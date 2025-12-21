Alejandra Monteoliva definió la nueva cúpula de la Policía Federal

Narcotráfico: La antigua área de Drogas Peligrosas ahora se denomina Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, bajo el mando del comisario general Marcelo Laures.

Operaciones: La Superintendencia de Intervención Territorial pasó a llamarse Superintendencia de Operaciones Policiales, continuando el comisario general Carlos Vallini al frente.

Investigaciones: Se consolidó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación, manteniendo a los comisarios generales Pascual Bellizzi y Marcelo Omar Farías, respectivamente.

Movimientos en la segunda línea de la PFA

En las Direcciones Generales también hubo ajustes significativos para este cierre de año:

Personal: Asume el comisario mayor Jorge Andrés Romero en lugar de Daniel Enrique Pérez.

Planeamiento y Evaluación: Designación del comisario general Pablo Bruni.

Instrucción: El comisario mayor Gonzalo Pelacchi toma la titularidad del área.

Por otro lado, áreas críticas como Asuntos Internos (Néstor Zoya), Inteligencia Criminal (Carlos Rodríguez Adrover) e Interpol (Marcelo Chiappero) mantienen a sus actuales conductores, asegurando la estabilidad en la cooperación internacional y el control disciplinario.

Los nuevos jefes asumieron formalmente sus funciones este fin de semana, marcando el inicio de la etapa de Alejandra Monteoliva al frente de la seguridad federal.

