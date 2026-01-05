Javier Milei avanza con su plan de reducción del Estado y fue el turno de Catamarca como parte beneficiada con el traspaso definitivo del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La empresa de minería, hasta ahora nacional, retornó a la órbita provincial luego de años de reclamos y como parte de la nueva relación que la Casa Rosada pretende entablar con las provincias en medio de las negociaciones legislativas.
YMAD
Javier Milei transfirió a Catamarca una empresa minera clave
Mediante un decreto, Javier Milei le dejó a Catamarca la porción mayoritaria de una empresa minera que controla un área rica en materiales.
Concretamente, la transferencia de la compañía minera consistió en la cesión del 60% del directorio al Gobierno provincial y el 40% restante a la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de un regreso al esquema original fundacional de la minera pública. Según el Decreto publicado en el Boletín Oficial, la justificación central corrió por cuenta de la posible necesidad de asistencia del Tesoro Nacional a la compañía, cuestión que el Gobierno nacional busca evitar a toda costa en todo el esquema de empresas públicas.
De regreso a manos de la Provincia de Catamarca, el Gobierno provincial podrá tomar decisiones directas sobre la “exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, ubicada en el distrito de Hualfín, Departamento de Belén, y la comercialización e industrialización de sus productos, así como la realización de cualquier otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal”, según entiende la nueva norma.
Qué es el YMAD, nuevamente de Catamarca
Se trata de una empresa pública creada mediante la Ley N° 14.771 a fines de la década del 50’. Su objetivo original fue establecer el control público provincial de una vasta área de materiales minerales explotables tales como el oro, el cobre, la plata y el plomo, que más tarde fue absorbida por el Ejecutivo nacional generando un fuerte conflicto con Catamarca.
En la actualidad, la empresa controla el yacimiento de Minas Capillitas, uno de los que mayor interés genera en el mundo minero por la presencia de rodocrosita, una piedra semipreciosa, además de los minerales anteriormente señalados. Hasta ahora, su explotación había estado directamente relacionada con la actividad de Fabricaciones Militares.
De regreso a manos catamarqueñas, el gobernador Raúl Jalil aseguró que la empresa quedará en manos de la administración de Catamarca Minera y Energética (CAMYEN S.E.). “Gracias al diálogo entre las partes, ordenamos una etapa histórica, ponemos fin a un litigio judicial y definimos las bases para la organización futura de la empresa. Más participación para Catamarca significa más regalías, más trabajo y más oportunidades para nuestra gente”, ponderó Jalil al anunciar el entendimiento con la Casa Rosada a mediados de diciembre.
Abierta a la privatización
Según el Decreto, la compañía quedó abierta a la posibilidad de ser privatizada en caso de que el Gobierno catamarqueño lo decida. En ese sentido, la norma contempla que las nuevas partes controladoras “podrán acordar su retiro del ente y la incorporación de nuevos integrantes, mediante la modificación o la transferencia total o parcial de las participaciones que les corresponden en YMAD”.
De esa forma, el Gobierno nacional habría concretado otro desprendimiento de recursos públicos, en este caso en favor de engrosar el relacionamiento con el Gobierno catamarqueño, que a pesar de ser de signo peronista se mostró abierto a la colaboración legislativa en el Congreso a cambio de recursos.
Más noticias en Urgente24:
Feos, sucios y malos: Donald Trump, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y María Corina Machado
Delcy Rodríguez: "Venezuela extiende invitación a USA a trabajar en una agenda de cooperación"
Nicolás Maduro esposado en NY: El "Juicio del Siglo" por narcoterrorismo y armas de guerra
Para 'resucitar' el caso AFA, Milei / La Nación / Clarín deslizan un posible 'caso Sergio Massa'