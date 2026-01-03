Donald Trump: "Cuba es una nación fallida y terminaremos hablando de ella"

La captura de Maduro y su traslado a los tribunales de Nueva York han dejado en una posición de extrema vulnerabilidad a sus aliados ideológicos. Expertos en ciencia política señalan que la supervivencia de las élites cubanas depende críticamente del petróleo y el respaldo simbólico venezolano. Sin los 30.000 barriles diarios de crudo que aún enviaba Caracas, la crisis de apagones en la isla podría derivar en una catástrofe sistémica.

Ortega, Murillo y Díaz-Canel

En Managua, el hermetismo es total. La copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido silencio absoluto sobre la detención de su socio estratégico. En contraste, desde La Habana, Díaz-Canel demandó un posicionamiento urgente de la comunidad internacional contra lo que calificó como un "criminal ataque imperialista", convocando a movilizaciones en la Tribuna Antimperialista.

La retórica de la administración Trump sugiere que la tríada compuesta por Venezuela, Cuba y Nicaragua está en su punto de mayor fragilidad histórica. Mientras la líder opositora María Corina Machado afirma estar preparada para tomar el poder en Venezuela, el congresista Carlos A. Giménez fue tajante en redes sociales: "Ha caído Maduro; Díaz-Canel y Ortega son los próximos".

El análisis geopolítico indica que la pérdida de Venezuela no es solo un golpe financiero para Cuba, sino el fin de su mayor referente en el Cono Sur. Con el avance de gobiernos de derecha radical en la región, el aislamiento de La Habana parece profundizarse. El giro judicial en Nueva York contra Maduro podría ser, según fuentes de Florida, el inicio del fin para el castrismo y el sandinismo.

Finalmente, el mundo observa con incertidumbre si estas declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio (quienes observan de cerca sus activos en la región) derivarán en nuevas intervenciones o si las sanciones económicas terminarán por asfixiar a los regímenes restantes. Por ahora, la promesa de una "transición segura" en Venezuela mantiene en vilo a todo el continente.

