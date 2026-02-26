La causa $LIBRA avanza: Piden informes a Presidencia y detectan chats borrados

Pericias tecnológicas y preguntas a Presidencia

En paralelo, la causa incorporó los resultados de peritajes informáticos realizados sobre dispositivos electrónicos de varios implicados, entre ellos el lobbista Mauricio Novelli y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

El análisis, realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, detectó un dato relevante: existían conversaciones eliminadas en los teléfonos analizados. Según la pericia, se observaron chats en los que aparecía el símbolo de papelera o la marca de “eliminado”.

Los expertos lograron recuperar parcialmente algunos intercambios. En el teléfono de Novelli se registraron dos conversaciones por WhatsApp con Milei y una en Instagram, además de contactos con Karina Milei. Con Hayden Davis apareció una conversación en Instagram, pero sin contenido visible.

También se identificaron mensajes vinculados al lanzamiento del token investigado y comunicaciones sobre la difusión de comunicados para despegar al Presidente cuando en redes sociales ya se hablaba de una posible maniobra tipo “rug pull”.

Vínculos previos

El análisis informático también permitió reconstruir la relación entre Novelli y Milei previa a la actividad presidencial. En una computadora se encontraron materiales en PDF utilizados para cursos de trading dictados en 2021, donde el actual mandatario brindaba clases sobre fundamentos de criptomonedas.

La causa investiga posibles responsabilidades en torno al lanzamiento del activo digital $LIBRA y la eventual existencia de beneficios económicos o maniobras irregulares vinculadas a su promoción.

Por ahora, el pedido de información a la Casa Rosada y los resultados de las pericias tecnológicas marcan un nuevo capítulo en un expediente que comienza a concentrar su atención tanto en la documentación oficial como en las comunicaciones privadas de los involucrados.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Un dirigente de la UCR sugirió Milei se pegue un tiro: "Solucionaría un problema"

El gendarme argentino en Venezuela pudo comunicarse por primera vez con su familia: Qué dijo

Senado: Con votación ajustada (y duras críticas) aprueban pliego de Fernando Iglesias