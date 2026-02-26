Racing 1-1 Independiente Rivadavia: La Academia y La Lepra igualaron en un partido con emociones

Racing e Independiente Rivadavia protagonizaron un partido vibrante, sobre todo en el segundo tiempo, y terminaron igualando 1-1 por la séptima fecha del Torneo Apertura. El punto le sirvió a la Lepra mendocina para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que La Academia logró meterse entre los 8 clasificados a los playoff.
Resúmen del encuentro entre Racing e Independiente Rivadavia
El primer tiempo fue peleado, sin situaciones de gol y accidentado sobre todo para Racing. La idea de La Academia fue hacerse fuerte con la posesión de pelota y la triangulación entre sus mediocampistas y extremos, pero todo el plan de Gustavo Costas se derrumbó con la expulsión de Matko Miljevic, que por doble amarilla terminó viendo la tarjeta roja. Para colmo de males, el local se quedó sin Maravilla Martínez que se doblo el tobillo y rápidamente debió dejar el campo de juego.
Luego de los primeros 45 minutos sin goles, las mayores emociones llegaron en la segunda mitad. En apenas 7 minutos del complemento, Independiente Rivadavia concretó una contra letal para que Matías Fernández convierta el primer tanto del partido. Racing, con diez y sin su goleador no encontraba los caminos para encontrar el gol y todo estaba a pedir de boca de la Lepra mendocina.
Con el pasar de los minutos el nivel de Independiente Rivadavia fue cayendo y Racing entendió que empujando podía tener premio. Fue la pelota parada la que ayudó a La Academia con un córner que ejecutó perfectamente Gabriel Rojas para que Tomás Conechny cabecee de manera magistral y ponga el 1-1. A partir de acá el partido estuvo para cualquiera.
A pesar de tener uno menos Racing fue para adelante con disparos de media y larga distancia, mientras que Independiente Rivadavia apostó a una contra. Finalmente todo terminó igualado 1-1 en un partido que le sirve a la Lepra para seguir en lo más alto de la tabla general, mientras que La Academia se quedó con un gusto agridulce por haber conseguido un punto en medio de un contexto sumamente negativo. La gran preocupación para Gustavo Costas será ver cómo está Maravilla Martínez, con una lesión que podría ser de gravedad.
Minuto a minuto
26-02-2026 19:09
Fin del partido
Racing e Independiente Rivadavia igualaron 1-1
26-02-2026 19:02
Racing empuja para ir por la victoria
Con disparos de larga distancia el local exige a la Lepra
26-02-2026 18:57
¡Casi lo gana Racing!
Rojas probó de media distancia y exigió al arquero
26-02-2026 18:52
¡GOOOOL DE RACING!
Córner, centro de Rojas y cabezazo limpio de Conechny para el empeate de La Academia
La Academia diagramó un contragolpe que le generó peligo a la Lepra
26-02-2026 18:20
Llegada clara de Independiente Rivadavia
Cambeses salvó a Racing
26-02-2026 18:19
Empezó el segundo tiempo
26-02-2026 18:08
Resúmen del primer tiempo
Fue un primer tiempo donde las situaciones de gol no abundaron en lo más mínimo y donde Racing terminó sumamente preocupado. El equipo de Gustavo Costas comenzó el encuentro con buenas intenciones, intentando dominar el juego desde la posesión de pelota, con toque y movilidad, pero poco a poco todo empezó a ensombrecerse para el local.
A los 3 minutos Matko Miljevic terminó siendo expulsado por doble amarilla, lo que lógicamente complicó los plantes de Racing. Apenas unos minutos más tarde Maravilla Martínez se dobló el tobillo, una lesión que hizo que deba abandonar el campo de juego generando una preocupación total en sus compañeros. Por su parte Independiente Rivadavia tampoco pudo desarrollar su plan de juego y no tuvo una situación clara de frente al arco que defiende Facundo Cambeses. Al cabo de 45 minutos todo terminó con el marcador clavado en cero.
26-02-2026 18:02
Terminó el primer tiempo
26-02-2026 17:54
Maravilla Martínez sale lesionado y hay preocupación
El 9 de Racing se dobló el tobillo y debió abandonar el campo de juego.
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
26-02-2026 16:15
Probable formación de Racing
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
26-02-2026 16:13
Árbitro y VAR
Darío Herrera será el árbitro de campo y Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR
26-02-2026 16:07
TV: Dónde ver Racing vs Independiente Rivadavia
El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium
