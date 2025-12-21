urgente24
Alejandra Monteoliva definió la nueva cúpula de la Policía Federal

Gestión de Alejandra Monteoliva en Seguridad: Quiénes integran la nueva cúpula de la PFA y quiénes permanecen en su cargo

21 de diciembre de 2025 - 09:21
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva designó nueva cúpula de la PFA pero ratificó en sus funciones al comisario general Luis Rollé como jefe de la PFA y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, oficializó la conformación de su primera plana mayor en la Policía Federal Argentina ( PFA). A poco más de dos semanas de asumir su cargo, la funcionaria dispuso una serie de movimientos estratégicos que combinan la renovación de áreas clave con la ratificación de la línea de mando superior.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva designó nueva cúpula de la Policía Federal tras los nombramientos que ratifican la continuidad de la doctrina operativa vigente.

Bajo la premisa de que la “Doctrina Bullrich sigue más vigente que nunca”, Monteoliva mantuvo al comisario general Luis Rollé como jefe de la fuerza y al comisario general Mariano Giuffra como subjefe, garantizando la continuidad del plan de seguridad nacional.

PFA plana mayor

A través de la Orden del Día Interna (ODI) número 235, se confirmaron dos relevos de peso en las superintendencias:

  • Administración: El comisario mayor Juan José Mingorance reemplaza a Rubén Haidar.
  • Bomberos y Protección de Riesgos: El comisario mayor Gustavo Alberto Núñez sustituye a Mauricio Adrián Barrera en esta área, que también estrena nueva denominación.

Se destaca la permanencia de la comisario mayor Mirna Edith Speranza al frente de la Superintendencia de Seguridad de Estado (ex Seguridad y Custodia), siendo la única mujer en la cúpula de la fuerza, manteniendo el cupo femenino vigente desde 2024.

Seguridad y reestructuración

La gestión de Monteoliva no solo cambió nombres, sino que redefinió la identidad de varias dependencias para alinearlas con los objetivos actuales de investigación:

  • Narcotráfico: La antigua área de Drogas Peligrosas ahora se denomina Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, bajo el mando del comisario general Marcelo Laures.
  • Operaciones: La Superintendencia de Intervención Territorial pasó a llamarse Superintendencia de Operaciones Policiales, continuando el comisario general Carlos Vallini al frente.
  • Investigaciones: Se consolidó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación, manteniendo a los comisarios generales Pascual Bellizzi y Marcelo Omar Farías, respectivamente.

Movimientos en la segunda línea de la PFA

En las Direcciones Generales también hubo ajustes significativos para este cierre de año:

  • Personal: Asume el comisario mayor Jorge Andrés Romero en lugar de Daniel Enrique Pérez.
  • Planeamiento y Evaluación: Designación del comisario general Pablo Bruni.
  • Instrucción: El comisario mayor Gonzalo Pelacchi toma la titularidad del área.

Por otro lado, áreas críticas como Asuntos Internos (Néstor Zoya), Inteligencia Criminal (Carlos Rodríguez Adrover) e Interpol (Marcelo Chiappero) mantienen a sus actuales conductores, asegurando la estabilidad en la cooperación internacional y el control disciplinario.

Los nuevos jefes asumieron formalmente sus funciones este fin de semana, marcando el inicio de la etapa de Alejandra Monteoliva al frente de la seguridad federal.

