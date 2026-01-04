Donald Trump eligió a Delcy Rodríguez como nueva líder de Venezuela

Los desafíos de Delcy Rodríguez se relacionan con el reconocimiento Interno. En sus primeras declaraciones, Rodríguez calificó la operación como una "invasión ilegal" y mantuvo que Maduro es el líder legítimo, una postura que analistas ven como una estrategia para calmar a las bases militares y grupos paramilitares.

En ese orden, USA mantendrá las restricciones petroleras como mecanismo de presión, aunque se espera que otorgue licencias especiales a empresas estadounidenses para reactivar la economía bajo el mando de Rodríguez, quien deberá navegar entre su pasado como hija de un guerrillero marxista y su presente como aliada pragmática de las élites económicas y el gobierno de Trump.

Delcy Rodríguez: Cintura política o corsette

¿Será Delcy Rodríguez el puente hacia una transición democrática o simplemente una nueva cara para el control extractivo de recursos? Por ahora, la administración Trump apuesta por el pragmatismo económico sobre la legitimidad democrática.

