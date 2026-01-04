Donald Trump se sacó la careta. Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, la administración Trump sorprendió al mundo al señalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la figura de transición, dejando de lado a la ganadora de las elecciones de 2024 y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
A CARA DESCUBIERTA
Donald Trump eligió a Delcy Rodríguez como nueva líder de Venezuela
¿Por qué Trump abandonó a María Corina Machado y designó a Rodríguez, según The New York Times y qué rol cumple Edmundo González Urrutia?
¿Por qué Delcy Rodríguez? La apuesta por el "Capitalismo Laissez-Faire"
A pesar de ser la mano derecha de Maduro, Rodríguez ha logrado proyectar una imagen de tecnócrata eficaz ante ciertos sectores de Washington. Los factores que inclinaron la balanza a su favor incluyen:
- Estabilidad Económica: Se le atribuye haber orquestado la transición de un socialismo fallido a un sistema de libre mercado que, aunque cuestionado, estabilizó la moneda y aumentó la producción petrolera.
- Intereses Energéticos: Intermediarios aseguraron a la administración Trump que Rodríguez es la mejor garantía para proteger y defender las inversiones petroleras de USA. en suelo venezolano.
- Perfil Profesional: Funcionarios estadounidenses la describen como alguien con quien se puede trabajar a un nivel "mucho más profesional" que con Maduro.
- "He estado siguiendo su carrera... no es la solución permanente, pero es alguien con quien podemos trabajar", afirmó un alto funcionario de USA.
El desplante a María Corina Machado y Edmundo González
La decisión ha dejado atónitos a los aliados de la oposición democrática. María Corina Machado, quien arrasó en las elecciones de 2024 y recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz, fue descartada por Trump.
A pesar de que Machado elogió a Trump como un "defensor de la libertad" y apoyó su campaña militar, el mandatario estadounidense declaró que ella "no cuenta con el apoyo" necesario para gobernar y que sería "muy difícil" que tomara el control. De igual forma, la figura de Edmundo González, reconocido internacionalmente como el ganador legítimo de los comicios pasados, fue totalmente omitida en los anuncios oficiales.
El futuro de Venezuela bajo el "mandato" de Trump
El plan de la Casa Blanca no es solo un cambio de nombres. Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene la intención de “gobernar” Venezuela por un periodo no especificado para recuperar los intereses petroleros y frenar el narcotráfico.
Los desafíos de Delcy Rodríguez se relacionan con el reconocimiento Interno. En sus primeras declaraciones, Rodríguez calificó la operación como una "invasión ilegal" y mantuvo que Maduro es el líder legítimo, una postura que analistas ven como una estrategia para calmar a las bases militares y grupos paramilitares.
En ese orden, USA mantendrá las restricciones petroleras como mecanismo de presión, aunque se espera que otorgue licencias especiales a empresas estadounidenses para reactivar la economía bajo el mando de Rodríguez, quien deberá navegar entre su pasado como hija de un guerrillero marxista y su presente como aliada pragmática de las élites económicas y el gobierno de Trump.
Delcy Rodríguez: Cintura política o corsette
¿Será Delcy Rodríguez el puente hacia una transición democrática o simplemente una nueva cara para el control extractivo de recursos? Por ahora, la administración Trump apuesta por el pragmatismo económico sobre la legitimidad democrática.
