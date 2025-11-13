Envalentonado, Javier Milei pisa el acelerador (¿sin frenar en curvas?)

Javier Milei se ha jactado de "acelerar en las curvas" -algo totalmente desaconsejado ya que lo más probable es despistar- y ahora, envalentonado con el triunfo electoral que él considera un cheque en blanco para avanzar en todas las reformas que tiene en mente, comenzó a pisar el acelerador.
La Casa Blanca anunció acuerdo comercial con la Argentina
La Casa Blanca acaba de anunciar en su página web el acuerdo comercial entre USA y la Argentina. El mismo establece que la Argentina brindará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, automóviles y una amplia gama de alimentos y productos agropecuarios. A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para algunos recursos naturales y productos farmacéuticos. Se prevé también la mejora de condiciones bilaterales para la comercialización de carne vacuna.
Los puntos principales, según el comunicado oficial:
- Aranceles: Los países se abrirán sus mercados entre sí en productos clave. Argentina brindará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos de motor y una amplia gama de productos agrícolas. En reconocimiento de la ambiciosa agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de la cadena de suministro y de seguridad económica, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas. Además, Estados Unidos puede considerar positivamente el efecto que el Acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluso tomando en consideración el Acuerdo al tomar medidas comerciales conforme a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmendada (19 U.S.C. 1862). Además, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco al mercado de carne vacuna.
- Eliminación de barreras no arancelarias: Argentina ha desmantelado muchas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluidas las licencias de importación, garantizando una mayor igualdad de condiciones para el comercio internacional, y con este Acuerdo se ha comprometido a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a Argentina. Argentina también eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los bienes estadounidenses.
- Estándares y Evaluación de la Conformidad: Argentina se está alineando con estándares internacionales en sectores para facilitar el comercio. Argentina permitirá que los productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, los reglamentos técnicos de los EE. UU. o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales entren en Argentina sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad, y continuará eliminando las barreras no arancelarias que afectan el comercio en áreas prioritarias. Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos conforme a las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y a las normas de emisiones de Estados Unidos, y aceptará certificados y autorizaciones previas de comercialización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
- Propiedad intelectual: Argentina ha tomado medidas contra un importante y notorio mercado regional de productos falsificados y continuará mejorando la aplicación de medidas contra los productos falsificados y pirateados, incluso en el entorno en línea. Argentina también se ha comprometido a abordar los desafíos estructurales citados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, incluidos los criterios de patentabilidad, la acumulación de patentes y las indicaciones geográficas, así como a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales.
- Acceso al mercado agrícola: Argentina abrió su mercado al ganado vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso al mercado para las aves de corral estadounidenses dentro de un año y acordó no restringir el acceso al mercado para productos que utilicen ciertos términos de queso y carne. Argentina simplificará los procesos de registro de productos para carne vacuna, productos bovinos, despojos de res y productos porcinos estadounidenses, y no aplicará el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses. Estados Unidos y Argentina tienen la intención de trabajar juntos para abordar las barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos y productos agrícolas.
- Laboral: Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Además, Argentina adoptará e implementará una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y fortalecerá la aplicación de las leyes laborales.
- Medio ambiente: Argentina se ha comprometido a tomar medidas para combatir aún más la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluido el sector de minerales críticos; e implementar plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Alineamiento de seguridad económica: Argentina mejorará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no comerciales de otros países. Los dos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en materia de controles de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión de derechos y otros temas importantes.
- Consideraciones y oportunidades comerciales: Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos. Los dos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja.
- Enfrentando las empresas estatales y los subsidios: Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y a abordar los subsidios industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral.
- Comercio digital: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con los Estados Unidos reconociendo a los Estados Unidos como una jurisdicción adecuada según la legislación argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales; y absteniéndose de discriminar contra los servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas bajo su ley las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense.
