va Saúl. Tapó el arquero Safónov. 1 a 1.

Patea Dembelé. Afuera. Es el balón de oro.

Va Pedro. Atajó el arquero. Pero se adelantó. No vale. Va de vuelta. Nooo. Lo dan por bueno.

Embed No se repitió este penal que atajó Safonov a Pedro. El VAR dio el visto bueno a pesar que parecía que no tenía el pie en la línea.



¿Qué piensan? pic.twitter.com/Ymjjk7WUOb — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) December 17, 2025

Bruno Méndez pateó al otro lado de donde fue Rossi. 2 a 1 gana PSG.

Mario Pereira. Horrible. Tapó el arquero.

Barcolá por el título. Rossi atajó.

Araújo. Atajó el arquero. Ganó el PSG. Campeón de la Copa Intercontinental.