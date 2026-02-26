urgente24
Racing 1-1 Independiente Rivadavia: La Academia y La Lepra igualaron en un partido con emociones

Racing e Independiente Rivadavia igualaron por 1-1 en el Cilindro.&nbsp;

En un encuentro accidentado, Racing logró un empate ante Independiente Rivadavia jugando con 10 por más de una hora.

26 de febrero de 2026 - 16:06

EN VIVO

Racing e Independiente Rivadavia protagonizaron un partido vibrante, sobre todo en el segundo tiempo, y terminaron igualando 1-1 por la séptima fecha del Torneo Apertura. El punto le sirvió a la Lepra mendocina para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que La Academia logró meterse entre los 8 clasificados a los playoff.

Resúmen del encuentro entre Racing e Independiente Rivadavia

El primer tiempo fue peleado, sin situaciones de gol y accidentado sobre todo para Racing. La idea de La Academia fue hacerse fuerte con la posesión de pelota y la triangulación entre sus mediocampistas y extremos, pero todo el plan de Gustavo Costas se derrumbó con la expulsión de Matko Miljevic, que por doble amarilla terminó viendo la tarjeta roja. Para colmo de males, el local se quedó sin Maravilla Martínez que se doblo el tobillo y rápidamente debió dejar el campo de juego.

Luego de los primeros 45 minutos sin goles, las mayores emociones llegaron en la segunda mitad. En apenas 7 minutos del complemento, Independiente Rivadavia concretó una contra letal para que Matías Fernández convierta el primer tanto del partido. Racing, con diez y sin su goleador no encontraba los caminos para encontrar el gol y todo estaba a pedir de boca de la Lepra mendocina.

Con el pasar de los minutos el nivel de Independiente Rivadavia fue cayendo y Racing entendió que empujando podía tener premio. Fue la pelota parada la que ayudó a La Academia con un córner que ejecutó perfectamente Gabriel Rojas para que Tomás Conechny cabecee de manera magistral y ponga el 1-1. A partir de acá el partido estuvo para cualquiera.

A pesar de tener uno menos Racing fue para adelante con disparos de media y larga distancia, mientras que Independiente Rivadavia apostó a una contra. Finalmente todo terminó igualado 1-1 en un partido que le sirve a la Lepra para seguir en lo más alto de la tabla general, mientras que La Academia se quedó con un gusto agridulce por haber conseguido un punto en medio de un contexto sumamente negativo. La gran preocupación para Gustavo Costas será ver cómo está Maravilla Martínez, con una lesión que podría ser de gravedad.

Minuto a minuto

Live Blog Post

Fin del partido

Racing e Independiente Rivadavia igualaron 1-1

Live Blog Post

Racing empuja para ir por la victoria

Con disparos de larga distancia el local exige a la Lepra

Live Blog Post

¡Casi lo gana Racing!

Rojas probó de media distancia y exigió al arquero

Live Blog Post

¡GOOOOL DE RACING!

Córner, centro de Rojas y cabezazo limpio de Conechny para el empeate de La Academia

Live Blog Post

¡Se lo perdió Racing!

Di Césare disparó de larga distancia y reventó el travesaño

Live Blog Post

Racing no encuentra los caminos para llegar al empate

La Academia, con uno menos, hace todo forzado ante un Independiente Rivadavia que tiene el plan claro

Live Blog Post

Se lo perdió Racing

Santiago Solari tuvo un mano a mano que no pudo resolver
Live Blog Post

¡GOOOOOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!

En una contra letal Matías Fernández anotó para la Lepra a los 7 minutos del segundo tiempo

Live Blog Post

Lo tuvo Racing

La Academia diagramó un contragolpe que le generó peligo a la Lepra

Live Blog Post

Llegada clara de Independiente Rivadavia

Cambeses salvó a Racing

Live Blog Post

Empezó el segundo tiempo

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde las situaciones de gol no abundaron en lo más mínimo y donde Racing terminó sumamente preocupado. El equipo de Gustavo Costas comenzó el encuentro con buenas intenciones, intentando dominar el juego desde la posesión de pelota, con toque y movilidad, pero poco a poco todo empezó a ensombrecerse para el local.

A los 3 minutos Matko Miljevic terminó siendo expulsado por doble amarilla, lo que lógicamente complicó los plantes de Racing. Apenas unos minutos más tarde Maravilla Martínez se dobló el tobillo, una lesión que hizo que deba abandonar el campo de juego generando una preocupación total en sus compañeros. Por su parte Independiente Rivadavia tampoco pudo desarrollar su plan de juego y no tuvo una situación clara de frente al arco que defiende Facundo Cambeses. Al cabo de 45 minutos todo terminó con el marcador clavado en cero.

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Live Blog Post

Maravilla Martínez sale lesionado y hay preocupación

El 9 de Racing se dobló el tobillo y debió abandonar el campo de juego.

Live Blog Post

¡Expulsado Miljevic!

El 10 de Racing vio la segunda amarilla y vio la roja. El equipo de Gustavo Costas se queda con diez jugadores a los 30 minutos del primer tiempo.

Live Blog Post

Avisó Independiente Rivadavia

La Lepra tuvo una jagada clara que terminó siendo invalidadad por Offside. Primera aproximación certera del visitante

Live Blog Post

Racing empieza a dominar y a tener situaciones de gol

Live Blog Post

El partido no se arma en el Cilindro

Ninungo de los dos logra adueñarse del juego con un Racing que busca mantener la poseción y un Independiente Rivadavia que quiere salir rápido con sus delanteros.

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Independiente Rivadavia con formación confirmada

Live Blog Post

Racing con formación confirmada

Live Blog Post

Probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Live Blog Post

Probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Live Blog Post

Árbitro y VAR

Darío Herrera será el árbitro de campo y Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs Independiente Rivadavia

El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium

