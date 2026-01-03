La geopolítica de Latam ha dado un giro sistémico tras la confirmación de que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump, escoltado por el Secretario de Estado Marco Rubio, rompió el silencio para fijar su postura sobre el futuro de Cuba y de Miguel Díaz-Canel.
EL BUITRE, EL ÁGUILA Y EL CÓNDOR
Donald Trump: "Cuba es una nación fallida y terminaremos hablando de ella"
Empoderados tras encarcelar a Maduro, Trump y Marco Rubio, lanzaron duras advertencias contra el régimen de Miguel Díaz-Canel
Aunque el foco principal fue Caracas, el mandatario estadounidense dejó claro que el "efecto dominó" alcanzará inevitablemente a La Habana.
"Cuba es un caso interesante; ese sistema no es bueno, es una nación fallida", sentenció Donald Trump ante las cámaras. El republicano, que busca consolidar su influencia en el sur de Florida, aseguró que su administración pretende "ayudar a la gente que fue obligada a salir de Cuba", insinuando que la isla caribeña ha entrado en la lista de prioridades de seguridad nacional tras la caída del chavismo.
Marco Rubio: Caerá Cuba por "Venezuela-dependiente"
Por su parte, el Secretario de Estado Marco Rubio utilizó un tono aún más confrontativo. Al referirse a la cúpula que lidera Miguel Díaz-Canel, el funcionario cubanoamericano advirtió: "Si yo fuera un estadista cubano hoy, estaría un poco preocupado".
Según Rubio, Cuba es una "isla pobre que se tomó Venezuela" y que actualmente atraviesa un colapso económico total bajo una dirección que calificó de incompetente.
La captura de Maduro y su traslado a los tribunales de Nueva York han dejado en una posición de extrema vulnerabilidad a sus aliados ideológicos. Expertos en ciencia política señalan que la supervivencia de las élites cubanas depende críticamente del petróleo y el respaldo simbólico venezolano. Sin los 30.000 barriles diarios de crudo que aún enviaba Caracas, la crisis de apagones en la isla podría derivar en una catástrofe sistémica.
Ortega, Murillo y Díaz-Canel
En Managua, el hermetismo es total. La copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido silencio absoluto sobre la detención de su socio estratégico. En contraste, desde La Habana, Díaz-Canel demandó un posicionamiento urgente de la comunidad internacional contra lo que calificó como un "criminal ataque imperialista", convocando a movilizaciones en la Tribuna Antimperialista.
La retórica de la administración Trump sugiere que la tríada compuesta por Venezuela, Cuba y Nicaragua está en su punto de mayor fragilidad histórica. Mientras la líder opositora María Corina Machado afirma estar preparada para tomar el poder en Venezuela, el congresista Carlos A. Giménez fue tajante en redes sociales: "Ha caído Maduro; Díaz-Canel y Ortega son los próximos".
El análisis geopolítico indica que la pérdida de Venezuela no es solo un golpe financiero para Cuba, sino el fin de su mayor referente en el Cono Sur. Con el avance de gobiernos de derecha radical en la región, el aislamiento de La Habana parece profundizarse. El giro judicial en Nueva York contra Maduro podría ser, según fuentes de Florida, el inicio del fin para el castrismo y el sandinismo.
Finalmente, el mundo observa con incertidumbre si estas declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio (quienes observan de cerca sus activos en la región) derivarán en nuevas intervenciones o si las sanciones económicas terminarán por asfixiar a los regímenes restantes. Por ahora, la promesa de una "transición segura" en Venezuela mantiene en vilo a todo el continente.
