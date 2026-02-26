Racing 1-1 Independiente Rivadavia: La Academia y La Lepra igualaron en un partido con emociones

Racing e Independiente Rivadavia protagonizaron un partido vibrante, sobre todo en el segundo tiempo, y terminaron igualando 1-1 por la séptima fecha del Torneo Apertura. El punto le sirvió a la Lepra mendocina para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que La Academia logró meterse entre los 8 clasificados a los playoff.

Embed Resúmen del encuentro entre Racing e Independiente Rivadavia El primer tiempo fue peleado, sin situaciones de gol y accidentado sobre todo para Racing. La idea de La Academia fue hacerse fuerte con la posesión de pelota y la triangulación entre sus mediocampistas y extremos, pero todo el plan de Gustavo Costas se derrumbó con la expulsión de Matko Miljevic, que por doble amarilla terminó viendo la tarjeta roja. Para colmo de males, el local se quedó sin Maravilla Martínez que se doblo el tobillo y rápidamente debió dejar el campo de juego.

Luego de los primeros 45 minutos sin goles, las mayores emociones llegaron en la segunda mitad. En apenas 7 minutos del complemento, Independiente Rivadavia concretó una contra letal para que Matías Fernández convierta el primer tanto del partido. Racing, con diez y sin su goleador no encontraba los caminos para encontrar el gol y todo estaba a pedir de boca de la Lepra mendocina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2027144620455448858&partner=&hide_thread=false Final del partido con igualdad. El gol de Racing lo convirtió Tomás Conechny. pic.twitter.com/g2FNnyWnSm — Racing Club (@RacingClub) February 26, 2026 Con el pasar de los minutos el nivel de Independiente Rivadavia fue cayendo y Racing entendió que empujando podía tener premio. Fue la pelota parada la que ayudó a La Academia con un córner que ejecutó perfectamente Gabriel Rojas para que Tomás Conechny cabecee de manera magistral y ponga el 1-1. A partir de acá el partido estuvo para cualquiera.

