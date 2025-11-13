Envalentonado, Javier Milei pisa el acelerador (¿sin frenar en curvas?)

Live Blog Post

Bloomberg: "Milei busca acelerar el auge del cobre flexibilizando reglas sobre glaciares"

Tal como viene informando Urgente24, Javier Milei busca modificar la Ley de Glaciares para fomentar la explotación minera. Ahora la agencia estadounidense Bloomberg publicó una nota sobre este tema, e incluso desliza que si el Presidente no consigue los apoyos parlamentarios, podría modificarla por DNU.

La nota completa de Bloomberg, firmada por los periodistas Manuela Tobias, James Attwood yJonathan Gilbert:

"El presidente argentino, Javier Milei, planea modificar las regulaciones que protegen los glaciares andinos para desbloquear decenas de miles de millones de dólares en inversiones mineras, según una persona familiarizada con el asunto.

El líder libertario ya ha dado a los mineros que intentan descubrir riquezas de cobre y litio la opción de proteger sus inversiones bajo el llamado paquete RIGI de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Pero varios proyectos, incluido El Pachón de Glencore Plc, valorado en 9.500 millones de dólares, todavía tienen dificultades para despegar, en parte debido a una ley federal que protege las formaciones glaciares.

Ahora Milei planea enviar cambios que esencialmente diluirían esas protecciones al Congreso para su aprobación, dijo la persona, cuyo nombre no pudo ser identificado, ya que se discuten las deliberaciones detrás de escena. Otra opción para Milei, que tiene un mandato renovado para avanzar en su agenda de desregulación después de una contundente victoria en las elecciones intermedias el mes pasado, sería realizar cambios mediante decreto. Pero la vía del Congreso daría a las empresas una salvaguardia adicional.

Si el presidente puede eliminar las restricciones glaciales de los proyectos, será mucho más probable que las empresas procedan con inversiones que convertirán a Argentina en un importante proveedor de cobre. El mundo necesita cada vez más metal, ya que es clave para todo, desde la electrificación hasta la plomería.

Después de aumentar su representación en el Congreso en las elecciones intermedias, Milei estará en una posición mucho más fuerte para reunir una mayoría de votos en ambas cámaras una vez que los nuevos legisladores asuman sus cargos el 10 de diciembre. Y los líderes empresariales ya esperan que él presente rápidamente reformas fiscales y laborales por las que han presionado durante mucho tiempo.

No es la primera vez que los líderes argentinos buscan modificar la ley de glaciares de 2010. Mauricio Macri lo consideró parte de sus esfuerzos por atraer inversiones a Argentina durante su presidencia 2015-2019. Milei incluyó cambios en los primeros borradores de su emblemática reforma legislativa, aunque los artículos fueron eliminados de la versión final aprobada.

'Sin RIGI, estos proyectos no habrían sido posibles', dijo el jueves Juan Donicelli, un alto ejecutivo argentino de Glencore, en una conferencia en Buenos Aires. 'Las condiciones macroeconómicas están ahí. Ahora quedan temas pendientes que las autoridades nacionales y provinciales conocen bien'.

Los desafíos para los proyectos mineros, incluidos El Pachón y Vicuña, una empresa conjunta entre el Grupo BHP de Australia y la Lundin Mining Corp. de Canadá, se centran en glaciares de roca y plataformas de hielo que pueden contribuir a las cuencas fluviales y al suministro de agua dulce.

Un inventario del gobierno federal, publicado en 2018 para ayudar a proteger los paisajes glaciares, enumeró 16.000 formas diferentes de hielo en los Andes argentinos, muchas de ellas en la provincia de San Juan, un semillero minero.

En las normas actuales, la definición legal de glaciares de roca, que a menudo contienen hielo, es vaga. La industria minera en general considera que el inventario de 2018 es demasiado amplio, argumentando que algunas formaciones no deberían considerarse glaciales en absoluto

'La industria, a través de la Cámara Minera Argentina, ha manifestado que la Ley de Protección de Glaciares requiere ciertas aclaraciones ya que un área periglacial puede tener un impacto en el desarrollo de la mayoría de los grandes proyectos cupríferos del país', dijo el jueves un portavoz de Glencore por correo electrónico.

Captura de pantalla 2025-11-13 155128

El Pachón ha intentado desclasificar un glaciar de roca para poder avanzar. La provincia de San Juan acordó en 2023 borrarlo de una lista provincial, pero Glencore todavía está tratando de eliminarlo del inventario federal.

La década pasada, cuando El Pachón era propiedad de una empresa que luego adquirió Glencore, el proyecto se convirtió en objeto de una denuncia internacional por parte de una ONG local por sus supuestos impactos en la red glaciar. Ese caso se cerró sin ninguna decisión vinculante.

El Pachón no es el único que se enfrenta a la presencia de glaciares de roca. Barrick Gold Corp. abandonó un proyecto de oro y plata a ambos lados de la frontera con Chile hace unos años, en parte debido a una disputa sobre cómo estaba impactando las masas de hielo.

El terreno alrededor del proyecto Los Azules de McEwen Copper Inc. en San Juan cuenta con más de 150 glaciares de roca, incluido uno junto a un pantano que limitará su mina a cielo abierto planificada. También podrían complicar los planes de expansión, según una evaluación preliminar. 'Puede existir una oportunidad a largo plazo para reclasificar áreas donde no se encuentra evidencia de actividad glacial', dice el informe.

Bajo el gobierno de Milei, los problemas ambientales en Argentina han sido replanteados como parte del enfoque de su gobierno de revertir una economía propensa a las crisis, en gran parte aprovechando los recursos naturales del país.

En septiembre, la empresa Vicuña dijo que depende de la provincia de San Juan para sortear la legislación federal sobre glaciares a fin de otorgar permisos sólidos para su proyecto de cobre multimillonario.

'Creemos que tenemos una exposición y amenazas muy limitadas', dijo en ese momento José Luis Morea, gerente senior de Vicuña para Argentina y Chile, cuando se le preguntó sobre el cumplimiento de su proyecto con las reglas existentes sobre glaciares. 'Estamos en una posición más fuerte que quizás otros proyectos'".

The Wall Street Journal también escribió sobre el tema, días atrás: ver nota acá.