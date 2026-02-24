Ibarguren: "La responsabilidad olvidada", los principios y consecuencias en la vida pública

Al rato, Juan Manuel Ibarguren, sostuvo: “Décadas después, contemplo una época distinta, pero atravesada por la misma tensión no resuelta. Las sociedades de la posmodernidad aparecen fragmentadas, insatisfechas, crecientemente indiferentes. Se multiplican los reclamos de derechos y se diluyen los deberes. La libertad individual se exalta, mientras la responsabilidad compartida se percibe como una carga. Cada individuo se justifica a sí mismo y el lazo comunitario se vuelve frágil, casi prescindible”.

El relativismo moral y el relativismo histórico

“En ese escenario se instala un fenómeno decisivo: el relativismo moral y el relativismo histórico. Nada parece definitivamente verdadero, nada definitivamente justo, nada definitivamente obligatorio. Los valores se vuelven opiniones y la historia se reescribe según la conveniencia del presente. En la Argentina conocemos bien esa lógica: movimientos que reinterpretan el pasado para legitimar el poder del presente, relatos que sustituyen a los hechos, identidades políticas que cambian de principio sin culpa. Lo que durante décadas fue un rasgo local hoy parece haberse extendido a escala global, como si la humanidad entera hubiera decidido prescindir de certezas comunes”, destacó el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF).

“Cuando todo es relativo, la responsabilidad también se diluye. Si no hay principios estables, no hay deberes firmes. Y si no hay deberes, la comunidad deja de ser proyecto compartido para convertirse en suma de voluntades momentáneas”, indicó Juan Manuel Ibarguren.

La experiencia de los países europeos

“En ese marco surge una pregunta inevitable: ¿qué liderazgos expresa nuestro tiempo? A escala global observamos el ascenso de figuras antisistema más que de partidos estructurados. No encarnan proyectos colectivos, sino temperamentos personales. Fenómenos recientes en Europa, y particularmente en el Reino Unido, muestran una política donde el dirigente se convierte en protagonista excluyente y el programa en consigna. La indignación reemplaza a la deliberación; la reacción inmediata, al pensamiento estratégico”, señaló el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF).

“Pero la manifestación más silenciosa de esta crisis no está solo en la arena política. Está en la demografía y en la ética social. Las sociedades contemporáneas combinan baja natalidad con una llamativa despreocupación por sus adultos mayores. La ciencia ha extendido la esperanza de vida y ampliado las posibilidades de concebir, pero los sistemas previsionales y de salud se resquebrajan, dejando a los ancianos a la intemperie. Se celebra vivir más, pero se elude la pregunta esencial: ¿quién cuidará esos años ganados?”, relató Ibarguren.

La discusión sobre la niñez y la vejez

“El niño y el viejo —los dos extremos de la vulnerabilidad humana— quedan así relegados. El primero exige inversión paciente; el segundo recuerda la finitud que preferimos ignorar. Una civilización que presume de progreso termina descuidando precisamente a quienes más dependen de ella”, sintetizó Juan Manuel Ibarguren.

Por consiguiente, Ibarguren hizo hincapié: “Sin políticas de Estado que protejan la niñez y la vejez, todo avance científico se vuelve paradoja. Aumentamos la esperanza de vida sin garantizar dignidad para vivirla. Expandimos las posibilidades de nacer sin asegurar condiciones para crecer. Ciencia sin responsabilidad es progreso incompleto”.

“Fernando Savater escribió que una sociedad se mide por el modo en que trata a sus niños y a sus viejos, porque en ellos se expresa con mayor nitidez nuestra idea de humanidad. Los niños representan la promesa; los viejos, la memoria. Descuidar a unos u otros es romper el hilo que da continuidad a la vida social”.

“Los niños y los viejos —principio y final de la existencia— son la medida más precisa de una sociedad. Allí donde ellos quedan desamparados, toda retórica de progreso se vacía de contenido”.

En consecuencia, el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF) subrayó: “Y acaso, como en aquella asamblea universitaria de mi juventud, la pregunta sigue abierta: ‘¿Asumiremos una responsabilidad que mire las consecuencias sin traicionar los principios, o seguiremos postergando decisiones hasta que las consecuencias nos alcancen?’”.

