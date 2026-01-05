Javier Milei transfirió a Catamarca una empresa minera clave

De regreso a manos catamarqueñas, el gobernador Raúl Jalil aseguró que la empresa quedará en manos de la administración de Catamarca Minera y Energética (CAMYEN S.E.). “Gracias al diálogo entre las partes, ordenamos una etapa histórica, ponemos fin a un litigio judicial y definimos las bases para la organización futura de la empresa. Más participación para Catamarca significa más regalías, más trabajo y más oportunidades para nuestra gente”, ponderó Jalil al anunciar el entendimiento con la Casa Rosada a mediados de diciembre.

Abierta a la privatización

Según el Decreto, la compañía quedó abierta a la posibilidad de ser privatizada en caso de que el Gobierno catamarqueño lo decida. En ese sentido, la norma contempla que las nuevas partes controladoras “podrán acordar su retiro del ente y la incorporación de nuevos integrantes, mediante la modificación o la transferencia total o parcial de las participaciones que les corresponden en YMAD”.

De esa forma, el Gobierno nacional habría concretado otro desprendimiento de recursos públicos, en este caso en favor de engrosar el relacionamiento con el Gobierno catamarqueño, que a pesar de ser de signo peronista se mostró abierto a la colaboración legislativa en el Congreso a cambio de recursos.

