La causa $LIBRA avanza: Piden informes a Presidencia y detectan chats borrados

La investigación judicial por el denominado caso $LIBRA sumó nuevos movimientos en las últimas horas. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente información a la Presidencia de la Nación para confirmar la existencia de un acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario tecnológico Hayden Davis.
El requerimiento fue enviado a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales —dependiente de la Secretaría General de la Presidencia— y apunta a determinar si en los registros oficiales figura un convenio confidencial “relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina”.
LIBRA y el acuerdo bajo la lupa
Según consta en la causa, el documento habría sido firmado el 30 de enero de 2025 durante una visita del empresario al país. El entendimiento establecía que Davis actuaría como asesor ad honorem del Estado argentino en distintas áreas vinculadas a tecnología.
El tema ya había generado controversia previamente: ante consultas periodísticas, desde el Poder Ejecutivo señalaron que no había constancias administrativas del convenio. La Secretaría General respondió en un pedido de acceso a la información pública: “Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”.
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade solicitaron incorporar esos antecedentes al expediente judicial como prueba.
Pericias tecnológicas y preguntas a Presidencia
En paralelo, la causa incorporó los resultados de peritajes informáticos realizados sobre dispositivos electrónicos de varios implicados, entre ellos el lobbista Mauricio Novelli y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.
El análisis, realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, detectó un dato relevante: existían conversaciones eliminadas en los teléfonos analizados. Según la pericia, se observaron chats en los que aparecía el símbolo de papelera o la marca de “eliminado”.
Los expertos lograron recuperar parcialmente algunos intercambios. En el teléfono de Novelli se registraron dos conversaciones por WhatsApp con Milei y una en Instagram, además de contactos con Karina Milei. Con Hayden Davis apareció una conversación en Instagram, pero sin contenido visible.
También se identificaron mensajes vinculados al lanzamiento del token investigado y comunicaciones sobre la difusión de comunicados para despegar al Presidente cuando en redes sociales ya se hablaba de una posible maniobra tipo “rug pull”.
Vínculos previos
El análisis informático también permitió reconstruir la relación entre Novelli y Milei previa a la actividad presidencial. En una computadora se encontraron materiales en PDF utilizados para cursos de trading dictados en 2021, donde el actual mandatario brindaba clases sobre fundamentos de criptomonedas.
La causa investiga posibles responsabilidades en torno al lanzamiento del activo digital $LIBRA y la eventual existencia de beneficios económicos o maniobras irregulares vinculadas a su promoción.
Por ahora, el pedido de información a la Casa Rosada y los resultados de las pericias tecnológicas marcan un nuevo capítulo en un expediente que comienza a concentrar su atención tanto en la documentación oficial como en las comunicaciones privadas de los involucrados.
