Alianza por Venezuela convovó a una movilización bajo el lema "Venezuela no estás sola". El encuentro, pautado para las 15:00 horas en el Obelisco porteño, busca congregar a la masiva diáspora venezolana en Argentina luego de los históricos eventos que resultaron en la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. CFK y León XIV también se explayaron al respecto.
Maduro preso: De la celebración en Argentina al rechazo de CFK y la cautela del Papa León XIV
Celebraciones masivas en el centro porteño por la erradicación de Maduro conviven con el debate por el control hegemónico de USA. El Vaticano y CFK argumentan
Con más de 220.000 venezolanos residentes en Argentina (según datos de Migraciones), se espera una concurrencia récord en la Ciudad de Buenos Aires para respaldar la transición política y celebrar el fin del ciclo chavista.
Pero, en este compilado, tanto CFK como el Papa León XIV tienen algo para decir.
El Papa León XIV exige respetar la soberanía de Venezuela
Desde el Vaticano, el Papa León XIV manifestó su "profunda preocupación" tras la captura de Maduro en la denominada "Operación Resolución Absoluta". Durante el rezo del Ángelus, el pontífice de origen estadounidense instó a evitar la violencia y priorizar el bienestar del pueblo venezolano.
Puntos clave del mensaje del Papa
- Defensa de la soberanía: Reclamó garantizar el Estado de Derecho y la Constitución.
- Derechos Humanos: Pidió no descuidar a los sectores más vulnerables ante la crisis económica.
- Diálogo sobre fuerza: Recordó su postura previa de favorecer presiones diplomáticas sobre intervenciones militares.
La Santa Sede, influenciada por figuras como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, mantiene una vigilancia constante sobre la legalidad de la intervención internacional y la autodeterminación de la nación caribeña.
Cristina Kirchner tildó de "secuestro" la captura de Maduro por USA
La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó duramente el operativo militar liderado por la administración de Donald Trump, calificándolo como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional.
La hipótesis del petróleo y el "Gran Garrote"
A través de sus redes sociales, Kirchner vinculó el accionar de Washington con la histórica Doctrina del Gran Garrote (Big Stick) del siglo XX. Según la dirigente peronista, los objetivos reales son:
Control de recursos: Afirmó que el fin último es apoderarse de la mayor reserva mundial de petróleo convencional.
Precedente peligroso: Advirtió que esta intervención habilita a potencias extranjeras a violar soberanías territoriales para extraer recursos naturales.
"Estados Unidos volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", sentenció Kirchner.
¿Qué es la política del "Gran Garrote" que mencionó CFK?
La política del "Big Stick" fue la estrategia diplomática de Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX. Se caracteriza por la disposición de Estados Unidos de utilizar su fuerza militar como herramienta de presión política e intervención directa en América Latina para salvaguardar sus intereses económicos bajo el pretexto de mantener el orden regional.
