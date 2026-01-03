Sospecha que crece: El DNU que crea la Policía Secreta salió del 'mundo Patricia Bullrich'

Embed COMUNICADO: NO AL DNU 941/2025 – LEY DE INTELIGENCIA



La CGT rechaza las reformas regresivas que el Poder Ejecutivo pretende imponer por decreto.



Más opacidad y poder sin control parlamentario, riesgo para libertades y derechos constitucionales.



Esto debe debatirse y… pic.twitter.com/NYFWOkO5Ni — CGT (@cgtoficialok) January 2, 2026

Cristian Ritondo vs. Miguel Ángel Toma

Precisamente el vínculo de Bullrich con el proyecto provocó que el bloque que preside el tan denunciado diputado nacional Cristian Ritondo (PRO / PBA) se manifestara condescendiente con el DNU ya que “la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”.

El promotor político de Ritondo fue durante años el ex jefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma, que se manifestó muy en contra del DNU. Por lo tanto, al menos en público, es una ruptura entre Toma y Ritondo.

Según Ritondo y su pandilla, “el DNU es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos. (...)= Entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino”. Así ellos rechazaron el reclamo de todo el abanico opositor de que no hubiese un debate legislativo acerca de temas tan delicados, y que otra vez Javier Milei intente la inconstitucionalidad de modificar leyes de la Nación con DNUs.

De todos modos, al final los 12 diputados nacionales que lidera Ritondo, advirtieronque “es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas (...) que es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”.

Luz Verde

El oficialismo cree que la oposición carece de fuerza suficiente para bloquear el DNU.

"Hace 2 años pudieron bajar un DNU pero no es lo mismo en 2026", se ufanan colaboradores de Patricia Bullrich.

Sin embargo la oposición afirma que el Congreso "puede tratar de oficio el DNU", una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al Congreso, aún cuando ni Martín Menem (Diputados) ni Victoria Villarruel (Senado) hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.

El diputado Germán Martínez (UxP / Santa Fe) ya presentó una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que debería abordar el DNU 941/25.

Denunciar a Martín Menem por incumplimiento de deberes es una posibilidad extrema pero cierta.

No es la única efervescencia que hay en el Parlamento.

Es posible que el Congreso quede paralizado hasta marzo con tal que la oposición no pueda prosperar en el bloqueo del DNU.

El Legislativo puede abordar el texto del DNU después de los 10 días de su llegada al Congreso. ¿Cuándo enviará el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, el DNU al parlamento? Plazo tope: 10 días de su publicación en Boletín Oficial.

